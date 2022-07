Wenn Sie mit einem Projekt beginnen, von dem Sie nur eine vage Vorstellung haben, wie es erstellt werden soll, wird das Verfahren nur komplizierter. Das Gleiche gilt für die Erstellung von Sitemaps und Wireframes. Sobald Sie das Ziel festgelegt und den Umfang Ihres Geschäfts analysiert haben, müssen Sie eine Sitemap und einen Wireframe für Ihre Website erstellen. Dies reicht aus, um Ihnen einen Leitfaden für die Organisation der Website und die Strategie für die Erstellung von Inhalten zu geben. Sie fragen sich vielleicht, wie Sie eine Sitemap für Ihre Website erstellen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Methoden zur Erstellung einer Sitemap und eines Wireframes, den Webdesign-Prozess, die vier Phasen des Webdesigns und den Unterschied zwischen Sitemaps und Wireframes vor.

Beginnen wir mit der Sitemap-Erstellung:

Sitemap-Erstellung:

Sie können das Design Ihrer Sitemap auf zahlreiche verschiedene Arten wählen, je nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens. Mit anderen Worten: Die Sitemap kann die Informationen auf die Art und Weise vermitteln, wie Sie sie Ihrem Publikum vermitteln möchten. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Sitemap zu erstellen, und zwar zusammen mit den Informationen. Jede von ihnen ist am besten geeignet, um mit Ihren Kunden zu kommunizieren.

Die Liste

Die Liste ist eine unkomplizierte Struktur, die geordnet oder ungeordnet sein kann. Sie verwendet Verschachtelungen, um die Hierarchie darzustellen. Hier ist ein Beispiel für eine Listen-Sitemap:

Inhaltsverzeichnis

Website

Entwickler

Gestalter

Redakteure

Kunden

Besucher

Inhalt

Hierarchie

Komplexe

Online-Geschäft

Die Liste eignet sich hervorragend zur Darstellung der Seitenthemen und der relativen Hierarchie. Sie können sofort die Seiten für Entwickler, Redakteure und Kunden besuchen, da sie alle den gleichen Stellenwert haben.

Horizontales Diagramm

Die Website von Hillary Pitt bietet das beliebteste Layout für die Sitemap. Es erhöht die Sichtbarkeit der Website in Form einer Liste, indem es die Richtung der Seiten angibt. Außerdem ist es ein nützliches Instrument, um den Kunden die Hierarchie und die Navigation auf der Website zu vermitteln. Bei der Website von Pitts handelt es sich um ein E-Commerce-Geschäft, das kein vollständiges Verzeichnis der Seiten der Website bietet. Es könnte eine oder tausend verschiedene Produktseiten geben. Die Produktseiten werden fast ausschließlich über dynamische Vorlagen gesteuert. Der Fluss vom Produktindex zum Produktdetail ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Es ist notwendig, dass Sie Ihren Stakeholdern klar beschreiben, wo Sie sich in diesem Prozess befinden.

Vertikales Diagramm

Das vertikale Diagramm ist lediglich ein horizontales Diagramm, das auf die Seite gelegt wird, da der Fluss von links nach rechts nicht fortschreiten kann. Vertikale Layouts sind am nützlichsten, um organisiertes Wissen abzubilden, z. B. das Layout eines genaueren Website-Bereichs.

Tools zur Erstellung von Sitemaps:

Jedes Design-Tool, das Textbearbeitung, Boxen und Pfeile anbietet, kann Ihnen bei der Arbeit helfen.

AppMaster

Axure

Slickplan

Dies sind nur einige wenige Tools, die die Erstellung von Sitemaps unterstützen. Wir empfehlen Ihnen, AppMaster auszuprobieren, um Sitemaps schneller und kostengünstiger zu erstellen.

Was ist Wireframing im Webdesign?

