Moduł Discord pozwala na wysyłanie wiadomości z botem bezpośrednio z Twojej aplikacji. Aby zaimplementować tę funkcję, należy:

Podłączyć moduł Discord i określić token bota w jego ustawieniach.

Skonfiguruj niestandardowy proces biznesowy do wysyłania wiadomości.

Utwórz punkt końcowy POST, aby wysłać dane z frontend do backend.

Utwórz formularz, aby wysłać wiadomość w swojej aplikacji internetowej lub mobilnej.

Więcej informacji o modułach znajdziesz w artykule"Podstawy pracy z modułami".

Moduł Discord

1. Przejdź do sekcji moduły (1), na zakładce Marketplace (2) znajdź moduł Discord (3) i zainstaluj go (4).

2. Otwórz ustawienia Discorda i podaj w odpowiednim polu swój token bota (1), a następnie zapisz zmiany (2).

Proces biznesowy.

1. Przejdź do sekcji logiki biznesowej (1) i utwórz nowy proces biznesowy. Dodaj blok Discord: Wyślij wiadomość (2). W bloku startowym dodaj zmienne wejściowe dla tekstu wiadomości i identyfikatora kanału, na który ją wyślesz (3). Połącz połączenia strumienia i danych, jak pokazano na zrzucie ekranu. Nie zapomnij zapisać schematu (4). Więcej o procesach biznesowych opowiemy Ci w szkoleniu AppMaster.io 101.

Punkt końcowy

1. Teraz przejdź do sekcji endpoints (1) i utwórz nowy endpoint API. Wybierz metodę POST, określ trasę i grupę, do której chcesz go dodać (2). Połącz go z nowo utworzonym procesem biznesowym (3) i kliknij OK (4). Film o endpointach możesz obejrzeć tutaj.

Formularz w aplikacji internetowej

1. Skonfigurujmy wysyłanie wiadomości przez bota Discord w aplikacji webowej. Przejdź do swojej aplikacji webowej i otwórz ją do edycji (1). Utwórz nowy formularz do przesyłania danych, wybierając dla niego typ Create Record oraz nowo utworzony endpoint (2). Zastosuj wprowadzone zmiany (3).

2. Dodaj do formularza przycisk z wyzwalaczem onClick, który wywoła akcję Submit Form dla utworzonego formularza.

3. Tak będzie wyglądał formularz i przycisk w edytorze aplikacji internetowej (1). Zapisz zmiany (2) i opublikuj (3).

Wyślij wiadomość!

1. Sprawdź działanie formularza. Przejdź do opublikowanej aplikacji, na stronie z formularzem wpisz wiadomość oraz ID kanału, na który chcesz ją wysłać.

2. Sprawdź, czy bot wysłał wiadomość na Twój kanał Discord.

Prosty formularz do wysyłania wiadomości na Discord jest gotowy. Możesz go skomplikować, na przykład ustawiając jednoczesne wysyłanie wiadomości na kanał Discord i Telegram. Więcej informacji o ustawianiu bota Telegrama znajdziesz w tym artykule.

Aby nie przegapić informacji o nowych modułach i ustawieniach, śledź naszego bloga i zasubskrybuj kanał Telegram.