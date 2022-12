Aby podłączyć bota Discord do swojej aplikacji, będziesz potrzebował tokena bota (do skonfigurowania modułu) oraz identyfikatora kanału, na który będziesz wysyłał wiadomości (do przesłania formularza).

Powiemy Ci, jak stworzyć serwer, kanał i bota Discord, a następnie dodać utworzonego bota do Twojego serwera. O tym jak skonfigurować wysyłanie wiadomości na platformie AppMaster.io możesz przeczytać w tym artykule.

Tworzenie serwera i kanału, kopiowanie ID kanału

Najpierw musisz stworzyć nowy serwer w Discordzie (lub uzyskać prawa administratora na istniejącym). Otwórz stronę swojego konta Discord w przeglądarce - ułatwi to nawigację między stronami ustawień.

1. Kliknij na "+" w lewym okienku.

2. Wybierz szablon serwera oparty na Twojej branży lub stwórz własny.

3. Wskaż, do jakich celów chcesz go wykorzystać.

4. Wybierz obraz przyszłego serwera (1), określ nazwę (2) i utwórz go (3).

5. Serwer został utworzony. Domyślnie zostały już do niego dodane dwa kanały - tekstowy i głosowy (1). Aby zmienić ustawienia kanałów, kliknij ikonę koła zębatego (2). Możesz dodać nowy kanał, klikając "+" przy nazwie sekcji.

6. Teraz musisz uzyskać identyfikator wybranego kanału. Aby to zrobić, musisz najpierw włączyć tryb dewelopera w ustawieniach swojego profilu. Kliknij na ikonę koła zębatego obok swojego nicku i zdjęcia.

7. Przejdź do sekcji APP SETTINGS, do zakładki Advanced (1) i przesuń selektor trybu deweloperskiego - tryb deweloperski zostanie włączony (2).

8. Wróć z menu ustawień i kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany kanał (1), w menu podręcznym wybierz Copy ID - zostanie skopiowane ID Twojego kanału (2). Zapisz go w dowolnym dokumencie tekstowym, aby nie wracać do tego kroku.

Utwórz bota i dodaj go do serwera, skopiuj token bota

Aby stworzyć bota, przejdź na dedykowaną deweloperom stronę Discorda: https://discord.com/developers/. Otwórz ją w sąsiedniej karcie przeglądarki bez wylogowywania się z konta Discord.

Najpierw należy stworzyć aplikację, następnie stworzyć w niej bota i skonfigurować dla niego uprawnienia, a dopiero potem dodać bota do serwera.

1. Na karcie Aplikacje wybierz opcję Nowa aplikacja.

3. Aplikacja została utworzona. Przejdź do zakładki Bot (1) i kliknij Add Bot, aby dodać nowego bota.

4. Wyraź zgodę na dodanie bota do aplikacji.

5. Bot został utworzony. Wszystkie informacje o nim zostaną wyświetlone na karcie Bot. Tutaj możesz zmienić jego nazwę, dodać obrazek i skopiować token bota (1). Token ten będzie Ci potrzebny do skonfigurowania modułu Discord na platformie Appmaster.io. Za każdym razem, gdy wprowadzisz zmiany, portal deweloperski wyświetli monit o ich zapisanie (2).

Zapisz bot token, aby nie wracać do tego kroku podczas kolejnych konfiguracji.

6. Przejdź teraz do zakładki OAuth2 (1) - tutaj możesz skonfigurować uprawnienia i uzyskać link do swojego bota. W sekcji SCOPES wybierz bota (2), w BOT PERMISSIONS zaznacz uprawnienia, które chcesz mu nadać, w naszym przypadku - wysyłamy tylko wiadomości, więc wybierz Send Message (3). Następnie skopiuj automatycznie wygenerowany link do Discorda (4).

7. Wklej skopiowany link w pasek adresu przeglądarki i postępuj zgodnie z nim - otworzy się okno aplikacji. Wybierz swój serwer z rozwijanej listy (1) i kliknij Kontynuuj (2).

8. Upewnij się, że aplikacja (a więc i stworzony w niej bot) ma nadane tylko niezbędne uprawnienia, a następnie dodaj ją do swojego serwera.

Połącz bota z aplikacją poprzez AppMaster.io Studio

Wszystko jest już gotowe. Otrzymałeś token bota dla modułu Discord i identyfikator kanału dla formularza postu. Teraz przejdź do AppMaster.io Studio i skonfiguruj wysyłanie wiadomości z aplikacji, postępując zgodnie z instrukcjami Moduł Discord: podłącz bota i wysyłaj wiadomości.

