要将 Discord 机器人连接到您的应用程序，您需要一个机器人令牌（用于配置模块）和您将向其发送消息（提交表单）的频道 ID。

我们将告诉您如何创建服务器、频道和 Discord 机器人，然后将创建的机器人添加到您的服务器。您可以在本文中了解如何在AppMaster.io平台上配置发送消息。

创建服务器和频道，复制频道ID

首先，您需要在 Discord 中创建一个新服务器（或获得现有服务器的管理员权限）。在浏览器中打开您的 Discord 帐户页面 - 这样可以更轻松地在设置页面之间导航。

1. 单击左窗格中的“+”。

2. 根据您的行业选择服务器模板或创建您自己的模板。

3. 指明您要使用它的目的。

4. 选择未来服务器的映像 (1)，指定名称 (2)，然后创建 (3)。

5. 服务器已创建。默认情况下，已经添加了两个频道 - 文本和语音 (1)。要更改频道设置，请单击齿轮图标 (2)。您可以通过单击部分名称旁边的“+”来添加新频道。

6. 现在您需要获取所选频道的 ID。为此，您必须首先在个人资料设置中启用开发人员模式。单击您的昵称和照片旁边的齿轮图标。

7. 转到 APP 设置部分，到高级选项卡 (1)，然后移动开发人员模式选择器 - 开发人员模式已激活 (2)。

8. 从设置菜单返回并右键单击所需的频道 (1)，在弹出菜单中，选择复制 ID - 您的频道 ID 将被复制 (2)。将它保存在任何文本文档中，这样您就不会回到这一步。

创建一个机器人并将其添加到服务器，复制机器人令牌

要创建机器人，请转到专门的开发人员 Discord 页面： https ://discord.com/developers/。在不退出 Discord 帐户的情况下，在相邻的浏览器选项卡中打开它。

首先，您需要创建一个应用程序，然后在该应用程序中创建一个机器人并为其配置权限，然后才将机器人添加到服务器。

1. 在应用程序选项卡上，选择新建应用程序。

2.首先，您需要创建一个应用程序，然后在该应用程序中创建一个机器人并为其配置权限，然后才将机器人添加到服务器。

3. 应用程序已创建。转到 Bot (1) 选项卡，然后单击添加 Bot 以添加新机器人。

4. 同意向您的应用程序添加机器人。

5. 机器人已经创建。关于它的所有信息都将显示在 Bot 选项卡上。您可以在此处更改其名称、添加图像并复制机器人令牌 (1)。您将需要此令牌来在 Appmaster.io 平台上配置 Discord 模块。每次进行更改时，开发人员门户都会提示您保存它们 (2)。

保存机器人令牌，以便您在后续配置过程中不会返回到此步骤。

6. 现在转到OAuth2 (1) 选项卡 - 在这里您可以配置权限并获取指向您的机器人的链接。在SCOPES部分，选择bot (2)，在BOT PERMISSIONS中，标记您要授予它的权限，在我们的例子中 - 我们只发送消息，因此选择Send Message (3)。然后复制自动生成的 Discord 链接 (4)。

7. 将复制的链接粘贴到浏览器的地址栏中并点击它 - 您的应用程序窗口将打开。从下拉列表 (1) 中选择您的服务器，然后单击继续(2)。

8. 确保仅授予应用程序（以及在其中创建的机器人）必要的权限，然后将其添加到您的服务器。

9. 确保仅授予应用程序（以及在其中创建的机器人）必要的权限，然后将其添加到您的服务器。

通过 AppMaster.io Studio 将机器人连接到应用程序

全部都准备好了。您已收到Discord 模块的机器人令牌和发布表单的频道 ID。现在转到AppMaster.io Studio 并按照说明Discord module: connect bot and send messages配置从您的应用程序发送消息。

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有关什么是模块以及如何配置它们的更多信息，请参阅AppMaster.io 101 教程。



