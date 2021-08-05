Чтобы подключить бота Discord в ваше приложение, вам понадобятся токен бота (для настройки модуля) и ID канала, в который вы будете отправлять сообщения (для формы отправки).

Расскажем, как создать сервер, канал и бота Discord, а после добавить созданного бота на ваш сервер. О том, как настроить отправку сообщений на платформе AppMaster.io, можно прочитать в этой статье.

Создать сервер и канал, скопировать ID канала

Для начала вам нужно создать новый сервер в Discord (или получить права администратора на уже существующем). Откройте страницу вашей учетной записи Discord в браузере — так будет удобнее перемещаться между страницами настроек.

1.Нажмите на «+» на левой панели.

2.Выберите шаблон сервера в зависимости от вашей сферы или создайте собственный.

3.Укажите, для каких целей хотите его использовать.

4.Выберите изображение будущего сервера и укажите его название (1), затем нажмите Create. (2).

5.Сервер создан. По умолчанию в него уже добавлены два канала — текстовый и голосовой (1). Чтобы изменить настройки канала, нажмите значок шестеренки (2). Добавить новый канал можно, нажав на «+» рядом с названием раздела. Мы не будем создавать новый канал и для подключения нашего бота используем уже существующий канал general.

6.Теперь нужно получить ID выбранного канала. Для этого нужно сначала включить режим разработчика в настройках вашего профиля. Нажмите на значок шестеренки рядом с вашим никнеймом и фотографией.





7.Перейдите в раздел APP SETTINGS, на вкладку Advanced (1) и переместите селектор Developer mode — режим разработчика активируется (2).

8.Вернитесь из меню настроек и кликните по нужному каналу правой клавишей мыши (1), во всплывающем меню выберите Copy ID — идентификатор вашего канала будет скопирован (2). Сохраните его в любом текстовом документе, чтобы не возвращаться к этому шагу.

Создать бота и добавить его на сервер, скопировать токен бота

Чтобы создать бота, перейдите на специальную страницу Discord для разработчиков: https://discord.com/developers/. Откройте ее в соседней вкладке браузера, не выходя из вашей учетной записи Discord.

Сначала вам нужно создать приложение, затем в этом приложении создать бота и настроить для него разрешения, и только после этого — добавлять бота на сервер.

1.На вкладке Applications выберите New Application.

2.Введите название будущего приложения (1) и нажмите Create (2).





3.Приложение создано. Перейдите не вкладку Bot (1) и нажмите Add Bot, чтобы добавить нового бота.

4.Согласитесь добавить бота в ваше приложение.

5.Бот создан. На вкладке Bot отобразится вся информация о нем. Тут можно изменить его имя, добавить изображение и скопировать токен бота (1). Этот токен понадобится вам для настройки модуля Discord на платформе Appmaster.i. Каждый раз при внесении изменений портал разработчика будет предлагать вам сохранить их (2).

Сохраните токен бота, чтобы при последующей настройке не возвращаться к этому шагу.

6.Теперь перейдите на вкладку OAuth2 (1) — тут можно настроить разрешения и получить ссылку на вашего бота. В разделе SCOPES выберите bot(2), в BOT PERMISSIONS отметьте разрешения, которые хотите ему предоставить, в нашем случае — только отправка сообщений, поэтому выберите Send Message(3). После скопируйте автоматически сгенерированную Discord ссылку(4).





7.Вставьте скопированную ссылку в адресную строку браузера и перейдите по ней — откроется окошко вашего приложения. Выберите ваш сервер в раскрывающемся списке (1) и нажмите Continue (2).





8.Убедитесь, что приложению (а значит, и созданному в нем боту) даны только необходимые разрешения, после чего добавьте его на ваш сервер.





9.Теперь вернитесь на ваш сервер. Бот оставил приветственное сообщение — значит, что он успешно добавлен и функционирует.

Через AppMaster.io Studio подключить бота в приложение

Итак, все готово. Вы получили токен бота для модуля Discord и ID канала для формы отправки сообщения. Теперь перейдите в AppMaster.io Studio и настройте отправку сообщений из вашего приложения, следуя инструкции Модуль Discord: подключение бота и отправка сообщений.

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Подробнее о том, что такое модули и как их настраивать — в обучающем видеокурсе AppMaster.io 101.