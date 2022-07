A lista de eventos online dedicados ao desenvolvimento de nenhum código e baixo código: conferências, cúpulas, seminários, webinars, nos quais você pode participar gratuitamente até o final de 2021.

No-Code Conf 2021

Data: 17 a 18 de novembro de 2021

Formato

Grátis online. Plataforma de Hopin . Você pode ler mais e se registrar nesta página .

Descrição

A conferência é organizada pela Webflow - uma das maiores construtoras de sites sem código. Especialistas de várias áreas do campo sem código falarão sobre desenvolvimento de sites e aplicativos da Web, ferramentas, design e colaboração. Haverá uma oportunidade não apenas de ouvir discursos, mas também de participar de discussões e treinamentos, de se comunicar com outros participantes e com a equipe do Webflow. A conferência será do interesse de desenvolvedores e web designers, bem como marqueteiros, executivos de empresas e freelancers - conhecer as possibilidades da programação visual e entender como usar o no-code em seus projetos.

Dia do desenvolvedor com código baixo / sem código

Data: 13 de outubro de 2021

Formato

Grátis online. Plataforma Accelevents . Para saber a programação, conhecer a lista de palestrantes e conseguir um ingresso virtual de participação, acesse este link .

Descrição

O Dia do Desenvolvedor é focado principalmente em proprietários de empresas, gerentes e chefes de departamento. Os palestrantes falarão sobre nenhum código e plataformas de baixo código para a criação de software, as diferenças entre as várias ferramentas e como elas ajudam as empresas a reduzir o tempo e os custos de desenvolvimento:

onde pouco e nenhum código pode ser usado,

como implementar com competência essas tecnologias nos processos de trabalho da organização,

quais são os prós, contras e armadilhas,

onde iniciar o desenvolvimento e como dimensionar a solução de software criada,

como a transformação da informação está mudando a cultura corporativa das empresas,

e outros tópicos igualmente interessantes, apoiados por experiências e percepções pessoais.





The Low-Code / No-Code Summit: Habilitando a Agilidade Empresarial

Data: 13 de outubro de 2021

Formato

Grátis online. Plataforma VentureBeat . Siga os links para conseguir um ingresso grátis , além de se familiarizar com o programa e os palestrantes .

Descrição

O próximo Transform Technology Summit será dedicado a democratizar o desenvolvimento das empresas e acelerar os processos de transformação digital. Os palestrantes da cúpula contarão como as soluções de software baseadas em código baixo e sem código ajudarão não apenas a atender às crescentes necessidades do mercado, mas também aumentar a produtividade dos funcionários da empresa e estabelecer a comunicação entre departamentos, incluindo especialistas não técnicos no processo de desenvolvimento.

LowCodeCon 2021

Data: 12 a 14 de outubro de 2021

Formato

Grátis online. Plataforma de Hopin . Siga este link para detalhes e para se registrar.

Descrição

LowCodeCon é principalmente dedicado ao desenvolvimento de baixo código, mas o tópico sem código também será abordado nos discursos de alguns palestrantes. Eles vão falar sobre a implementação de soluções no- e low-code no setor público, a escolha de produtos para soluções corporativas, o potencial de desenvolvimento com uso mínimo de código. O evento é direcionado a desenvolvedores de aplicativos e soluções de software para empresas e para o setor governamental, gerentes de TI, representantes governamentais e líderes empresariais.

ACELERAR GLOBAL. Revolução sem código

Data: 9 a 10 de novembro de 2021

Formato

Grátis online. Você pode ler o programa, aprender sobre os palestrantes e se registrar nesta página . O link para a transmissão será enviado para seu e-mail um dia antes do início.

Descrição

Conferência mundial da plataforma Creatio (Terrasoft), cujo objetivo é contribuir para o futuro do no-code e low code, quando não é necessário gastar grandes orçamentos e muito tempo no desenvolvimento de software. Os alto-falantes o ajudarão a mergulhar em um mundo onde você pode automatizar fluxos de trabalho e configurar a integração em minutos. O programa é projetado para líderes de empresas, desenvolvedores profissionais, gerentes e líderes de equipe de departamentos de TI.

Low-Code / No-Code 2021

Data: 18 de novembro de 2021

Formato

Grátis online. Detalhes podem ser encontrados neste link .

Descrição

Um evento online organizado pelo DevOps Institute é uma espécie de exploração do vasto ecossistema de novas tecnologias e como elas estão mudando a face do desenvolvimento moderno.

Lista dos principais tópicos:

Desenvolvimento de desenvolvedores privados.

Garantindo segurança em aplicativos sem código e com baixo código.

Low-Code vs No-Code - o que escolher.

Tendências e perspectivas nessas áreas de desenvolvimento.

Você pode ter perdido

Mais alguns eventos interessantes já passaram, mas as gravações de vídeo estão disponíveis após o registro.