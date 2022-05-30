Дорожная карта продукта - это резюме, которое дает представление о технических характеристиках вашего продукта, его видении, особенностях и направлении развития, чтобы разработать стратегию в виде дорожной карты. Если вы новичок и хотите выразить видение своего продукта перед клиентами, составьте необходимые дорожные карты, определяющие его стратегию. Это время для создания дорожной карты продукта, которая прокладывает путь для дальнейшей работы. Чтобы работать над созданием дорожной карты продукта для первого продукта, вы должны определить цели, особенности и видение вашего продукта, которые вы изобразите в дорожной карте. Построение дорожной карты продукта - это многоэтапный процесс, начиная от стратегии и заканчивая релизами.

Ваша дорожная карта продукта должна отражать эффективное видение возможностей вашего продукта и потенциальные усилия, которые вы приложите для достижения целей до момента выпуска продукта. Весь процесс определения видения и стратегического планирования построения дорожной карты продукта осуществляется при сотрудничестве всей команды вместе с менеджером продукта.

Важность дорожной карты продукта

Создание дорожной карты продукта для вашего продукта требует больших усилий. Будет лучше, если вы будете выглядеть преданным своим целям для правильного управления продуктом и маркетинга с помощью дорожной карты. Ваша приверженность своим целям эффективно выражается через создаваемые вами дорожные карты продукта. Дорожная карта продукта служит обещанием членам вашей команды и потребителям о качестве и ответственности продукта. Дорожные карты описывают каждый бит продукта в графике, например, обновления, релизы и доставку продукта.

Представление вашего продукта требует серьезных усилий по стратегическому планированию, среди которых дорожная карта продукта играет жизненно важную роль. Связь стратегии продукта с реализацией помогает представить вашу работу с эффективностью в дорожной карте. Более того, дорожная карта продукта дает потребителям представление о том, куда и зачем они инвестируют в конкретный продукт.

Различные типы дорожных карт продукта

В зависимости от команды и клиентов, вам нужно выбрать один из типов дорожных карт продукта. Существуют различные типы дорожных карт, которые обладают другими характеристиками. Поскольку различные команды и аудитории смотрят на дорожные карты продуктов по-разному в зависимости от своей работы, соответствующий продукт дорожной карты дает эффективное представление. Информация, представленная в различных типах дорожных карт продукта, похожа, но объясняется по-разному.

Эпические дорожные карты

В этот тип дорожной карты продукта можно интегрировать связанные функции, которые помогут в планировании и организации будущей работы и расширенных возможностей. Такая дорожная карта продукта помогает представить работу, выполняемую в нескольких релизах. Эта дорожная карта также полезна при рассмотрении ключевых функций продукта и принятии приоритетных решений.

Дорожные карты функций

Дорожные карты функций предоставляют подробную информацию об обновлении новых функций в продукте с помощью временной шкалы в дорожной карте. Это лучшая дорожная карта продукта, которая предоставляет информацию о том, когда и какие обновления функций появятся в продукте.

Портфолио дорожных карт

Портфолио дорожных карт продукта - это эффективный способ выразить стратегический план работы над продуктом руководству и командам. Более того, эта дорожная карта также дает эффективное представление о том, как различные команды будут работать вместе. В одном представлении вы можете представить запланированные релизы по нескольким продуктам.

Роадмапы релизов

Роадмап выпуска продукта - это процесс, который предоставляет информацию о деятельности и работе, которую необходимо выполнить до вывода выпускаемого продукта на рынок. Она помогает решить такие вопросы, как когда и как будут выпускаться релизы, кто будет работать и отвечать за выпуск и доставку. Более того, эта дорожная карта помогает в передаче графиков активности релизов другим командам, таким как отдел продаж, маркетинга и поддержки потребителей.

Дорожные карты стратегий

Эта дорожная карта продукта отображает ваши усилия по достижению поставленных целей. Это лучшая дорожная карта продукта, которая помогает держать руководство в курсе инициатив и команд, работающих над созданием дорожной карты продукта.

Построение дорожной карты продукта

Когда вам нужно построить дорожную карту продукта, необходима стратегия, которая определит цели и связанные с ними инициативы. Вы будете работать с командами для достижения этих целей и завершения принятых инициатив. Основными элементами для создания дорожной карты продукта являются цели, инициативы, релизы, функции, сроки и эпосы. Цели вашего продукта должны быть реалистичными и достижимыми в течение определенного времени. Кроме того, релизы должны быть четко определены по срокам, чтобы решить проблему беспокойства команды, руководства и клиентов о работе и появлении новых продуктов или обновлений в дорожной карте. Новые разработанные функции и обновленные функции также должны быть эффективно доведены до сведения команд и клиентов в графике вместе с датами релизов.

