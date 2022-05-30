خارطة طريق المنتج هي ملخص يقدم نظرة عامة على مواصفات منتجك ورؤيته وميزاته واتجاهه لوضع استراتيجية في شكل خارطة طريق. عندما تكون مبتدئًا وترغب في التعبير عن رؤية منتجك أمام عملائك ، ضع خرائط طريق ضرورية تحدد استراتيجيته. هذا هو الوقت المناسب لإنشاء خارطة طريق المنتج التي تمهد الطريق لمزيد من العمل. للعمل على بناء منتج خارطة طريق للمنتج الأول ، عليك تحديد أهداف وميزات ورؤية منتجك التي ستصورها في خارطة الطريق. بدءاً من الإستراتيجية إلى الإصدارات عبارة عن عملية متعددة الخطوات لبناء خارطة طريق للمنتج.

يجب أن تصور خارطة طريق منتجك رؤية فعالة لميزات منتجك والجهد المحتمل الذي تبذله في تحقيق الأهداف حتى إصدار المنتج. تتم العملية الكاملة لتحديد الرؤية والتخطيط لبناء خارطة طريق المنتج بشكل استراتيجي بالتعاون مع الفريق بأكمله جنبًا إلى جنب مع مدير المنتج.

أهمية خارطة طريق المنتج

يتطلب إنشاء خرائط طريق لمنتجك جهدًا شاقًا. سيكون من الأفضل أن تبدو ملتزمًا للغاية بأهدافك لإدارة وتسويق منتج مناسب من خلال خارطة طريق. يتم التعبير عن التزامك بأهدافك بكفاءة من خلال خرائط طريق المنتج التي تقوم بإنشائها. يعد منتج خارطة طريق المنتج بمثابة وعد لأعضاء فريقك والمستهلكين حول جودة المنتج ومسؤوليته. تصف خرائط الطريق كل جزء من المنتج في المخطط الزمني ، مثل التحديثات والإصدارات وتسليم المنتج.

يتطلب تقديم منتجك جهدًا شديدًا للتخطيط الاستراتيجي ، من خلاله تلعب خارطة طريق المنتج دورًا حيويًا. يساعد ربط استراتيجية المنتج بالتنفيذ في تقديم عملك بفعالية في خارطة الطريق. علاوة على ذلك ، تعطي خارطة طريق المنتج للمستهلكين فكرة عن مكان ولماذا يستثمرون في منتج معين.

أنواع مختلفة من خرائط طريق المنتج

اعتمادًا على الفرق والعملاء ، تحتاج إلى الاختيار من بين أي نوع من أنواع خارطة طريق المنتج. هناك أنواع مختلفة من خرائط الطريق التي تمتلك ميزات أخرى. نظرًا لأن الفرق والجماهير المختلفة تنظر إلى خرائط طريق المنتج بشكل مختلف وفقًا لعملهم ؛ يعطي منتج خارطة طريق المنتج ذي الصلة رؤية فعالة. المعلومات التي يتم تصويرها في أنواع مختلفة من خرائط طريق المنتج متشابهة ولكن يتم شرحها بطرق مختلفة.

خرائط طريق ملحمية

في هذا النوع من خارطة طريق المنتج ، يمكنك دمج الميزات ذات الصلة التي ستساعد في تخطيط وتنظيم العمل المستقبلي والميزات المتقدمة. تساعد خارطة طريق المنتج هذه في تخيل العمل الذي يتم تسليمه عبر إصدارات متعددة. تعد خارطة الطريق هذه مفيدة أيضًا في معالجة السمات الرئيسية للمنتجات واتخاذ القرارات ذات الأولوية.

ميزات خرائط الطريق

توفر خرائط طريق الميزات معلومات مفصلة حول تحديثات الميزات الجديدة في المنتج من خلال مخطط زمني في خارطة الطريق. هذه هي أفضل خريطة طريق للمنتج توفر معلومات حول متى وما هي التحديثات في الميزات التي ستأتي في المنتج.

خرائط طريق المحفظة

تعد خارطة طريق حافظة المنتجات طريقة فعالة للتعبير عن خطة العمل الإستراتيجية لمنتجك لقيادتك وفرقك. علاوة على ذلك ، توفر خارطة الطريق هذه أيضًا رؤية فعالة لكيفية عمل الفرق المختلفة معًا. في عرض واحد ، يمكنك تقديم الإصدارات المخططة عبر منتجات متعددة.

