قائمة الأحداث عبر الإنترنت المخصصة لعدم وجود تعليمات برمجية وتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة: المؤتمرات ، والقمم ، والندوات ، والندوات عبر الإنترنت ، والتي يمكنك المشاركة فيها مجانًا حتى نهاية عام 2021.

بدون كود Conf 2021

التاريخ: 17-18 نوفمبر 2021

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مجانا على الانترنت. منصة هوبين . يمكنك قراءة المزيد والتسجيل في هذه الصفحة .

وصف

يتم تنظيم المؤتمر بواسطة Webflow - أحد أكبر شركات إنشاء مواقع الويب الخالية من التعليمات البرمجية. سيتحدث الخبراء من مختلف المجالات في مجال عدم وجود رمز عن تطوير مواقع الويب وتطبيقات الويب والأدوات والتصميم والتعاون. ستكون هناك فرصة ليس فقط للاستماع إلى الخطب ولكن أيضًا للمشاركة في المناقشات والتدريب والتواصل مع المشاركين الآخرين وفريق Webflow. سيكون المؤتمر محل اهتمام المطورين ومصممي الويب ، بالإضافة إلى المسوقين والمديرين التنفيذيين للشركات وأصحاب الأعمال الحرة - للتعرف على إمكانيات البرمجة المرئية وفهم كيفية استخدام no-code في مشاريعهم.

يوم مطور قانون منخفض / بدون كود

التاريخ: 13 أكتوبر 2021

صيغة

مجانا على الانترنت. منصة Accelevents . لمعرفة الجدول الزمني ، والتعرف على قائمة المتحدثين ، والحصول على تذكرة افتراضية للمشاركة ، اتبع هذا الرابط .

وصف

يركز يوم المطور بشكل أساسي على مالكي الشركات والمديرين ورؤساء الأقسام. سيتحدث المتحدثون عن عدم وجود رمز ومنصات منخفضة التعليمات البرمجية لإنشاء البرامج ، والاختلافات بين الأدوات المختلفة ، وكيف تساعد الشركات على تقليل وقت التطوير وتكاليفه:

حيث يمكن استخدام رمز منخفض ولا يمكن استخدام أي رمز ،

كيفية تنفيذ هذه التقنيات بكفاءة في عمليات عمل المنظمة ،

ما هي الإيجابيات والسلبيات والمزالق ،

من أين تبدأ التطوير وكيفية توسيع نطاق الحل البرمجي الذي تم إنشاؤه ،

كيف يغير تحويل المعلومات الثقافة المؤسسية للشركات ،

ومواضيع أخرى مثيرة للاهتمام ، مدعومة بالتجربة الشخصية والأفكار.





القمة ذات الرمز المنخفض / بدون رمز: تمكين رشاقة المؤسسة

التاريخ: 13 أكتوبر 2021

صيغة

مجانا على الانترنت. منصة VentureBeat . اتبع الروابط للحصول على تذكرة مجانية ، وكذلك التعرف على البرنامج ومكبرات الصوت .

وصف

ستخصص قمة Transform Technology القادمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الشركات وتسريع عمليات التحول الرقمي. سيخبر المتحدثون في القمة كيف أن الحلول البرمجية القائمة على رمز منخفض وبدون رمز لن تساعد فقط في تلبية احتياجات السوق المتزايدة ولكن أيضًا زيادة إنتاجية موظفي الشركة وإنشاء اتصال بين الإدارات ، بما في ذلك المتخصصين غير التقنيين في عملية التطوير.

LowCodeCon 2021

التاريخ: 12-14 أكتوبر 2021

صيغة

مجانا على الانترنت. منصة هوبين . اتبع هذا الرابط للحصول على التفاصيل والتسجيل.

وصف

LowCodeCon مخصص بشكل أساسي لتطوير الكود المنخفض ، ولكن سيتم أيضًا التطرق إلى موضوع عدم وجود رمز في بعض خطابات المتحدثين. سيتحدثون عن تنفيذ الحلول التي لا تحتوي على أكواد ومنخفضة في القطاع العام ، واختيار المنتجات لحلول الشركات ، وإمكانية التطوير مع الحد الأدنى من استخدام الكود. الحدث مخصص لمطوري التطبيقات والحلول البرمجية للأعمال والقطاع الحكومي ومديري تكنولوجيا المعلومات وممثلي الحكومات وقادة الأعمال.

تسريع العالمية. ثورة بلا كود

التاريخ: 9-10 نوفمبر 2021

صيغة

مجانا على الانترنت. يمكنك قراءة البرنامج والتعرف على المتحدثين والتسجيل في هذه الصفحة . سيتم إرسال رابط البث إلى بريدك الإلكتروني قبل يوم واحد من البدء.

وصف

مؤتمر عالمي من منصة Creatio (Terrasoft) ، والهدف منه المساهمة في مستقبل عدم وجود كود ورمز منخفض ، عندما لا تضطر إلى إنفاق ميزانيات ضخمة والكثير من الوقت على تطوير البرمجيات. ستساعدك مكبرات الصوت على الانغماس في عالم يمكنك فيه أتمتة سير العمل وإعداد التكامل في دقائق. تم تصميم البرنامج لقادة الشركات والمطورين المحترفين والمديرين وقادة فرق أقسام تكنولوجيا المعلومات.

كود منخفض / لا كود 2021

التاريخ: 18 نوفمبر 2021

صيغة

مجانا على الانترنت. يمكن العثور على التفاصيل على هذا الرابط .

وصف

يعد الحدث الذي يستضيفه معهد DevOps عبر الإنترنت نوعًا من استكشاف النظام البيئي الواسع للتقنيات الجديدة وكيف تغير وجه التطور الحديث.

قائمة الموضوعات الرئيسية:

تطوير المطورين من القطاع الخاص.

ضمان الأمن في عدم وجود كود وتطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية.

Low-Code مقابل No-Code - ماذا تختار.

الاتجاهات والآفاق في هذه المجالات من التنمية.

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