Die Liste der Online-Events, die sich der No-Code- und Low-Code-Entwicklung widmen: Konferenzen, Gipfeltreffen, Seminare, Webinare, an denen Sie bis Ende 2021 kostenlos teilnehmen können.

No-Code-Konferenz 2021

Datum: 17.-18. November 2021

Format

Online kostenlos. Hopin- Plattform. Auf dieser Seite können Sie mehr lesen und sich anmelden.

Beschreibung

Die Konferenz wird von Webflow organisiert - einem der größten No-Code-Website-Builder. Experten aus verschiedenen Bereichen des No-Code-Bereichs werden über Website- und Webanwendungsentwicklung, Tools, Design und Zusammenarbeit sprechen. Es besteht die Möglichkeit, nicht nur Reden zuzuhören, sondern auch an Diskussionen und Schulungen teilzunehmen, sich mit anderen Teilnehmern und dem Webflow-Team auszutauschen. Die Konferenz ist sowohl für Entwickler und Webdesigner als auch für Marketer, Führungskräfte und Freiberufler interessant, um die Möglichkeiten der visuellen Programmierung kennenzulernen und den Einsatz von No-Code in ihren Projekten zu verstehen.

Low Code / No Code Developer Day

Datum: 13. Oktober 2021

Format

Online kostenlos. Accelevents- Plattform. Um den Zeitplan zu erfahren, sich mit der Rednerliste vertraut zu machen und ein virtuelles Ticket für die Teilnahme zu erhalten, folgen Sie diesem Link .

Beschreibung

Der Developer Day richtet sich in erster Linie an Firmeninhaber, Manager und Abteilungsleiter. Die Referenten sprechen über No-Code- und Low-Code-Plattformen zum Erstellen von Software, die Unterschiede zwischen verschiedenen Tools und wie sie Unternehmen helfen, Entwicklungszeit und -kosten zu reduzieren:

wo Low- und kein Code verwendet werden können,

wie man diese Technologien kompetent in die Arbeitsprozesse der Organisation einsetzt,

Was sind die Vor-, Nachteile und Fallstricke,

wo mit der Entwicklung begonnen und wie die erstellte Softwarelösung skaliert wird,

wie die Informationstransformation die Unternehmenskultur von Unternehmen verändert,

und andere ebenso interessante Themen, unterstützt durch persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse.





Der Low-Code / No-Code-Gipfel: Ermöglichung der Unternehmensagilität

Datum: 13. Oktober 2021

Format

Online kostenlos. VentureBeat- Plattform. Folgen Sie den Links, um eine kostenlose Eintrittskarte zu erhalten, und machen Sie sich mit dem Programm und den Referenten vertraut .

Beschreibung

Der nächste Transform Technology Summit widmet sich der Demokratisierung der Entwicklung von Unternehmen und der Beschleunigung digitaler Transformationsprozesse. Die Referenten des Summits erzählen, wie Softwarelösungen auf Basis von Low-Code und No-Code nicht nur dazu beitragen, den wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden, sondern auch die Produktivität der Mitarbeiter des Unternehmens zu steigern und die Kommunikation zwischen Abteilungen, einschließlich nicht-technischer Spezialisten im Entwicklungsprozess, herzustellen.

LowCodeCon 2021

Datum: 12.-14. Oktober 2021

Format

Online kostenlos. Hopin- Plattform. Folgen Sie diesem Link für Details und zur Registrierung.

Beschreibung

LowCodeCon widmet sich hauptsächlich der Low-Code-Entwicklung, aber auch das No-Code-Thema wird in einigen Reden von Rednern angesprochen. Sie sprechen über die Implementierung von No- und Low-Code-Lösungen im öffentlichen Sektor, die Produktauswahl für Unternehmenslösungen, das Entwicklungspotenzial mit minimalem Code-Einsatz. Die Veranstaltung richtet sich an Entwickler von Anwendungen und Softwarelösungen für Unternehmen und Behörden, IT-Manager, Regierungsvertreter und Wirtschaftsführer.

GLOBAL BESCHLEUNIGEN. No-Code-Revolution

Datum: 9.-10. November 2021

Format

Online kostenlos. Auf dieser Seite können Sie das Programm lesen, die Referenten kennenlernen und sich anmelden. Der Link zur Übertragung wird Ihnen einen Tag vor Beginn per E-Mail zugesendet.

Beschreibung

Weltkonferenz der Creatio -Plattform (Terrasoft), deren Ziel es ist, zur Zukunft von No-Code und Low-Code beizutragen, wenn Sie keine riesigen Budgets und viel Zeit für die Softwareentwicklung aufwenden müssen. Lautsprecher werden Ihnen helfen, in eine Welt einzutauchen, in der Sie Arbeitsabläufe automatisieren und die Integration in wenigen Minuten einrichten können. Das Programm richtet sich an Unternehmensleiter, professionelle Entwickler, Manager und Teamleiter von IT-Abteilungen.

Low-Code/No-Code 2021

Datum: 18. November 2021

Format

Online kostenlos. Details finden Sie unter diesem Link .

Beschreibung

Eine vom DevOps Institute veranstaltete Online-Veranstaltung ist eine Art Erkundung des riesigen Ökosystems neuer Technologien und wie sie das Gesicht der modernen Entwicklung verändern.

Liste der Hauptthemen:

Entwicklung von privaten Entwicklern.

Gewährleistung der Sicherheit in No-Code- und Low-Code-Anwendungen.

Low-Code vs. No-Code – was soll man wählen?

Trends und Perspektiven in diesen Entwicklungsbereichen.

