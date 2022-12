Lista wydarzeń online poświęconych no code i low code development: konferencji, szczytów, seminariów i webinarów, w których można uczestniczyć za darmo do końca 2021 roku.

No-Code Conf 2021

Data: 17-18 listopada 2021 r.

Format

Online, za darmo. Platforma Hopin. Możesz przeczytać więcej i zarejestrować się na tej stronie.

Opis

Konferencja organizowana jest przez Webflow - jeden z największych no-code website builderów. Eksperci z różnych dziedzin no-code będą mówić o tworzeniu stron i aplikacji internetowych, narzędziach, projektowaniu i współpracy. Będzie okazja nie tylko do wysłuchania wystąpień, ale także do udziału w dyskusjach i szkoleniach, do komunikacji z innymi uczestnikami i zespołem Webflow. Konferencja zainteresuje zarówno programistów i web designerów, jak i marketerów, szefów firm oraz freelancerów - aby poznać możliwości programowania wizualnego i zrozumieć, jak wykorzystać no-code w swoich projektach.

Low Code / No Code Developer Day

Data: 13 października 2021 r.

Format

Online, bezpłatnie. Platforma Accelevents . Aby poznać harmonogram, zapoznać się z listą prelegentów i zdobyć wirtualny bilet uczestnictwa, wejdź na ten link.

Opis

Developer Day skupia się przede wszystkim na właścicielach firm, menedżerach i kierownikach działów. Prelegenci opowiedzą o platformach no code i low code do tworzenia oprogramowania, różnicach między poszczególnymi narzędziami oraz o tym, jak pomagają one firmom zredukować czas i koszty rozwoju:

gdzie można stosować low- i no code,

jak kompetentnie wdrożyć te technologie do procesów pracy organizacji,

jakie są plusy, minusy i pułapki,

gdzie rozpocząć rozwój i jak skalować stworzone rozwiązanie programowe,

jak transformacja informacyjna zmienia kulturę organizacyjną firm,

i inne równie ciekawe tematy, poparte osobistymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.





The Low-Code / No-Code Summit: Enabling Enterprise Agility

Data: 13 października 2021 r.

Format

Online, bezpłatnie. Platforma VentureBeat. Podążaj za linkami, aby zdobyć darmowy bilet, a także zapoznać się z programem i prelegentami.

Opis

Kolejny Transform Technology Summit będzie poświęcony demokratyzacji rozwoju firm i przyspieszeniu procesów cyfrowej transformacji. Prelegenci szczytu opowiedzą, w jaki sposób rozwiązania programistyczne oparte na low code i no code pomogą nie tylko zaspokoić rosnące potrzeby rynku, ale także zwiększyć produktywność pracowników firmy i nawiązać komunikację między działami, włączając w proces rozwoju specjalistów nietechnicznych.

LowCodeCon 2021

Data: 12-14 października 2021 r.

Format

Online, za darmo. Platforma Hopin. Podążaj za tym linkiem , aby uzyskać szczegóły i zarejestrować się.

Opis

LowCodeCon poświęcony jest głównie low code development, ale temat no code będzie również poruszany w niektórych wystąpieniach prelegentów. Będą oni mówić o wdrażaniu rozwiązań no-code i low-code w sektorze publicznym, wyborze produktów dla rozwiązań korporacyjnych, potencjale rozwoju przy minimalnym użyciu kodu. Wydarzenie przeznaczone jest dla twórców aplikacji i rozwiązań programistycznych dla biznesu i sektora rządowego, menedżerów IT, przedstawicieli rządu oraz liderów biznesu.

ACCELERATE GLOBAL. Rewolucja No-Code

Data: 9-10 listopada 2021 r.

Format

Online, za darmo. Na tej stronie możesz zapoznać się z programem, poznać prelegentów i zarejestrować się. Link do transmisji zostanie wysłany na Twój e-mail dzień przed rozpoczęciem.

Opis

Światowa konferencja z platformy Creatio (Terrasoft), której celem jest przyczynienie się do przyszłości no-code i low code, kiedy to nie trzeba wydawać ogromnych budżetów i mnóstwa czasu na rozwój oprogramowania. Prelegenci pomogą Ci zanurzyć się w świecie, w którym możesz zautomatyzować przepływy pracy i skonfigurować integrację w ciągu kilku minut. Program przeznaczony jest dla liderów firm, profesjonalnych programistów, menedżerów i kierowników zespołów działów IT.

Low-Code/No-Code 2021

Data: 18 listopada 2021 r.

Format

Online, za darmo. Szczegóły można znaleźć pod tym linkiem.

Opis

Wydarzenie online prowadzone przez DevOps Institute to swoista eksploracja rozległego ekosystemu nowych technologii i tego, jak zmieniają one oblicze współczesnego rozwoju.

Lista głównych tematów:

Rozwój prywatnych deweloperów.

Zapewnienie bezpieczeństwa w aplikacjach no code i low code.

Low-Code vs No-Code - co wybrać.

Trendy i perspektywy w tych obszarach rozwoju.

Mogłeś przegapić.

Kilka ciekawszych wydarzeń już minęło, ale nagrania wideo są dostępne po rejestracji.