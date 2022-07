Pour connecter le bot Discord à votre application, vous aurez besoin d'un jeton de bot (pour configurer le module) et de l'ID du canal auquel vous enverrez des messages (pour soumettre le formulaire).

Nous vous expliquerons comment créer un serveur, un canal et un bot Discord, puis ajouter le bot créé à votre serveur. Vous pouvez lire comment configurer l'envoi de messages sur la plate-forme AppMaster.io dans cet article .

Créer un serveur et un canal, copier l'ID du canal

Tout d'abord, vous devez créer un nouveau serveur dans Discord (ou obtenir les droits d'administrateur sur un serveur existant). Ouvrez la page de votre compte Discord dans un navigateur - cela facilitera la navigation entre les pages de paramètres.

1. Cliquez sur le "+" dans le volet de gauche.

2. Choisissez un modèle de serveur en fonction de votre secteur d'activité ou créez le vôtre.

3. Indiquez à quelles fins vous souhaitez l'utiliser.

4. Sélectionnez l'image du futur serveur (1), spécifiez un nom (2) et créez-le (3).

5. Le serveur a été créé. Par défaut, deux canaux y ont déjà été ajoutés - texte et voix (1). Pour modifier les paramètres du canal, cliquez sur l'icône représentant une roue dentée (2). Vous pouvez ajouter une nouvelle chaîne en cliquant sur le "+" à côté du nom de la section.

6. Vous devez maintenant obtenir l'ID du canal sélectionné. Pour ce faire, vous devez d'abord activer le mode développeur dans les paramètres de votre profil. Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de votre surnom et de votre photo.

7. Allez dans la section PARAMÈTRES DE L'APPLI, dans l'onglet Avancé (1), et déplacez le sélecteur de mode développeur - le mode développeur est activé (2).

8. Retournez dans le menu des paramètres et faites un clic droit sur la chaîne souhaitée (1), dans le menu contextuel, sélectionnez Copier l'ID - votre ID de chaîne sera copié (2). Enregistrez-le dans n'importe quel document texte afin de ne pas revenir à cette étape.

Créez un bot et ajoutez-le au serveur, copiez le jeton du bot

Pour créer un bot, rendez-vous sur la page dédiée aux développeurs Discord : https://discord.com/developers/ . Ouvrez-le dans un onglet de navigateur adjacent sans vous déconnecter de votre compte Discord.

Tout d'abord, vous devez créer une application, puis créer un bot dans cette application et configurer les autorisations pour celle-ci, et seulement après cela, ajouter le bot au serveur.

1. Dans l'onglet Applications , sélectionnez Nouvelle application .

3. L'application a été créée. Accédez à l'onglet Bot (1) et cliquez sur Ajouter un bot pour ajouter un nouveau bot.

4. Acceptez d'ajouter un bot à votre application.

5. Le bot a été créé. Toutes les informations le concernant seront affichées dans l'onglet Bot. Ici, vous pouvez changer son nom, ajouter une image et copier le jeton du bot (1). Vous aurez besoin de ce jeton pour configurer le module Discord sur la plateforme Appmaster.io. Chaque fois que vous apportez des modifications, le portail développeur vous invite à les enregistrer (2).

Enregistrez le jeton du bot afin de ne pas revenir à cette étape lors de la configuration suivante.

6. Allez maintenant dans l' onglet OAuth2 (1) - ici, vous pouvez configurer les autorisations et obtenir un lien vers votre bot. Dans la section SCOPES , sélectionnez bot (2), dans BOT PERMISSIONS , marquez les autorisations que vous souhaitez lui accorder, dans notre cas - nous n'envoyons que des messages, alors sélectionnez Send Message (3). Copiez ensuite le lien Discord généré automatiquement (4).

7. Collez le lien copié dans la barre d'adresse de votre navigateur et suivez-le - la fenêtre de votre application s'ouvrira. Sélectionnez votre serveur dans la liste déroulante (1) et cliquez sur Continuer (2).

8. Assurez-vous que l'application (et donc le bot qui y est créé) ne dispose que des autorisations nécessaires, puis ajoutez-la à votre serveur.

9. Assurez-vous que l'application (et donc le bot qui y est créé) ne dispose que des autorisations nécessaires, puis ajoutez-la à votre serveur.

Connectez le bot à l'application via AppMaster.io Studio

Tout est prêt. Vous avez reçu un jeton de bot pour le module Discord et l'ID de canal pour le formulaire de publication. Allez maintenant sur AppMaster.io Studio et configurez l'envoi de messages depuis votre application en suivant les instructions du module Discord : connectez le bot et envoyez des messages .

