Kodsuz ve düşük kod geliştirmeye adanmış çevrimiçi etkinliklerin listesi: 2021'in sonuna kadar ücretsiz olarak katılabileceğiniz konferanslar, zirveler, seminerler, web seminerleri.

Kodsuz Konf 2021

Tarih: 17-18 Kasım 2021

Biçim

Çevrimiçi, ücretsiz. Hopin platformu. Bu sayfadan daha fazlasını okuyabilir ve kayıt olabilirsiniz.

Açıklama

Konferans, en büyük kodsuz web sitesi oluşturucularından biri olan Webflow tarafından düzenleniyor. Kodsuz alanın çeşitli alanlarından uzmanlar, web sitesi ve web uygulaması geliştirme, araçlar, tasarım ve işbirliği hakkında konuşacaklar. Sadece konuşmaları dinlemek için değil, aynı zamanda tartışmalara ve eğitimlere katılma, diğer katılımcılar ve Webflow ekibi ile iletişim kurma fırsatı da olacak. Konferans, geliştiriciler ve web tasarımcılarının yanı sıra pazarlamacılar, şirket yöneticileri ve serbest çalışanlar için - görsel programlamanın olanaklarını tanımak ve projelerinde kodsuz nasıl kullanılacağını anlamak için ilgi çekici olacaktır.

Düşük Kod / Kodsuz Geliştirici Günü

Tarih: 13 Ekim 2021

Biçim

Çevrimiçi, ücretsiz. Hızlandırıcılar platformu. Programı öğrenmek, konuşmacı listesiyle tanışmak ve katılım için sanal bir bilet almak için bu bağlantıyı takip edin.

Açıklama

Geliştirici Günü , öncelikle şirket sahiplerine, yöneticilere ve departman başkanlarına odaklanır. Konuşmacılar, yazılım oluşturmak için kodsuz ve düşük kodlu platformlar, çeşitli araçlar arasındaki farklar ve şirketlerin geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltmalarına nasıl yardımcı oldukları hakkında konuşacaklar:

düşük ve hiçbir kodun kullanılamadığı durumlarda,

Bu teknolojilerin organizasyonun iş süreçlerine yetkin bir şekilde nasıl uygulanacağı,

artıları, eksileri ve tuzakları nelerdir,

Geliştirmeye nereden başlanacağı ve oluşturulan yazılım çözümünün nasıl ölçeklendirileceği,

bilgi dönüşümünün şirketlerin kurum kültürünü nasıl değiştirdiği,

ve kişisel deneyim ve anlayışlarla desteklenen eşit derecede ilginç diğer konular.





Düşük Kodlu / Kodsuz Zirve: Kurumsal Çevikliği Etkinleştirme

Tarih: 13 Ekim 2021

Biçim

Çevrimiçi, ücretsiz. VentureBeat platformu. Ücretsiz bir bilet almak için bağlantıları takip edin , program ve konuşmacılar hakkında bilgi edinin .

Açıklama

Bir sonraki Dönüşüm Teknolojisi Zirvesi , şirketlerin gelişimini demokratikleştirmeye ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya adanacak. Zirvenin konuşmacıları, düşük kodlu ve kodsuz yazılım çözümlerinin sadece büyüyen pazar ihtiyaçlarını karşılamaya değil, aynı zamanda şirket çalışanlarının verimliliğini artırmaya ve geliştirme sürecinde teknik olmayan uzmanlar da dahil olmak üzere departmanlar arası iletişim kurmaya nasıl yardımcı olacağını anlatacaklar.

LowCodeCon 2021

Tarih: 12-14 Ekim 2021

Biçim

Çevrimiçi, ücretsiz. Hopin platformu. Detaylar ve kayıt olmak için bu bağlantıyı takip edin.

Açıklama

LowCodeCon esas olarak düşük kod geliştirmeye ayrılmıştır, ancak bazı konuşmacıların konuşmalarında kodsuz konusuna da değinilecektir. Kamu sektöründe kodsuz ve düşük kodlu çözümlerin uygulanması, kurumsal çözümler için ürün seçimi, minimum kod kullanımı ile geliştirme potansiyeli hakkında konuşacaklar. Etkinlik, iş dünyası ve devlet sektörü için uygulama ve yazılım çözümleri geliştiricileri, BT yöneticileri, devlet temsilcileri ve iş liderleri için tasarlanmıştır.

KÜRESEL HIZLANDIRIN. Kodsuz Devrim

Tarih: 9-10 Kasım 2021

Biçim

Çevrimiçi, ücretsiz. Bu sayfadan programı okuyabilir, konuşmacılar hakkında bilgi alabilir ve kayıt olabilirsiniz. Yayının linki, başlamadan bir gün önce e-posta adresinize gönderilecektir.

Açıklama

Amacı, yazılım geliştirmeye çok büyük bütçeler ve çok zaman harcamanıza gerek olmadığında, kodsuz ve düşük kodun geleceğine katkıda bulunmak olan Creatio platformundan (Terrasoft) dünya konferansı. Hoparlörler, iş akışlarını otomatikleştirebileceğiniz ve entegrasyonu dakikalar içinde kurabileceğiniz bir dünyaya kendinizi kaptırmanıza yardımcı olacaktır. Program şirket liderleri, profesyonel geliştiriciler, yöneticiler ve BT departmanlarının ekip liderleri için tasarlanmıştır.

Düşük Kodlu/Kodsuz 2021

Tarih: 18 Kasım 2021

Biçim

Çevrimiçi, ücretsiz. Ayrıntılar bu bağlantıda bulunabilir.

Açıklama

DevOps Enstitüsü tarafından düzenlenen çevrimiçi bir etkinlik, yeni teknolojilerin geniş ekosisteminin ve bunların modern gelişimin çehresini nasıl değiştirdiğinin bir tür keşfidir.

Ana konuların listesi:

Özel geliştiricilerin geliştirilmesi.

Kodsuz ve düşük kodlu uygulamalarda güvenliğin sağlanması.

Düşük Kodlu vs Kodsuz - ne seçmeli.

Bu gelişme alanlarındaki eğilimler ve beklentiler.

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