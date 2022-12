Om de Discord bot aan je applicatie te koppelen, heb je een bot token nodig (om de module te configureren) en de ID van het kanaal waarnaar je berichten gaat sturen (om formulieren in te dienen).

We zullen je vertellen hoe je een server, kanaal en Discord bot aanmaakt, en vervolgens de gemaakte bot toevoegt aan je server. U kunt in dit artikel lezen hoe u het verzenden van berichten op het AppMaster.io-platform configureert.

Maak server en kanaal aan, kopieer kanaal ID

Eerst moet je een nieuwe server aanmaken in Discord (of admin-rechten krijgen op een bestaande). Open je Discord-accountpagina in een browser - dit maakt het makkelijker om tussen de instellingenpagina's te navigeren.

1. Klik op de "+" in het linkerdeelvenster.

2. Kies een serversjabloon op basis van je branche of maak je eigen sjabloon.

3. Geef aan voor welke doeleinden u het wilt gebruiken.

4. Selecteer het beeld van de toekomstige server (1), geef een naam op (2) en maak hem aan (3).

5. De server is aangemaakt. Standaard zijn er al twee kanalen aan toegevoegd - tekst en spraak (1). Om de kanaalinstellingen te wijzigen, klikt u op het tandwielpictogram (2). U kunt een nieuw kanaal toevoegen door op de "+" naast de naam van de sectie te klikken.

6. Nu moet u de ID van het geselecteerde kanaal krijgen. Hiervoor moet u eerst de ontwikkelaarsmodus inschakelen in uw profielinstellingen. Klik op het tandwielpictogram naast je nickname en foto.

7. Ga naar de sectie APP SETTINGS, naar het tabblad Advanced (1), en verplaats de Developer mode selector - de developer mode is geactiveerd (2).

8. Ga terug uit het instellingenmenu en klik met de rechtermuisknop op het gewenste kanaal (1), selecteer in het pop-up menu Kopieer ID - uw kanaal ID wordt gekopieerd (2). Sla het op in een willekeurig tekstdocument zodat u niet terugkomt bij deze stap.

Maak een bot aan en voeg hem toe aan de server, kopieer het bot token

Om een bot te maken, ga je naar de speciale Discord-pagina voor ontwikkelaars: https://discord.com/developers/. Open het in een aangrenzend browsertabblad zonder uit te loggen van je Discord-account.

Eerst moet je een applicatie aanmaken, dan een bot maken in deze applicatie en er machtigingen voor configureren, en pas daarna de bot toevoegen aan de server.

1. Op het tabblad Toepassingen kiest u Nieuwe toepassing.

3. De applicatie is aangemaakt. Ga naar het tabblad Bot (1) en klik op Add Bot om een nieuwe bot toe te voegen.

4. Ga akkoord om een bot toe te voegen aan uw applicatie.

5. De bot is aangemaakt. Alle informatie erover wordt weergegeven op het tabblad Bot. Hier kun je de naam wijzigen, een afbeelding toevoegen en het bot token (1) kopiëren. Dit token heeft u nodig om de Discord module op het Appmaster.io platform te configureren. Elke keer dat je wijzigingen aanbrengt, vraagt het ontwikkelaarsportaal je om ze op te slaan (2).

Sla het bot token op, zodat u tijdens de volgende configuratie niet terugkeert naar deze stap.

6. Ga nu naar het tabblad OAuth2 (1) - hier kunt u machtigingen configureren en een link naar uw bot krijgen. In de sectie SCOPES selecteert u bot (2), in BOT PERMISSIONS markeert u de permissies die u wilt toekennen, in ons geval - we verzenden alleen berichten, dus selecteer Send Message (3). Kopieer vervolgens de automatisch gegenereerde Discord-link (4).

7. Plak de gekopieerde link in de adresbalk van uw browser en volg deze - uw toepassingsvenster wordt geopend. Selecteer je server in de dropdown lijst (1) en klik op Doorgaan (2).

8. Zorg ervoor dat de applicatie (en dus de daarin aangemaakte bot) alleen de nodige rechten krijgt, en voeg hem dan toe aan uw server.

Verbind de bot met de applicatie via AppMaster.io Studio

Alles is klaar. Je hebt een bot token ontvangen voor de Discord module en de channel ID voor het posting formulier. Ga nu naar AppMaster.io Studio en configureer het verzenden van berichten vanuit uw applicatie door de instructies Discord-module: bot verbinden en berichten verzenden te volgen.

Volg onze blog en neem deel aan de community chat om op de hoogte te blijven van platformnieuws en nieuwe artikelen.

Voor meer informatie over wat modules zijn en hoe ze te configureren, zie AppMaster.io 101 Tutorial.