De lijst van online evenementen gewijd aan no-code en low-code ontwikkeling: conferenties, summits, seminars en webinars, waaraan u gratis kunt deelnemen tot eind 2021.

No-Code Conf 2021

Datum: 17-18 november 2021

Formaat:

Online, gratis. Hopin platform. Meer informatie en inschrijven kan op deze pagina.

Beschrijving

De conferentie wordt georganiseerd door Webflow - een van de grootste no-code website bouwers. Experts uit verschillende gebieden van het no-code veld zullen spreken over website en web applicatie ontwikkeling, tools, ontwerp en samenwerking. Er zal niet alleen gelegenheid zijn om naar toespraken te luisteren, maar ook om deel te nemen aan discussies en trainingen, om te communiceren met andere deelnemers en het Webflow team. De conferentie is interessant voor ontwikkelaars en webdesigners, maar ook voor marketeers, bedrijfsleiders en freelancers - om kennis te maken met de mogelijkheden van visueel programmeren en te begrijpen hoe ze no-code in hun projecten kunnen gebruiken.

Low Code / No Code Ontwikkelaarsdag

Datum: 13 oktober 2021

Formaat

Online, gratis. Accelevents platform. Volg deze link voor het schema, de sprekerslijst en een virtueel ticket voor deelname.

Beschrijving

Developer Day richt zich vooral op bedrijfseigenaren, managers en afdelingshoofden. Sprekers zullen het hebben over no-code en low-code platforms voor het maken van software, de verschillen tussen de verschillende tools, en hoe ze bedrijven helpen de ontwikkelingstijd en -kosten te verminderen:

waar low- en no-code gebruikt kunnen worden,

hoe deze technologieën vakkundig in de werkprocessen van de organisatie kunnen worden geïmplementeerd,

wat de voor- en nadelen en valkuilen zijn,

waar te beginnen met de ontwikkeling en hoe de gecreëerde softwareoplossing te schalen,

hoe informatietransformatie de bedrijfscultuur van bedrijven verandert,

en andere even interessante onderwerpen, ondersteund door persoonlijke ervaringen en inzichten.





De Low-Code / No-Code Top: Enterprise Agility mogelijk maken

Datum: 13 oktober 2021

Formaat

Online, gratis. VentureBeat platform. Volg de links om een gratis ticket te bemachtigen en kennis te maken met het programma en de sprekers.

Beschrijving

De volgende Transform Technology Summit staat in het teken van het democratiseren van de ontwikkeling van bedrijven en het versnellen van digitale transformatieprocessen. De sprekers van de top zullen vertellen hoe softwareoplossingen gebaseerd op low-code en no-code niet alleen zullen helpen om aan de groeiende marktbehoeften te voldoen, maar ook om de productiviteit van bedrijfsmedewerkers te verhogen en communicatie tot stand te brengen tussen afdelingen, inclusief niet-technische specialisten in het ontwikkelingsproces.

LowCodeCon 2021

Datum: 12-14 oktober 2021

Formaat:

Online, gratis. Hopin platform. Volg deze link voor details en om u in te schrijven.

Beschrijving

LowCodeCon is voornamelijk gewijd aan low-code ontwikkeling, maar het no-code onderwerp zal ook aan bod komen in de toespraken van sommige sprekers. Zij zullen het hebben over de implementatie van no-code en low-code oplossingen in de publieke sector, de keuze van producten voor bedrijfsoplossingen, het potentieel voor ontwikkeling met minimaal gebruik van code. Het evenement is bedoeld voor ontwikkelaars van toepassingen en softwareoplossingen voor het bedrijfsleven en de overheidssector, IT-managers, vertegenwoordigers van de overheid en bedrijfsleiders.

WERELDWIJD VERSNELLEN. No-Code Revolutie

Datum: 9-10 november 2021

Formaat:

Online, gratis. Op deze pagina kunt u het programma lezen, informatie krijgen over de sprekers en u inschrijven. De link naar de uitzending wordt een dag voor aanvang naar uw e-mail gestuurd.

Beschrijving

Wereldconferentie van het Creatio-platform (Terrasoft), met als doel bij te dragen aan de toekomst van no-code en low-code, waarin je geen enorme budgetten en veel tijd hoeft te besteden aan softwareontwikkeling. De sprekers zullen u helpen om u onder te dompelen in een wereld waarin u workflows kunt automatiseren en de integratie in enkele minuten kunt opzetten. Het programma is bedoeld voor bedrijfsleiders, professionele ontwikkelaars, managers en teamleiders van IT-afdelingen.

Low-Code/No-Code 2021

Datum: 18 november 2021

Formaat

Online, gratis. Details zijn te vinden op deze link.

Beschrijving

Een online evenement gehost door het DevOps Institute is een soort verkenning van het enorme ecosysteem van nieuwe technologieën en hoe ze het gezicht van moderne ontwikkeling veranderen.

Lijst van hoofdonderwerpen:

Ontwikkeling van particuliere ontwikkelaars.

Zorgen voor veiligheid in no-code en low-code toepassingen.

Low-Code vs No-Code - wat te kiezen.

Trends en vooruitzichten in deze ontwikkelingsgebieden.

U hebt misschien gemist

Enkele andere interessante evenementen zijn al voorbij, maar video-opnames zijn beschikbaar na registratie.