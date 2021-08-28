Discord botunu uygulamanıza bağlamak için bir bot jetona (modülü yapılandırmak için) ve mesaj göndereceğiniz kanalın kimliğine (form göndermek için) ihtiyacınız olacak.

Sunucu, kanal ve Discord botu nasıl oluşturacağınızı anlatacağız ve ardından oluşturulan botu sunucunuza ekleyeceğiz. Bu makalede AppMaster.io platformunda mesaj göndermeyi nasıl yapılandıracağınızı okuyabilirsiniz.

Sunucu ve kanal oluşturun, kanal kimliğini kopyalayın

Öncelikle Discord'da yeni bir sunucu oluşturmanız (veya mevcut bir sunucuda yönetici hakları almanız) gerekir. Discord hesap sayfanızı bir tarayıcıda açın - bu, ayarlar sayfaları arasında gezinmeyi kolaylaştıracaktır.

1. Sol bölmedeki "+" işaretine tıklayın.

2. Sektörünüze göre bir sunucu şablonu seçin veya kendinizinkini oluşturun.

3. Hangi amaçlarla kullanmak istediğinizi belirtin.

4. Gelecekteki sunucunun (1) görüntüsünü seçin, bir ad belirtin (2) ve oluşturun (3).

5. Sunucu oluşturuldu. Varsayılan olarak, iki kanal zaten eklenmiştir - metin ve ses (1). Kanal ayarlarını değiştirmek için dişli simgesine (2) tıklayın. Bölüm adının yanındaki "+" işaretine tıklayarak yeni bir kanal ekleyebilirsiniz.

6. Şimdi seçilen kanalın kimliğini almanız gerekiyor. Bunu yapmak için önce profil ayarlarınızda geliştirici modunu etkinleştirmelisiniz. Takma adınızın ve fotoğrafınızın yanındaki dişli çark simgesini tıklayın.

7. UYGULAMA AYARLARI bölümüne, Gelişmiş sekmesine (1) gidin ve Geliştirici modu seçicisini hareket ettirin - geliştirici modu etkinleştirilir (2).

8. Ayarlar menüsünden dönün ve istediğiniz kanala (1) sağ tıklayın, açılır menüden Kimliği Kopyala'yı seçin - kanal kimliğiniz kopyalanacaktır (2). Bu adıma geri dönmemek için herhangi bir metin belgesine kaydedin.

Bir bot oluşturun ve onu sunucuya ekleyin, bot jetonunu kopyalayın

Bir bot oluşturmak için özel geliştirici Discord sayfasına gidin: https://discord.com/developers/ . Discord hesabınızdan çıkış yapmadan bitişik bir tarayıcı sekmesinde açın.

Önce bir uygulama oluşturmanız, ardından bu uygulamada bir bot oluşturmanız ve bunun için izinleri yapılandırmanız ve ancak bundan sonra botu sunucuya eklemeniz gerekir.

1. Uygulamalar sekmesinde Yeni Uygulama öğesini seçin.

2. Önce bir uygulama oluşturmanız, ardından bu uygulamada bir bot oluşturmanız ve bunun için izinleri yapılandırmanız ve ancak bundan sonra botu sunucuya eklemeniz gerekir.

3. Uygulama oluşturuldu. Bot (1) sekmesine gidin ve yeni bir bot eklemek için Bot Ekle'ye tıklayın.

4. Uygulamanıza bir bot eklemeyi kabul edin.

5. Bot oluşturuldu. Bununla ilgili tüm bilgiler Bot sekmesinde görüntülenecektir. Burada adını değiştirebilir, bir resim ekleyebilir ve bot jetonunu (1) kopyalayabilirsiniz. Appmaster.io platformunda Discord modülünü yapılandırmak için bu jetona ihtiyacınız olacak. Her değişiklik yaptığınızda, geliştirici portalı bunları kaydetmenizi ister (2).

Sonraki yapılandırma sırasında bu adıma geri dönmemek için bot jetonunu kaydedin.

6. Şimdi OAuth2 (1) sekmesine gidin - burada izinleri yapılandırabilir ve botunuza bir bağlantı alabilirsiniz. KAPSAMLAR bölümünde bot (2)'yi seçin, BOT İZİNLERİ'nde vermek istediğiniz izinleri işaretleyin, bizim durumumuzda sadece mesaj gönderiyoruz, bu nedenle Mesaj Gönder (3)'ü seçin. Ardından otomatik olarak oluşturulan Discord bağlantısını (4) kopyalayın.

7. Kopyalanan bağlantıyı tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve takip edin - uygulama pencereniz açılacaktır. Açılır listeden (1) sunucunuzu seçin ve Devam'a (2) tıklayın.

8. Uygulamaya (ve dolayısıyla içinde oluşturulan bota) yalnızca gerekli izinlerin verildiğinden emin olun ve ardından onu sunucunuza ekleyin.

9. Uygulamaya (ve dolayısıyla içinde oluşturulan bota) yalnızca gerekli izinlerin verildiğinden emin olun ve ardından onu sunucunuza ekleyin.

Botu AppMaster.io Studio aracılığıyla uygulamaya bağlayın

Herşey hazır. Discord modülü için bir bot jetonu ve gönderi formu için kanal kimliği aldınız. Şimdi AppMaster.io Studio'ya gidin ve Discord modülü talimatlarını izleyerek uygulamanızdan mesaj göndermeyi yapılandırın: bot bağla ve mesaj gönder .

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