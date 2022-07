Um den Discord-Bot mit Ihrer Anwendung zu verbinden, benötigen Sie einen Bot-Token (um das Modul zu konfigurieren) und die ID des Kanals, an den Sie Nachrichten senden (um das Formular zu senden).

Wir erklären Ihnen, wie Sie einen Server, einen Kanal und einen Discord-Bot erstellen und den erstellten Bot dann zu Ihrem Server hinzufügen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Senden von Nachrichten auf der AppMaster.io- Plattform konfigurieren.

Server und Kanal erstellen, Kanal-ID kopieren

Zuerst müssen Sie einen neuen Server in Discord erstellen (oder Administratorrechte für einen bestehenden erhalten). Öffnen Sie Ihre Discord-Kontoseite in einem Browser - dies erleichtert die Navigation zwischen den Einstellungsseiten.

1. Klicken Sie auf das "+" im linken Fensterbereich.

2. Wählen Sie eine Servervorlage basierend auf Ihrer Branche oder erstellen Sie Ihre eigene.

3. Geben Sie an, für welche Zwecke Sie es verwenden möchten.

4. Wählen Sie das Image des zukünftigen Servers aus (1), geben Sie einen Namen an (2) und erstellen Sie es (3).

5. Der Server wurde erstellt. Standardmäßig wurden ihm bereits zwei Kanäle hinzugefügt - Text und Sprache (1). Um die Kanaleinstellungen zu ändern, klicken Sie auf das Zahnradsymbol (2). Sie können einen neuen Kanal hinzufügen, indem Sie auf das "+" neben dem Namen des Abschnitts klicken.

6. Jetzt müssen Sie die ID des ausgewählten Kanals abrufen. Dazu müssen Sie zunächst den Entwicklermodus in Ihren Profileinstellungen aktivieren. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben Ihrem Spitznamen und Foto.

7. Gehen Sie zum Abschnitt APP-EINSTELLUNGEN, zur Registerkarte Erweitert (1) und bewegen Sie die Entwicklermodusauswahl - der Entwicklermodus ist aktiviert (2).

8. Kehren Sie aus dem Einstellungsmenü zurück und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Kanal (1), wählen Sie im Popup-Menü ID kopieren - Ihre Kanal-ID wird kopiert (2). Speichern Sie es in einem beliebigen Textdokument, damit Sie nicht zu diesem Schritt zurückkehren.

Erstellen Sie einen Bot und fügen Sie ihn dem Server hinzu, kopieren Sie das Bot-Token

Um einen Bot zu erstellen, gehen Sie zur Discord-Seite der dedizierten Entwickler: https://discord.com/developers/ . Öffnen Sie es in einem angrenzenden Browser-Tab, ohne sich von Ihrem Discord-Konto abzumelden.

Zuerst müssen Sie eine Anwendung erstellen, dann einen Bot in dieser Anwendung erstellen und Berechtigungen dafür konfigurieren und erst danach den Bot zum Server hinzufügen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Anwendungen die Option Neue Anwendung aus.

3. Die Anwendung wurde erstellt. Gehen Sie zur Registerkarte Bot (1) und klicken Sie auf Bot hinzufügen, um einen neuen Bot hinzuzufügen.

4. Stimmen Sie zu, Ihrer Anwendung einen Bot hinzuzufügen.

5. Der Bot wurde erstellt. Alle Informationen dazu werden auf der Registerkarte Bot angezeigt. Hier können Sie seinen Namen ändern, ein Bild hinzufügen und den Bot-Token kopieren (1). Sie benötigen dieses Token, um das Discord-Modul auf der Appmaster.io-Plattform zu konfigurieren. Jedes Mal, wenn Sie Änderungen vornehmen, werden Sie vom Entwicklerportal aufgefordert, diese zu speichern (2).

Speichern Sie das Bot-Token, damit Sie bei der nachfolgenden Konfiguration nicht zu diesem Schritt zurückkehren.

6. Gehen Sie nun zum Reiter OAuth2 (1) – hier können Sie Berechtigungen konfigurieren und einen Link zu Ihrem Bot erhalten. Wählen Sie im Abschnitt UMFANG den Bot (2) aus, markieren Sie in BOT PERMISSIONS die Berechtigungen, die Sie ihm erteilen möchten, in unserem Fall - wir senden nur Nachrichten, also wählen Sie Nachricht senden (3). Kopieren Sie dann den automatisch generierten Discord-Link (4).

7. Fügen Sie den kopierten Link in die Adressleiste Ihres Browsers ein und folgen Sie ihm – Ihr Anwendungsfenster wird geöffnet. Wählen Sie Ihren Server aus der Dropdown-Liste (1) aus und klicken Sie auf Weiter (2).

8. Stellen Sie sicher, dass die Anwendung (und damit der darin erstellte Bot) nur die erforderlichen Berechtigungen erhält, und fügen Sie sie dann zu Ihrem Server hinzu.

9. Stellen Sie sicher, dass die Anwendung (und damit der darin erstellte Bot) nur die erforderlichen Berechtigungen erhält, und fügen Sie sie dann zu Ihrem Server hinzu.

Verbinden Sie den Bot mit der Anwendung über AppMaster.io Studio

Alles ist bereit. Sie haben einen Bot-Token für das Discord-Modul und die Channel-ID für das Posting-Formular erhalten. Gehen Sie nun zu AppMaster.io Studio und konfigurieren Sie das Senden von Nachrichten aus Ihrer Anwendung, indem Sie den Anweisungen des Discord-Moduls folgen: Bot verbinden und Nachrichten senden .

