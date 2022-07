Para conectar o bot Discord ao seu aplicativo, você precisará de um token de bot (para configurar o módulo) e do ID do canal para o qual enviará mensagens (para enviar o formulário).

Iremos dizer-lhe como criar um servidor, canal e bot Discord e, em seguida, adicionar o bot criado ao seu servidor. Você pode ler sobre como configurar o envio de mensagens na plataforma AppMaster.io neste artigo .

Crie o servidor e o canal, copie o ID do canal

Primeiro, você precisa criar um novo servidor no Discord (ou obter direitos de administrador em um existente). Abra a página da sua conta do Discord em um navegador - isso tornará mais fácil navegar entre as páginas de configuração.

1. Clique em "+" no painel esquerdo.

2. Escolha um modelo de servidor com base em seu setor ou crie o seu próprio.

3. Indique para quais propósitos você deseja usá-lo.

4. Selecione a imagem do futuro servidor (1), especifique um nome (2) e crie-o (3).

5. O servidor foi criado. Por padrão, dois canais já foram adicionados a ele - texto e voz (1). Para alterar as configurações do canal, clique no ícone de engrenagem (2). Você pode adicionar um novo canal clicando em "+" ao lado do nome da seção.

6. Agora você precisa obter o ID do canal selecionado. Para fazer isso, primeiro você deve habilitar o modo de desenvolvedor nas configurações do seu perfil. Clique no ícone de engrenagem ao lado do seu apelido e foto.

7. Vá para a seção CONFIGURAÇÕES DE APP, para a guia Avançado (1), e mova o seletor de modo de desenvolvedor - o modo de desenvolvedor é ativado (2).

8. Retorne do menu de configurações e clique com o botão direito no canal desejado (1), no menu pop-up, selecione Copiar ID - seu ID de canal será copiado (2). Salve-o em qualquer documento de texto para não voltar a esta etapa.

Crie um bot e adicione-o ao servidor, copie o token do bot

Para criar um bot, vá para a página dedicada ao desenvolvedor do Discord: https://discord.com/developers/ . Abra-o em uma guia adjacente do navegador sem sair de sua conta Discord.

Primeiro, você precisa criar um aplicativo, depois criar um bot neste aplicativo e configurar as permissões para ele, e só depois adicionar o bot ao servidor.

1. Na guia Aplicativos , selecione Novo aplicativo .

3. O aplicativo foi criado. Vá para a guia Bot (1) e clique em Adicionar Bot para adicionar um novo bot.

4. Concorde em adicionar um bot ao seu aplicativo.

5. O bot foi criado. Todas as informações sobre ele serão exibidas na guia Bot. Aqui você pode alterar seu nome, adicionar uma imagem e copiar o token do bot (1). Você precisará deste token para configurar o módulo Discord na plataforma Appmaster.io. Cada vez que você fizer alterações, o portal do desenvolvedor solicitará que você as salve (2).

Salve o token do bot para não retornar a esta etapa durante a configuração subsequente.

6. Agora vá para a guia OAuth2 (1) - aqui você pode configurar as permissões e obter um link para o seu bot. Na seção SCOPES , selecione bot (2), em BOT PERMISSIONS , marque as permissões que deseja conceder, no nosso caso - apenas enviamos mensagens, então selecione Send Message (3). Em seguida, copie o link Discord gerado automaticamente (4).

7. Cole o link copiado na barra de endereço do seu navegador e siga-o - a janela do seu aplicativo será aberta. Selecione seu servidor na lista suspensa (1) e clique em Continuar (2).

8. Certifique-se de que o aplicativo (e, portanto, o bot criado nele) receba apenas as permissões necessárias e, em seguida, adicione-o ao seu servidor.

Conecte o bot ao aplicativo via AppMaster.io Studio

Tudo está pronto. Você recebeu um token de bot para o módulo Discord e o ID do canal para o formulário de postagem. Agora vá para AppMaster.io Studio e configure o envio de mensagens de seu aplicativo seguindo as instruções do módulo Discord: conecte o bot e envie mensagens .

Para obter mais informações sobre o que são módulos e como configurá-los, consulte AppMaster.io 101 Tutorial .