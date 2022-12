Per collegare il bot Discord alla vostra applicazione, avrete bisogno di un token bot (per configurare il modulo) e dell'ID del canale a cui invierete i messaggi (per inviare il modulo).

Vi spiegheremo come creare un server, un canale e un bot Discord, per poi aggiungere il bot creato al vostro server. Potete leggere come configurare l'invio di messaggi sulla piattaforma AppMaster.io in questo articolo.

Creare server e canale, copiare l'ID del canale

Per prima cosa, è necessario creare un nuovo server in Discord (o ottenere i diritti di amministratore su uno esistente). Aprite la pagina del vostro account Discord in un browser: in questo modo sarà più facile navigare tra le pagine delle impostazioni.

1. Fare clic sul "+" nel riquadro di sinistra.

2. Scegliere un modello di server basato sul proprio settore o crearne uno proprio.

3. Indicate per quali scopi desiderate utilizzarlo.

4. Selezionate l'immagine del futuro server (1), specificate un nome (2) e createlo (3).

5. Il server è stato creato. Per impostazione predefinita, sono già stati aggiunti due canali: testo e voce (1). Per modificare le impostazioni dei canali, fare clic sull'icona dell'ingranaggio (2). È possibile aggiungere un nuovo canale facendo clic sul "+" accanto al nome della sezione.

6. Ora è necessario ottenere l'ID del canale selezionato. Per farlo, è necessario attivare la modalità sviluppatore nelle impostazioni del profilo. Cliccate sull'icona dell'ingranaggio accanto al vostro nickname e alla vostra foto.

7. Andate nella sezione IMPOSTAZIONI APP, nella scheda Avanzate (1) e spostate il selettore della modalità sviluppatore: la modalità sviluppatore è attivata (2).

8. Tornare dal menu delle impostazioni e fare clic con il tasto destro del mouse sul canale desiderato (1); nel menu a comparsa, selezionare Copia ID: l'ID del canale verrà copiato (2). Salvatelo in un qualsiasi documento di testo, in modo da non tornare a questo passaggio.

Creare un bot e aggiungerlo al server, copiare il token del bot

Per creare un bot, andate alla pagina Discord dedicata agli sviluppatori: https://discord.com/developers/. Aprirla in una scheda del browser adiacente senza disconnettersi dal proprio account Discord.

Per prima cosa, è necessario creare un'applicazione, quindi creare un bot in questa applicazione e configurare i permessi per esso, e solo dopo aggiungere il bot al server.

1. Nella scheda Applicazioni, selezionare Nuova applicazione.

3. L'applicazione è stata creata. Andare alla scheda Bot (1) e fare clic su Aggiungi bot per aggiungere un nuovo bot.

4. Accettare di aggiungere un bot all'applicazione.

5. Il bot è stato creato. Tutte le informazioni su di esso saranno visualizzate nella scheda Bot. Qui è possibile modificare il nome, aggiungere un'immagine e copiare il token del bot (1). Questo token è necessario per configurare il modulo Discord sulla piattaforma Appmaster.io. Ogni volta che si apportano modifiche, il portale degli sviluppatori chiederà di salvarle (2).

Salvare il token bot per non tornare a questo passaggio durante le configurazioni successive.

6. Andate ora alla scheda OAuth2 (1): qui potete configurare le autorizzazioni e ottenere un link al vostro bot. Nella sezione SCOPES , selezionate il bot (2), in BOT PERMISSIONS, contrassegnate i permessi che volete concedergli, nel nostro caso - inviamo solo messaggi, quindi selezionate Send Message (3). Quindi copiare il link Discord generato automaticamente (4).

7. Incollare il link copiato nella barra degli indirizzi del browser e seguirlo: si aprirà la finestra dell'applicazione. Selezionare il proprio server dall'elenco a discesa (1) e fare clic su Continua (2).

8. Assicuratevi che l'applicazione (e quindi il bot in essa creato) riceva solo le autorizzazioni necessarie, quindi aggiungetela al vostro server.

Connettere il bot all'applicazione tramite AppMaster.io Studio

Tutto è pronto. Avete ricevuto un token bot per il modulo Discord e l'ID del canale per il modulo di pubblicazione. Ora andate su AppMaster.io Studio e configurate l'invio di messaggi dall'applicazione seguendo le istruzioni Modulo Discord: collegare il bot e inviare messaggi.

Per ulteriori informazioni su cosa sono i moduli e su come configurarli, vedere AppMaster.io 101 Tutorial.