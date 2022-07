Tipp: In diesem Artikel wird eine umsetzbare Methode zum Erstellen Ihrer Anwendung beschrieben, auch wenn Ihnen No-Code-Plattformen kompliziert erscheinen.

Sie haben eine Idee für eine Anwendung, aber Programmierung und No-Code-Entwicklung scheinen zu kompliziert. Die Schulungsmaterialien bieten die Möglichkeit, Datenmodelle zu erstellen und über das Einrichten von Integrationen zu schreiben. Die Artikel für Einsteiger sind voll von Begriffen wie „API“, „dynamischer Inhalt“ oder „Workflow“, und googelt man deren Bedeutungen, findet man sich in einem Abgrund verwirrender Definitionen und noch komplexerer Begriffe wieder. Versprechungen wie "Du schaffst das in 15 Minuten" wirken wie Hohn. Was ist zu tun?

Es wird keinen Satz "Arbeiten mit Appmaster.io weil ..." mit einer Beschreibung unserer Vorteile geben. Lesen Sie einfach den einfachen Aktionsplan, den wir anbieten - und sehen Sie, wie er für Sie funktioniert.

Schritt 1: Registrierung

Wenn Sie sich noch nicht registriert haben - machen Sie sich mit der Plattform vertraut. Ihr Ziel ist es, die Plattform in dieser Phase kennenzulernen und nicht vollständig zu verstehen. Schauen Sie sich um, klicken Sie, lesen Sie die Beschreibungen, merken Sie sich den Zweck der Abschnitte, die Sie verstehen.

Abonnieren Sie die Appmaster.io Facebook-Gruppe oder folgen Sie dem Blog - es wird viele Artikel für Anfänger geben, mit einfachen Beispielen und Erklärungen, die auch für Menschen ohne technische Kenntnisse klar sind.

Treten Sie unserem technischen Support-Kanal in Telegram bei - es ist bequem, dort mit Beratern zu kommunizieren.

Nach der Registrierung abonnieren wir Sie nicht automatisch für den Newsletter und senden Ihnen jeden Tag Unmengen von E-Mails. Sie können wählen, welche Themen Sie interessieren.

Schritt 2: Erstellen Sie ein Schnittstellenlayout

Beeilen Sie sich nicht, den Artikel an dieser Stelle zu schließen. Um ein Layout zu erstellen, benötigen Sie keine speziellen Kenntnisse - nur die Idee der Anwendung und die Logik. Natürlich ist es einfacher, dies zu tun, wenn Sie bereits eine Denkweise des "Programmierers" gebildet haben, aber es ist möglich, diese schnell zu entwickeln. Basierend auf der visuellen Komponente der Anwendung wird es Ihnen leichter fallen, die darin ablaufenden Prozesse zu navigieren und zu verstehen.

Ein Oberflächenlayout ist ein Diagramm, das zeigt, wie Ihre Anwendung aussehen wird: wie die Seiten aussehen werden, wie die Dateneingabeformulare, Schaltflächen, Listen und andere Elemente angeordnet sind.

Tipps zum Erstellen eines Layouts finden Sie in diesem Artikel .

Schritt 3: Kontaktieren Sie unseren technischen Support

Wenn das Layout Ihrer Schnittstelle fertig ist, schreiben Sie an den Telegrammkanal unseres technischen Supports! Wir studieren Ihr Projekt und sagen Ihnen, wo Sie anfangen sollen, was Sie lesen und studieren und in welche Richtung es weitergehen soll. Wir können AppMaster.io sogar Funktionen hinzufügen, die Sie benötigen – weil wir unseren Benutzern die Möglichkeit geben, den Plattformentwicklungsprozess direkt zu beeinflussen.

Das Gute an AppMaster.io ist, dass Sie zunächst den visuellen Teil Ihrer Anwendung erstellen und später das Zusammenspiel der Elemente einrichten können. Sie sehen sofort, wie Ihre Bewerbung aussieht und wie sie sich während des Bearbeitungsprozesses verändert. Viele Funktionen sind bereits eingerichtet - Sie müssen nur auswählen, was Sie implementieren möchten, und die Plattform selbst kümmert sich darum.

Sie werden beim Erstellen Ihrer Anwendung konsequent vorankommen und nur die Funktionen und Einstellungen lernen, die Sie jetzt benötigen. Sie werden nach und nach verstehen, wie AppMaster.io funktioniert – und staunen, wie einfach es ist, damit zu arbeiten!