После выбора типа дорожной карты продукта необходимо выполнить следующие шаги для работы и построения дорожной карты продукта. Определение стратегии продукта

В первую очередь, для разработки стратегии необходимо определить "зачем" ваш продукт. Это "зачем" вашего продукта объяснит в дорожной карте продукта, как ваши потенциальные усилия поддерживают весь бизнес. В стратегии продукта будут подробно описаны цели, инициативы и видение, связанные с продуктом в дорожных картах. Вы будете определять своих клиентов, их требования и методы привлечения толпы на рынке. Кроме того, элементы стратегии вашего продукта определяют детали построения дорожной карты продукта.

Сбор информации и идей

Продуктовые команды могут собирать информацию и идеи о требованиях к продукту и обновленных функциях из различных источников. Этими источниками могут быть клиенты, команды поддержки клиентов и другие внутренние команды. Команда поддержки клиентов лучше поймет требования клиентов через их ответы и отзывы. Более того, вы также можете сосредоточиться на слабых сторонах вашего продукта и предложить идеи и стратегии по улучшению недостатков в функциях вашего продукта в дорожной карте.

Определите особенности продукта

Определив конкретные особенности продукта с помощью идей, целей и инициатив, вы сможете эффективно создать дорожную карту продукта. Существуют различные инструменты и шаблоны; используя их, вы можете добавить в нее требования и особенности, чтобы донести их до клиентов. Вы также можете пропустить те функции, которые не подходят для детализации. Однако эту функцию можно добавить позже, когда вам понадобится донести ее до клиентов. Кроме того, при составлении дорожной карты можно добавить отзывы других покупателей, чтобы представить точку зрения клиента.

Организация релизов

Когда вы закончили с эффективным объяснением "почему" вашего продукта, наступает время объяснить и представить "когда" продукта. После объяснения особенностей продукта вы можете добавить даты поставки на временную шкалу с релизами. Некоторые команды предпочитают организовывать релизы в зависимости от возможностей разработки вместо того, чтобы организовывать их в соответствии с запуском продукта.

Определите виды дорожных карт

Это последний шаг, на котором вы смотрите на то, что вы определили в дорожных картах. Чтобы просмотреть дорожные карты с разных точек зрения, выберите шаблон дорожной карты или программное обеспечение. Прежде чем запускать дорожные карты, необходимо знать о том, какие представления они будут иметь. Кроме того, необходимо понять, какую важную информацию вы хотите донести. Определите, заинтересована ли аудитория в получении подробной информации о продукте и точных датах выпуска и поставки.

FAQs

Что входит в дорожную карту продукта?

Дорожная карта продукта - это основа, определяющая видение, спецификации и направление развития вашего продукта. Если вы начинающий предприниматель и хотите представить свой продукт перед аудиторией, составьте эффективную дорожную карту, которая передаст подробную информацию о продукте, начиная от целей и заканчивая релизами. Создание дорожной карты - это многоэтапный процесс, требующий целей и инициатив для дальнейшего развития.

Что такое шаблон дорожной карты продукта?

Шаблон дорожной карты продукта - это платформа, позволяющая построить дорожную карту продукта в заранее организованном шаблоне. Вы можете просто добавить детали вашего продукта, начиная с производства и заканчивая поставкой продукта. График будет сосредоточен на сроках и целях, связанных с вашим продуктом.

Какие материалы вы используете для построения дорожной карты продукта?

При построении дорожной карты продукта необходимы такие материалы, как рынок, технология, отзывы клиентов и стратегия продукта. Рынок предоставит вам подробную информацию о требованиях клиентов, конкурентах и тенденциях рынка. Стратегия продукта дает вам направление, которое в конечном итоге приведет к достижению цели продукта. Необходимо также учитывать развитие технологий и другие необходимые обновления функций продукта.

Что должна включать в себя дорожная карта?

Дорожная карта вашего продукта должна содержать цели и инициативы, описанные в стратегии продукта. Дорожные карты также включают функции и обновления, связанные с продуктом. График устанавливается для соблюдения сроков при достижении целей в соответствии со стратегией продукта. Кроме того, необходимо перечислить даты релизов, обновлений и поставок.

Как составить дорожную карту для своего бизнеса?

В первую очередь, необходимо определить цель и инициативу для вашего бизнеса. После этого вы должны выбрать тип дорожной карты, которую вам необходимо создать. Поскольку для разных команд или аудиторий нужны разные типы дорожных карт. После выбора типа дорожной карты и целей для вашего продукта, убедитесь, что вы собрали информацию и идеи извне, чтобы разработать стратегию. Этими внешними факторами могут быть клиенты, конкуренты или персонал рынка. Это поможет вам сформировать лучшую стратегию и дорожную карту для вашего продукта до момента его выпуска. Затем определите необходимые функции и требования к продукту. Наряду с функциями, вам также необходимо определить даты обновлений, связанных с конкретными функциями в дорожной карте. Даты выпуска и доставки продуктов также необходимо указать в дорожных картах.