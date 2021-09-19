Список онлайн событий, посвященных no code и low code разработке: конференций, саммитов, семинаров, вебинаров, в которых можно поучаствовать бесплатно до конца 2021 года.

No-Code Conf 2021

Дата проведения: 17–18 ноября 2021

Формат

Онлайн, бесплатно. Платформа Hopin. Прочитать подробнее и зарегистрироваться можно на этой странице.

Описание

Конференцию организует Webflow — один из крупнейших no-code конструкторов для создания сайтов. Эксперты из различных областей сферы no-code расскажут о разработке сайтов и веб-приложений, инструментах, проектировании и сотрудничестве. Будет возможность не только послушать выступления, но и поучаствовать в дискуссиях и тренингах, пообщаться с другими участниками и командой Webflow. Конференция будет интересна разработчикам и веб дизайнерам, а также маркетологам, руководителям компаний и фрилансерам — чтобы познакомиться с возможностями визуального программирования и понять, как использовать no-code в своих проектах.

Low Code / No Code Developer Day

Дата проведения: 13 октября 2021

Формат

Онлайн, бесплатно. Платформа Accelevents. Чтобы узнать расписание, познакомиться со списком спикеров и получить виртуальный билет на участие, перейдите по этой ссылке.

Описание

Developer Day ориентирован, прежде всего, на владельцев компаний, менеджеров и руководителей отделов. Спикеры расскажут о no code и low code платформах для создания программного обеспечения, отличиях различных инструментов, а также о том, как они помогают компаниям снизить время и расходы на разработку:

где можно использовать low- и no code,

как грамотно внедрить эти технологии в рабочие процессы организации,

какие есть плюсы, минусы и подводные камни,

с чего начать разработку и как масштабировать созданное программное решение,

как информационная трансформация меняет корпоративную культуру компаний,

и другие не менее интересные темы, подкрепленные личным опытом и инсайтами.

The Low-Code / No-Code Summit: Enabling Enterprise Agility

Дата проведения: 13 октября 2021

Формат

Онлайн, бесплатно. Платформа VentureBeat. Перейдите по ссылкам, чтобы получить бесплатный билет, также ознакомиться с программой и спикерами.

Описание

Очередной Transform Technology Summit будет посвящен демократизации развития компаний и ускорению процессов цифровой трансформации. Спикеры саммита расскажут, как программные решения на базе low codе и no code помогут не только удовлетворить растущие потребности рынка, но и повысить продуктивность сотрудников компании и наладить коммуникацию между отделами, включив в процесс разработки нетехнических специалистов.

LowCodeCon 2021

Дата проведения: 12-14 октября 2021

Формат

Онлайн, бесплатно. Платформа Hopin. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать подробности и зарегистрироваться.

Описание

В основном LowCodeCon посвящен low code разработке, но тема no code также будет затронута в выступлениях некоторых спикеров. Они расскажут о внедрении no- и low code решений в государственном секторе, выборе продуктов для корпоративных решений, потенциале разработки с минимальным использованием кода. Мероприятие рассчитано на разработчиков приложений и программных решений для бизнеса и правительственного сектора, ИТ-менеджеров, представителей правительства и руководителей бизнеса.





ACCELERATE GLOBAL. No-Code Revolution

Дата проведения: 9-10 ноября 2021

Формат

Онлайн, бесплатно. Прочитать программу, узнать о спикерах и зарегистрироваться можно на этой странице. Ссылка на трансляцию придет на электронную почту за день до начала.

Описание

Всемирная конференция от платформы Creatio (Terrasoft), цель которой — внести в свой вклад в будущее no code и low code, когда не придется тратить огромные бюджеты и массу времени на разработку программного обеспечения. Спикеры помогут вам погрузиться в мир, где можно автоматизировать рабочие процессы и настроить интеграцию за считанные минуты. Программа рассчитана на руководителей компаний, профессиональных разработчиков, менеджеров и тимлидов ИТ-отделов.

Low-Code/No-Code 2021

Дата проведения: 18 ноября 2021

Формат

Онлайн, бесплатно. Подробности можно узнать по этой ссылке.

Описание

Онлайн-мероприятие, организованное сообществом DevOps Institute — своего рода исследование обширной экосистемы новых технологий и того, как они меняют облик современной разработки.#nbsp;

Список основных тем:

Развитие частных разработчиков.

Обеспечение безопасности в no code и low code приложениях.

Low-Code vs No-Code — что выбрать.

Тенденции и перспективы в этих сферах разработки.

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