致力于无代码和低代码开发的在线活动列表：会议、峰会、研讨会、网络研讨会，您可以免费参加，直到 2021 年底。

2021 年无代码大会

日期： 2021年11月17-18日

格式

在线，免费。合平平台。您可以在此页面上阅读更多信息并注册。

描述

该会议由Webflow组织 - 最大的无代码网站建设者之一。来自无代码领域各个领域的专家将讨论网站和 Web 应用程序开发、工具、设计和协作。不仅有机会聆听演讲，还有机会参与讨论和培训，与其他参与者和 Webflow 团队进行交流。开发人员和网页设计师以及营销人员、公司高管和自由职业者都会对此次会议感兴趣 - 以熟悉可视化编程的可能性并了解如何在他们的项目中使用无代码。

低代码/无代码开发者日

日期： 2021 年 10 月 13 日

格式

在线，免费。 加速事件平台。要了解日程安排、熟悉发言人名单并获得参与的虚拟门票，请点击此链接。

描述

开发者日主要关注公司所有者、经理和部门负责人。演讲者将讨论用于创建软件的无代码和低代码平台，各种工具之间的差异，以及它们如何帮助公司减少开发时间和成本：

可以使用低代码和无代码的地方，

如何有效地将这些技术应用到组织的工作流程中，

有什么优点、缺点和陷阱，

从哪里开始开发以及如何扩展创建的软件解决方案，

信息化转型如何改变公司的企业文化，

和其他同样有趣的话题，由个人经验和见解支持。





低代码/无代码峰会：实现企业敏捷性

日期： 2021 年 10 月 13 日

格式

在线，免费。 VentureBeat平台。按照链接获得一张免费门票，并熟悉节目和演讲者。

描述

下一届转型技术峰会将致力于实现公司发展的民主化和加速数字化转型进程。峰会的演讲者将讲述基于低代码和无代码的软件解决方案如何不仅有助于满足不断增长的市场需求，还有助于提高公司员工的生产力并建立部门之间的沟通，包括开发过程中的非技术专家。

LowCodeCon 2021

日期： 2021年10月12-14日

格式

在线，免费。合平平台。 点击此链接了解详情并注册。

描述

LowCodeCon主要致力于低代码开发，但在一些演讲者的演讲中也会涉及到无代码的话题。他们将讨论公共部门中无代码和低代码解决方案的实施、企业解决方案的产品选择、以最少代码使用进行开发的潜力。该活动面向企业和政府部门的应用程序和软件解决方案开发人员、IT 经理、政府代表和商业领袖。

加速全球化。无代码革命

日期： 2021年11月9-10日

格式

在线，免费。您可以阅读节目，了解演讲者并在此页面上注册。广播的链接将在开始前一天发送到您的电子邮件中。

描述

来自Creatio平台 (Terrasoft) 的世界会议，其目标是为无代码和低代码的未来做出贡献，当您不必在软件开发上花费巨额预算和大量时间时。演讲者将帮助您沉浸在一个可以自动化工作流程并在几分钟内设置集成的世界。该计划专为公司领导、专业开发人员、经理和 IT 部门的团队领导而设计。

低代码/无代码 2021

日期： 2021 年 11 月 18 日

格式

在线，免费。可在此链接中找到详细信息。

描述

由DevOps Institute主办的在线活动是对庞大的新技术生态系统以及它们如何改变现代发展面貌的一种探索。

主要议题列表：

发展私人开发商。

确保无代码和低代码应用程序的安全性。

低代码与无代码 - 选择什么。

这些发展领域的趋势和前景。

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一些更有趣的事件已经过去了，但注册后可以提供视频录制。