حرر خرائط الطريق

خارطة طريق إصدار المنتج هي عملية توفر معلومات حول الأنشطة والعمل الذي يجب القيام به قبل طرح منتج تم إصداره في السوق. يساعد في معالجة مشكلات مثل متى وكيف سيتم إجراء الإصدارات ومن سيعمل ويتحمل مسؤولية الإصدارات والتسليم. علاوة على ذلك ، تساعد خارطة الطريق هذه في توصيل مخططات نشاط الإصدار مع الفرق الأخرى مثل المبيعات والتسويق ودعم المستهلك.

خرائط الطريق الإستراتيجية

إنه يصور خارطة طريق المنتج لجهودك عالية المستوى لتحقيق الأهداف. هذه هي أفضل خارطة طريق للمنتج تساعد في إبقاء القيادة على دراية بالمبادرات والفرق التي تعمل على بناء خارطة طريق المنتج.

بناء خرائط طريق المنتج الخاص بك

عندما تحتاج إلى بناء خارطة طريق لمنتجك ، فإنه يحتاج إلى استراتيجية تحدد الأهداف والمبادرات المرتبطة بها. ستعمل مع فرق لتحقيق هذه الأهداف وإكمال المبادرات التي اتخذتها. الأشياء الأساسية لإنشاء خارطة طريق المنتج هي الأهداف والمبادرات والإصدارات والميزات والجداول الزمنية والملاحم. يجب أن تكون أهداف منتجك واقعية ويمكن تحقيقها في غضون فترة زمنية محددة. علاوة على ذلك ، يتم تحديد الإصدارات بوضوح في الجدول الزمني لمعالجة مخاوف الفرق والقيادة والعملاء بشأن العمل ووصول المنتجات الجديدة أو التحديثات في خارطة الطريق. يجب أيضًا توصيل الميزات المطورة حديثًا والميزات المحدثة في المخطط الزمني بطريقة فعالة ، جنبًا إلى جنب مع تواريخ الإصدارات للفرق والعملاء ؛ عندما تنتهي من اختيار نوع خارطة طريق المنتج ، فأنت بحاجة إلى اتباع هذه الخطوات للعمل وبناء خارطة طريق المنتج.

تحديد استراتيجية المنتج

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى تحديد "لماذا" لمنتجك لوضع استراتيجية. سيوضح هذا "السبب" لمنتجك في خرائط طريق المنتج كيف تدعم جهودك المحتملة النشاط التجاري بأكمله. في استراتيجية المنتج ، ستكون هناك أهداف ومبادرات ورؤية مفصلة مرتبطة بالمنتج في خرائط الطريق. ستحدد عملائك ومتطلباتهم وتقنياتهم لجمع الجمهور في السوق. علاوة على ذلك ، تحدد عناصر إستراتيجية منتجك تفاصيل حول خارطة طريق منتج البناء.

جمع المعلومات والأفكار

يمكن لفرق المنتج جمع المعلومات والأفكار حول متطلبات المنتج والميزات المحدثة من مصادر مختلفة. يمكن أن تكون هذه المصادر عملاء وفرق دعم العملاء وفرق داخلية أخرى. سيتفهم فريق دعم العملاء متطلبات العملاء بشكل أفضل من خلال ردودهم وتعليقاتهم. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا التركيز على نقاط الضعف في منتجاتك ويمكنك الخروج بأفكار واستراتيجيات لتحسين أوجه القصور في ميزات منتجك في خرائط الطريق.

تحديد ميزات المنتج

من خلال تحديد ميزات المنتج المحددة من خلال الأفكار والأهداف والمبادرات ، يمكنك إنشاء خارطة طريق للمنتج بشكل فعال. أدوات وقوالب مختلفة متاحة ؛ باستخدامهم ، يمكنك إضافة المتطلبات والميزات فيه لنقلها إلى العملاء. يمكنك أيضًا تخطي أي من الميزات التي لا تناسب التفاصيل. ومع ذلك ، يمكن إضافة الميزة لاحقًا متى احتجت إلى توصيلها للعملاء. علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا إضافة تقييمات العملاء الآخرين عند إنشاء خارطة طريق لتقديم وجهة نظر العميل.

