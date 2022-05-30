产品路线图是对您的产品规格、愿景、功能和方向的概述，以路线图的形式设计一个战略。当你是一个初学者，想在你的客户面前表达你的产品的愿景时，要制定必要的路线图，确定其战略。这是创建产品路线图的时机，为进一步工作铺平道路。要为第一个产品建立产品路线图的工作，你必须确定你将在路线图中描绘的产品的目标、功能和愿景。从战略到发布是构建产品路线图的多步骤过程。

你的产品路线图应该描绘出你的产品功能的有效愿景，以及你为实现目标所付出的潜在努力，直到产品的发布。

产品路线图的重要性

为您的产品创建产品路线图需要付出艰辛的努力。如果你对你的目标高度重视，通过路线图进行适当的产品管理和营销，这将是最好的。你对你的目标的承诺通过你创建的产品路线图有效地表达出来。产品路线图产品是对你的团队成员和消费者关于产品的质量和责任的一种承诺。路线图描述了产品在时间轴上的每一点，比如产品的更新、发布和交付。

展示你的产品需要严格的战略规划工作，其中产品路线图起到了至关重要的作用。将产品战略与实施联系起来，有助于在路线图中有效地展示你的工作。

不同类型的产品路线图

根据团队和客户的不同，您需要在任何一种产品路线图类型中选择。有不同类型的路线图拥有其他功能。由于不同的团队和受众根据他们的工作，对产品路线图的看法不同；相关的产品路线图产品可以提供一个有效的看法。各种类型的产品路线图所描绘的信息是相似的，但解释的方式不同。

Epic Roadmaps

在这种类型的产品路线图中，你可以整合相关功能，协助规划和组织未来的工作和高级功能。这种产品路线图有助于想象跨多个版本交付的工作。这种路线图也有利于解决产品的关键功能，并做出优先决策。

功能路线图

功能路线图通过路线图中的时间线给出产品中新功能更新的详细信息。

组合路线图

组合产品路线图是向领导层和团队表达产品工作战略计划的有效方式。此外，该路线图还提供了一个关于不同团队如何合作的有效视图。

发布产品路线图

发布产品路线图是一个过程，它提供了在将发布产品推向市场之前需要完成的活动和工作的信息。它有助于解决诸如何时和如何发布，以及谁将工作和负责发布和交付等问题。此外，该路线图有助于与其他团队（如销售、营销和消费者支持）沟通发布活动图。

战略路线图

它描绘了你为实现目标而进行的高阶努力的产品路线图。这是最好的产品路线图，有助于让领导层了解致力于构建产品路线图的举措和团队。

构建你的产品路线图

当你需要为你的产品构建产品路线图时，它需要一个战略，将定义目标和相关举措。您将与团队合作，实现这些目标并完成您所采取的举措。创建产品路线图的基本东西是目标、举措、版本、功能、时间表和史诗。你的产品目标应该是现实的，在特定时间内可以实现的。此外，在时间轴上明确定义发布，以解决团队、领导层和客户对路线图中新产品或更新的工作和到来的担忧。新开发的功能和更新的功能也应在时间表中以有效的方式与团队和客户沟通发布日期；当你完成了对产品路线图类型的选择，你需要遵循这些步骤来工作并建立一个产品路线图。你的产品的这个 "为什么 "将在产品路线图中解释你的潜在努力是如何支持整个业务的。在一个产品的战略中，将有详细的目标、举措和与产品相关的愿景在路线图中出现。你将确定你的客户，他们的要求，以及在市场上聚集人群的技术。此外，你的产品策略的要素定义了关于构建产品路线图的细节。

收集信息和想法

产品团队可以从不同来源收集关于产品要求和更新功能的信息和想法。这些来源可以是客户、客户支持团队和其他内部团队。客户支持团队将通过客户的回应和反馈更好地了解客户的要求。此外，您还可以关注产品的弱点，并可以提出想法和策略来改善路线图中产品功能的不足之处。

确定产品的功能

通过想法、目标和举措来确定具体的产品功能，您可以有效地创建产品路线图。有不同的工具和模板；通过使用这些工具和模板，您可以在其中添加需求和功能，以便向客户传达。你也可以跳过任何一个不好走的功能的细节。然而，以后只要你需要向客户传达，就可以添加该功能。

组织发布

当你以有效的方式完成了产品的 "为什么 "时，就到了解释和介绍产品的 "什么时候 "的时候。在解释了产品的特性之后，你可以在时间轴上添加交付日期和发布时间。很少有团队喜欢根据开发能力来组织发布，而不是根据产品发布来组织发布。

确定路线图视图

这是最后一步，在这一步中，你要查看你在路线图中定义的东西。为了在不同的视图上查找路线图，选择一个路线图模板或软件。在运行路线图之前，你需要了解路线图的查看者。此外，还需要了解你想要传达的重要信息是什么。确定观众是否有兴趣获得有关产品的详细信息以及发布和交付的确切日期。

常见问题

产品路线图中包含什么？

产品路线图是定义产品愿景、规格和方向的关键。作为一个初学者，如果你想在听众面前展示你的产品，请制定一个有效的路线图，传达关于产品的详细信息，从目标到发布。路线图的创建是一个多步骤的过程，需要目标和举措的进一步开展。

什么是产品路线图模板？

产品路线图模板是允许在这个预先组织的模板中建立产品路线图的平台。你可以简单地添加你的产品细节，从制造开始直到产品交付。

你用什么输入来构建你的产品路线图？

构建产品路线图所需的输入包括市场、技术、客户评论和产品战略。市场将为您提供有关客户需求、竞争对手和市场趋势的详细信息。产品战略为你提供了一个方向，最终将导致获得你的产品目标。技术的进步和产品功能的其他必要更新也是需要解决的。

路线图应该包括什么？

产品的路线图需要有产品战略中解释的目标和举措。路线图还包括与产品相关的功能和更新。时间表的设定是为了满足最后期限，同时根据产品的战略实现目标。此外，它还需要列出发布、更新和交付的日期。

如何为我的企业创建一个路线图？

首先，你需要为你的企业确定一个目标和倡议。之后，你必须选择你需要创建的路线图的类型。因为不同的团队或受众需要有不同类型的路线图。在为你的产品选择了路线图类型和目标后，确保你已经从外部收集了信息和想法来制定战略。这些外部因素可以是客户、竞争对手或市场人员。这将有助于你为你的产品塑造一个更好的战略和路线图，直到发布。然后定义产品的功能和要求，这是必要的。在定义功能的同时，你还需要定义与路线图中特定功能相关的更新日期。产品的发布日期和交付也需要在路线图中说明。