L'elenco degli eventi online dedicati allo sviluppo no code e low code: conferenze, summit, seminari e webinar, a cui è possibile partecipare gratuitamente fino alla fine del 2021.

No-Code Conf 2021

Data: 17-18 novembre 2021

Formato

Online, gratuito. Piattaforma Hopin. Per saperne di più e registrarsi, consultare questa pagina.

Descrizione della conferenza

La conferenza è organizzata da Webflow, uno dei maggiori costruttori di siti web no-code. Esperti di varie aree del settore no-code parleranno di sviluppo di siti e applicazioni web, strumenti, design e collaborazione. Ci sarà l'opportunità non solo di ascoltare gli interventi, ma anche di partecipare alle discussioni e alla formazione, di comunicare con gli altri partecipanti e con il team di Webflow. La conferenza sarà interessante per sviluppatori e web designer, ma anche per marketer, dirigenti d'azienda e freelance, per conoscere le possibilità della programmazione visuale e capire come utilizzare il no-code nei loro progetti.

Giornata dello sviluppatore Low Code / No Code

Data: 13 ottobre 2021

Formato

Online, gratuito. Piattaforma Accelevents . Per scoprire il programma, conoscere l'elenco dei relatori e ottenere un biglietto virtuale per la partecipazione, seguite questo link.

Descrizione

IlDeveloper Day si rivolge principalmente ai proprietari di aziende, ai manager e ai capi reparto. I relatori parleranno delle piattaforme no code e low code per la creazione di software, delle differenze tra i vari strumenti e di come questi aiutino le aziende a ridurre i tempi e i costi di sviluppo:

dove possono essere utilizzate le piattaforme a basso e nullo codice,

come implementare con competenza queste tecnologie nei processi di lavoro dell'organizzazione,

quali sono i pro, i contro e le insidie,

dove iniziare lo sviluppo e come scalare la soluzione software creata,

come la trasformazione delle informazioni sta cambiando la cultura aziendale delle imprese,

e altri argomenti altrettanto interessanti, supportati da esperienze personali e approfondimenti.





Il Summit Low-Code / No-Code: Consentire l'agilità aziendale

Data: 13 ottobre 2021

Formato

Online, gratuito. Piattaforma VentureBeat. Seguite i link per ottenere un biglietto gratuito e per familiarizzare con il programma e i relatori.

Descrizione

Il prossimo Transform Technology Summit sarà dedicato alla democratizzazione dello sviluppo delle aziende e all'accelerazione dei processi di trasformazione digitale. I relatori del summit racconteranno come le soluzioni software basate su low code e no code aiuteranno non solo a soddisfare le crescenti esigenze del mercato, ma anche ad aumentare la produttività dei dipendenti dell'azienda e a stabilire una comunicazione tra i reparti, includendo nel processo di sviluppo anche specialisti non tecnici.

LowCodeCon 2021

Data: 12-14 ottobre 2021

Formato

Online, gratuito. Piattaforma Hopin. Seguire questo link per i dettagli e per registrarsi.

Descrizione

LowCodeCon è dedicato principalmente allo sviluppo a basso codice, ma il tema del no code sarà toccato anche negli interventi di alcuni relatori. Si parlerà dell'implementazione di soluzioni no-code e low-code nel settore pubblico, della scelta di prodotti per soluzioni aziendali, del potenziale di sviluppo con un uso minimo di codice. L'evento è rivolto agli sviluppatori di applicazioni e soluzioni software per le aziende e il settore pubblico, ai responsabili IT, ai rappresentanti del governo e ai leader aziendali.

ACCELERAZIONE GLOBALE. Rivoluzione No-Code

Data: 9-10 novembre 2021

Formato

Online, gratuito. È possibile leggere il programma, conoscere i relatori e registrarsi su questa pagina. Il link alla trasmissione sarà inviato alla vostra e-mail un giorno prima dell'inizio.

Descrizione

Conferenza mondiale della piattaforma Creatio (Terrasoft), il cui obiettivo è contribuire al futuro del no-code e del low code, quando non sarà necessario spendere enormi budget e molto tempo per lo sviluppo del software. I relatori vi aiuteranno a immergervi in un mondo in cui è possibile automatizzare i flussi di lavoro e impostare l'integrazione in pochi minuti. Il programma è pensato per dirigenti d'azienda, sviluppatori professionisti, manager e team leader dei dipartimenti IT.

Low-Code/No-Code 2021

Data: 18 novembre 2021

Formato

Online, gratuito. I dettagli sono disponibili a questo link.

Descrizione

Un evento online ospitato dal DevOps Institute è una sorta di esplorazione del vasto ecosistema delle nuove tecnologie e di come queste stiano cambiando il volto dello sviluppo moderno.

Elenco degli argomenti principali:

Sviluppo di sviluppatori privati.

Garantire la sicurezza nelle applicazioni no code e low code.

Low-Code vs No-Code - cosa scegliere.

Tendenze e prospettive in queste aree di sviluppo.

Potreste esservi persi

Alcuni eventi più interessanti sono già passati, ma le registrazioni video sono disponibili dopo la registrazione.