تنظيم الإصدارات

عندما تنتهي من منتجك وسببه بطريقة فعالة ، سيأتي وقت لشرح وتقديم "متى" المنتج. بعد شرح ميزات المنتج ، يمكنك إضافة مواعيد التسليم على الجدول الزمني مع الإصدارات. قلة من الفرق تفضل تنظيم الإصدارات بناءً على القدرات التطويرية بدلاً من تنظيمها وفقًا لإطلاق المنتج.

معرفة طرق عرض خارطة الطريق

هذه هي الخطوة الأخيرة التي تنظر فيها إلى الأشياء التي حددتها في خرائط الطريق. للبحث في خرائط الطريق على طرق عرض مختلفة ، اختر نموذجًا أو برنامجًا لخريطة الطريق. أنت بحاجة إلى التعرف على مشاهدي خرائط الطريق الخاصة بك قبل تشغيلها. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أيضًا فهم ماهية المعلومات المهمة التي تريد نقلها. حدد ما إذا كان الجمهور مهتمًا بالحصول على معلومات مفصلة حول المنتج والتواريخ الدقيقة للإصدار والتسليم.

أسئلة وأجوبة

ماذا يوجد في خارطة طريق المنتج؟

تعد خارطة طريق المنتج نقطة جوهرية تحدد رؤية منتجك ومواصفاته واتجاهه. كمبتدئ ، إذا كنت ترغب في تقديم منتجك أمام الجمهور ، فقم بعمل خارطة طريق فعالة تنقل معلومات مفصلة حول المنتج تتراوح من الأهداف إلى الإصدارات. يعد إنشاء خرائط الطريق عملية متعددة الخطوات تتطلب أهدافًا ومبادرات لمواصلة عملها.

ما هو نموذج خارطة طريق المنتج؟

قالب خرائط طريق المنتج هو النظام الأساسي الذي يسمح ببناء خارطة طريق المنتج في هذا القالب المنظم مسبقًا. يمكنك ببساطة إضافة تفاصيل منتجك بدءًا من التصنيع حتى تسليم المنتج. سيركز الجدول الزمني على المواعيد النهائية والأهداف المرتبطة بمنتجك.

ما المدخلات التي تستخدمها لبناء خارطة طريق منتجك؟

تشمل المدخلات المطلوبة في بناء خرائط طريق المنتج السوق والتكنولوجيا ومراجعات العملاء واستراتيجية المنتج. سيوفر لك السوق تفاصيل حول متطلبات العملاء والمنافسين واتجاهات السوق. توفر لك إستراتيجية المنتج اتجاهًا لاتباعه سيؤدي في النهاية إلى تحقيق هدف منتجك. من الضروري أيضًا معالجة تقدم التكنولوجيا والتحديثات الضرورية الأخرى في ميزات المنتجات.

ما الذي يجب أن تتضمنه خارطة الطريق؟

تحتاج خرائط الطريق لمنتجك إلى توضيح الأهداف والمبادرات في إستراتيجية المنتج. تتضمن خرائط الطريق أيضًا الميزات والتحديثات المرتبطة بالمنتج. تم تعيين الجدول الزمني للوفاء بالمواعيد النهائية مع تحقيق الأهداف وفقًا لاستراتيجية المنتج. علاوة على ذلك ، يتطلب أيضًا سرد تواريخ الإصدارات والتحديثات والتسليم.

كيف أقوم بإنشاء خارطة طريق لعملي؟

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى تحديد هدف ومبادرة لعملك. بعد ذلك ، يجب عليك اختيار نوع خارطة الطريق التي تحتاج إلى إنشائها. نظرًا لأن الفرق أو الجماهير المختلفة تحتاج إلى أنواع مختلفة من خرائط الطريق. بعد اختيار نوع من خارطة الطريق والأهداف لمنتجك ، تأكد من أنك جمعت المعلومات والأفكار من الخارج لوضع استراتيجية. يمكن أن تكون هذه العوامل الخارجية العملاء أو المنافسين أو موظفي السوق. سيساعدك هذا في تشكيل إستراتيجية أفضل وخريطة طريق لمنتجك حتى الإصدارات. ثم حدد ميزات ومتطلبات المنتج الضرورية. بالإضافة إلى الميزات ، تحتاج أيضًا إلى تحديد تواريخ التحديثات المرتبطة بميزات معينة في خرائط الطريق. مواعيد الإصدار وتسليم المنتجات ضرورية أيضًا للشرح في خرائط الطريق.