Wir hoffen, dass Sie sich über die Erstellung von Sitemaps im Klaren sind. Lassen Sie uns nun die Wireframes näher betrachten, um sie zu verstehen. Eine Sitemap funktioniert wie eine Blaupause für Ihre gesamte Website, aber ein Wireframe stellt die Blaupause für eine einzelne Seite oder eine Gruppe von Seiten dar. Sie nehmen Ihre Sitemap und zoomen hinein, um eine einzelne Seite in diesem übergeordneten Wireframe zu verbessern. Wie die Sitemap erfasst auch ein Wireframe die Hierarchie auf eine großartige Weise. Diese Hierarchie ist jedoch auf eine einzelne Seite beschränkt und beschreibt die vergleichende Bedeutung des Inhalts beim Herunterscrollen der Seite.

Wireframes können in verschiedenen Ausprägungen vorliegen. Einige Wireframes können das endgültige Design sein, das mit den endgültigen Textstilen, Größenangaben und Beispielfotos erstellt wird. Andere sind viel systematischer, indem sie eine Sammlung von einfarbigen Kästchen anbringen, in denen die Inhalte entsprechend erscheinen werden. Werkzeuge zur Erstellung effektiver Wireframes:

AppMaster ist das beste verfügbare Tool zur Erstellung von Wireframes, die Ihre Website-Ideen perfekt darstellen. Diese no-code App-Building-Plattform bietet uneingeschränkte Funktionen, die Sie bei der Erstellung von Wireframes ohne große Investitionen unterstützen können.

Was ist der Webdesign-Prozess?

Webdesigner halten den Prozess des Webdesigns oft für komplex und technisch, wie die Verwendung von Codes, das Hinzufügen von Wireframes oder die Verwaltung von Inhalten. Aber bei fantastischem Design geht es nicht darum, auffällige Bilder hochzuladen oder die Schaltfläche für soziale Medien zu integrieren. Ein großartiges Design folgt einem Website-Entwicklungsprozess mit einem selbstherrlichen und befehlenden Ansatz.

Gut gestaltete Websites bieten viel mehr als nur Ästhetik. Sie bringen die Besucher dazu, den Artikel, das Unternehmen und die Marke über verschiedene Pfeile, Texte, Bilder und Navigationen zu verstehen. Das bedeutet, dass jede Komponente Ihrer Website ein bestimmtes Ziel haben muss. Aber wie erreichen Sie diese ausgewogene Synthese der Segmente? Durch einen umfassenden und integrierten Webdesign-Prozess können Sie eine gut gestaltete Website erstellen, die nur sieben Schritte erfordert.

1. Zielsetzung: In dieser ersten Phase muss der Ersteller durch Kommunikation mit dem Kunden das Endziel des Website-Designs erkennen. Stellen Sie Rückfragen, um das Kernkonzept des Website-Designs zu analysieren.

2. Messung des Umfangs: Nachdem Sie das Ziel erkannt haben, müssen Sie den Projektumfang messen. Wie viele Seiten mit definierten Funktionen sind erforderlich, um das Ziel der Website zu erreichen, und wie lange dauert es, sie zu gestalten.

3. Erstellung von Sitemap und Wireframe: Die Sitemap dient als Grundlage für jede gut gestaltete Website. Sie liefert den Webdesignern ein klares Bild der Website-Architektur und definiert die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Seiten und Inhaltsfunktionen. Auch der Wireframe dient als Verzeichnis dafür, wie die Website letztendlich aussehen wird.

4. Verwaltung der Inhalte: Die Verwaltung der Inhalte ist bei der Erstellung einer Website von entscheidender Bedeutung. Es bindet die Besucher ein, um die notwendigen Ziele der Website zu erreichen. Es kann sowohl durch den Inhalt selbst als auch durch dessen Präsentation beeinflusst werden.

5. Visuelle Komponenten: Visuelle Elemente tragen dazu bei, Klicks, Aufmerksamkeit und Geld zu erhöhen. Software wie Illustrator, Photoshop, Stilkacheln, Elementcollagen und Moodboards können diesen Prozess unterstützen.

6. Testen: Nachdem die Website mit allen visuellen und inhaltlichen Elementen ausgestattet ist, können Sie sie testen.

W3C-Link-Prüfer

SEO-Spinne

Die oben genannten Testwerkzeuge können bei der Durchführung von Tests helfen.

