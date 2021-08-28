لتوصيل برنامج Discord bot بتطبيقك ، ستحتاج إلى رمز bot (لتهيئة الوحدة) ومعرف القناة التي سترسل إليها الرسائل (لإرسال النموذج).

سنخبرك بكيفية إنشاء خادم وقناة وبوت Discord ، ثم إضافة الروبوت الذي تم إنشاؤه إلى الخادم الخاص بك. يمكنك أن تقرأ عن كيفية تكوين إرسال الرسائل على منصة AppMaster.io في هذه المقالة .

قم بإنشاء الخادم والقناة ، وانسخ معرف القناة

أولاً ، تحتاج إلى إنشاء خادم جديد في Discord (أو الحصول على حقوق المسؤول على خادم موجود). افتح صفحة حساب Discord الخاص بك في متصفح - وهذا سيجعل من السهل التنقل بين صفحات الإعدادات.

1. انقر فوق "+" في الجزء الأيمن.

2. اختر قالب خادم بناءً على مجال عملك أو قم بإنشاء قالب خاص بك.

3. وضح للأغراض التي تريد استخدامها.

4. حدد صورة خادم المستقبل (1) ، وحدد اسمًا (2) ، وقم بإنشائه (3).

5. تم إنشاء الخادم. بشكل افتراضي ، تمت إضافة قناتين إليها بالفعل - النص والصوت (1). لتغيير إعدادات القناة ، انقر فوق رمز الترس (2). يمكنك إضافة قناة جديدة من خلال النقر على "+" بجوار اسم القسم.

6. الآن تحتاج إلى الحصول على معرف القناة المحددة. للقيام بذلك ، يجب عليك أولاً تمكين وضع المطور في إعدادات ملف التعريف الخاص بك. انقر فوق رمز الترس بجوار لقبك وصورتك.

7. انتقل إلى قسم إعدادات التطبيق ، إلى علامة التبويب خيارات متقدمة (1) ، وانقل محدد وضع المطور - يتم تنشيط وضع المطور (2).

8. ارجع من قائمة الإعدادات وانقر بزر الماوس الأيمن على القناة المطلوبة (1) ، في القائمة المنبثقة ، حدد نسخ المعرف - سيتم نسخ معرف القناة (2). احفظه في أي مستند نصي حتى لا تعود إلى هذه الخطوة.

قم بإنشاء روبوت وأضفه إلى الخادم ، وانسخ الرمز المميز للبوت

لإنشاء روبوت ، انتقل إلى صفحة Discord الخاصة بالمطور: https://discord.com/developers/ . افتحه في علامة تبويب متصفح مجاورة دون تسجيل الخروج من حساب Discord الخاص بك.

أولاً ، تحتاج إلى إنشاء تطبيق ، ثم إنشاء روبوت في هذا التطبيق وتكوين أذونات له ، وبعد ذلك فقط قم بإضافة الروبوت إلى الخادم.

1. في علامة التبويب " التطبيقات " ، حدد "تطبيق جديد" .

2. أولاً ، تحتاج إلى إنشاء تطبيق ، ثم إنشاء روبوت في هذا التطبيق وتكوين الأذونات له ، وبعد ذلك فقط قم بإضافة الروبوت إلى الخادم.

3. تم إنشاء التطبيق. انتقل إلى علامة التبويب Bot (1) وانقر فوق Add Bot لإضافة روبوت جديد.

4. توافق على إضافة روبوت إلى تطبيقك.

5. تم إنشاء الروبوت. سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة به في علامة التبويب Bot. هنا يمكنك تغيير اسمه وإضافة صورة ونسخ رمز bot (1). ستحتاج إلى هذا الرمز المميز لتكوين وحدة Discord على النظام الأساسي Appmaster.io. في كل مرة تقوم فيها بإجراء تغييرات ، سيطالبك بوابة المطور بحفظها (2).

احفظ رمز bot بحيث لا تعود إلى هذه الخطوة أثناء التكوين اللاحق.

6. انتقل الآن إلى علامة التبويب OAuth2 (1) - هنا يمكنك تكوين الأذونات والحصول على رابط إلى برنامج الروبوت الخاص بك. في قسم SCOPES ، حدد bot (2) ، في BOT PERMISSIONS ، حدد الأذونات التي تريد منحها ، في حالتنا - نحن نرسل الرسائل فقط ، لذا حدد إرسال رسالة (3). ثم انسخ رابط Discord الذي تم إنشاؤه تلقائيًا (4).

7. الصق الرابط المنسوخ في شريط العنوان في متصفحك واتبعه - ستفتح نافذة التطبيق. حدد الخادم الخاص بك من القائمة المنسدلة (1) وانقر فوق متابعة (2).

8. تأكد من منح التطبيق (وبالتالي الروبوت الذي تم إنشاؤه فيه) الأذونات الضرورية فقط ، ثم قم بإضافته إلى الخادم الخاص بك.

9. تأكد من منح التطبيق (وبالتالي الروبوت الذي تم إنشاؤه فيه) الأذونات اللازمة فقط ، ثم قم بإضافته إلى الخادم الخاص بك.

قم بتوصيل الروبوت بالتطبيق عبر AppMaster.io Studio

كل شيء جاهز. لقد تلقيت رمز bot لوحدة Discord ومعرف القناة لنموذج الترحيل. انتقل الآن إلى AppMaster.io Studio وقم بتهيئة إرسال الرسائل من التطبيق الخاص بك باتباع التعليمات وحدة Discord: قم بتوصيل الروبوت وإرسال الرسائل .

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لمزيد من المعلومات حول ماهية الوحدات النمطية وكيفية تكوينها ، راجع البرنامج التعليمي AppMaster.io 101 .