7. Start: Nachdem alles gut funktioniert hat, müssen Sie den Start Ihrer Website planen und durchführen. Sie müssen sowohl den Zeitpunkt der Einführung als auch die Kommunikationstaktik berücksichtigen.

Was sind die vier Phasen des Webdesigns?

Heutzutage ist die Erstellung einer Website nicht mehr so kompliziert wie in der Vergangenheit. Mit modernen Werkzeugen und Technologien können Sie eine großartige Website gestalten, ohne ein Experte in Sachen Programmierung zu sein.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, müssen Sie jeden Schritt planen und sicherstellen, dass Sie so aussehen, wie Sie es sich wünschen. Webentwickler unterteilen das Verfahren im Allgemeinen in vier verschiedene Phasen. Auf diese Weise bleiben die Dinge systematisiert und Sie können Ihre Website so gestalten, dass alles fantastisch aussieht.

Bleiben Sie dran; in diesem Artikel werden Sie die vier Hauptphasen des Website-Designs kennenlernen.

Stufe 1: Website-Layout

Das Gesamtlayout der Website dient als Grundlage. Hier müssen Sie Ihre Domain auswählen und registrieren. Die Auswahl des besten Webhostings ist eine weitere wichtige Aufgabe. Wählen Sie eine Plattform für ein Website-Erstellungstool und planen Sie das Layout Ihrer Website.

Phase 2: Erstellung von Inhalten

Technisch gesehen ist Phase 2 nie abgeschlossen. Sie müssen immer neue Inhalte erstellen und sich um die SEO-Optimierung Ihrer Inhalte kümmern. Sie binden die Besucher ein, um die notwendigen Ziele der Website zu erreichen.

Phase 3: Multimedia-Einstellung

Die Wahl der richtigen Farben und des richtigen Bildmaterials beeinflusst den Wunsch des Besuchers, auf Ihrer Website zu verweilen, also nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um diese Phase angemessen zu gestalten.

Phase 4: Start der Website

Nachdem Sie die Dinge in den ersten drei Phasen nach Ihren Wünschen geregelt haben, ist es an der Zeit, Ihre Website zu veröffentlichen.

Unterschied zwischen Sitemap und Wireframe

Sitemap und Wireframe beziehen sich beide auf das Layout einer Website, aber sie sind sehr unterschiedlich. Der Wireframe ist so etwas wie ein Gerüst, das Ihre Website nach ihrer Fertigstellung darstellt. Im Gegensatz zu einem Wireframe ist eine Sitemap der Fahrplan für Ihre Website, der das Informationslayout der Website enthält.

Eine Sitemap ist wie eine Blaupause der Website, die alle wichtigen Segmente der Website darstellt. Ein Inhaltsverzeichnis ermöglicht zum Beispiel eine einfache Navigation auf der Website. Eine Sitemap besteht aus einer Liste von Webseiten, die miteinander verbunden sind, damit sie von Suchmaschinen schneller indiziert werden können. Sie ist wie ein Flussdiagramm Ihrer Website, das anzeigt, welche Seiten wohin gehören. Der Wireframe hingegen ist eine Art Repräsentant für ein einzelnes Seitenlayout, der einen Eindruck davon vermittelt, wie die einzelnen Seiten nach ihrer Fertigstellung aussehen werden. Ein Wireframe besteht meist aus Kästchen und Linien.

Fazit

Wir hoffen, dass Ihnen der Unterschied zwischen Sitemaps und Wireframes klar geworden ist. Nachdem Sie unseren ultimativen Leitfaden durchgelesen haben, können Sie den Web-Design-Prozess, die Sitemap-Erstellung und die Wireframe-Erstellung erfolgreich durchführen. Wir empfehlen Ihnen, AppMaster auszuprobieren, um Sitemaps für die Inhaltsnavigation und Wireframes für die ästhetische Darstellung Ihrer Website zu erstellen.