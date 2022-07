La liste des événements en ligne dédiés au développement no code et low code : conférences, sommets, séminaires, webinaires, auxquels vous pouvez participer gratuitement jusqu'à fin 2021.

Conf sans code 2021

Date : 17-18 novembre 2021

Format

En ligne gratuit. Plateforme Hopin . Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire sur cette page .

La description

La conférence est organisée par Webflow - l'un des plus grands constructeurs de sites Web sans code. Des experts de divers domaines du domaine sans code parleront du développement, des outils, de la conception et de la collaboration de sites Web et d'applications Web. Il y aura l'occasion non seulement d'écouter des discours mais aussi de participer à des discussions et à des formations, de communiquer avec les autres participants et l'équipe Webflow. La conférence intéressera les développeurs et les concepteurs de sites Web, ainsi que les spécialistes du marketing, les dirigeants d'entreprise et les indépendants - pour se familiariser avec les possibilités de la programmation visuelle et comprendre comment utiliser le no-code dans leurs projets.

Journée des développeurs Low Code / No Code

Date : 13 octobre 2021

Format

En ligne gratuit. Plateforme Accelevents . Pour connaître l'horaire, prendre connaissance de la liste des intervenants et obtenir un billet virtuel de participation, suivez ce lien .

La description

Developer Day se concentre principalement sur les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires et les chefs de service. Les conférenciers parleront des plates-formes sans code et low code pour la création de logiciels, des différences entre les différents outils et de la manière dont elles aident les entreprises à réduire le temps et les coûts de développement :

où faible et aucun code peut être utilisé,

comment mettre en œuvre avec compétence ces technologies dans les processus de travail de l'organisation,

quels sont les avantages, les inconvénients et les pièges,

où commencer le développement et comment faire évoluer la solution logicielle créée,

comment la transformation de l'information change la culture d'entreprise des entreprises,

et d'autres sujets tout aussi intéressants, soutenus par une expérience et des idées personnelles.





Le sommet Low-Code/No-Code : Permettre l'agilité de l'entreprise

Date : 13 octobre 2021

Format

En ligne gratuit. Plateforme VentureBeat . Suivez les liens pour obtenir un billet gratuit et vous familiariser avec le programme et les conférenciers .

La description

Le prochain Transform Technology Summit sera dédié à la démocratisation du développement des entreprises et à l'accélération des processus de transformation digitale. Les conférenciers du sommet expliqueront comment les solutions logicielles basées sur le code low-code et sans code aideront non seulement à répondre aux besoins croissants du marché, mais aussi à augmenter la productivité des employés de l'entreprise et à établir la communication entre les départements, y compris les spécialistes non techniques du processus de développement.

LowCodeCon 2021

Date : 12-14 octobre 2021

Format

En ligne gratuit. Plateforme Hopin . Suivez ce lien pour plus de détails et pour vous inscrire.

La description

LowCodeCon est principalement consacré au développement de code low, mais le sujet sans code sera également abordé dans les discours de certains orateurs. Ils parleront de la mise en œuvre de solutions no- et low-code dans le secteur public, du choix des produits pour les solutions d'entreprise, du potentiel de développement avec une utilisation minimale de code. L'événement est destiné aux développeurs d'applications et de solutions logicielles pour les entreprises et le secteur public, les responsables informatiques, les représentants du gouvernement et les chefs d'entreprise.

ACCÉLÉRER LE MONDE. Révolution sans code

Date : 9-10 novembre 2021

Format

En ligne gratuit. Vous pouvez lire le programme, vous renseigner sur les intervenants et vous inscrire sur cette page . Le lien vers l'émission sera envoyé à votre adresse e-mail un jour avant le début.

La description

Conférence mondiale de la plateforme Creatio (Terrasoft), dont le but est de contribuer au futur du no-code et du low code, quand on n'a pas à dépenser des budgets énormes et beaucoup de temps sur le développement logiciel. Les haut-parleurs vous aideront à vous immerger dans un monde où vous pouvez automatiser les flux de travail et configurer l'intégration en quelques minutes. Le programme est conçu pour les chefs d'entreprise, les développeurs professionnels, les gestionnaires et les chefs d'équipe des services informatiques.

Low-Code/No-Code 2021

Date : 18 novembre 2021

Format

En ligne gratuit. Les détails peuvent être trouvés sur ce lien .

La description

Un événement en ligne organisé par le DevOps Institute est une sorte d'exploration du vaste écosystème des nouvelles technologies et de la façon dont elles changent le visage du développement moderne.

Liste des sujets principaux :

Développement de promoteurs privés.

Assurer la sécurité dans les applications sans code et low code.

Low-Code vs No-Code - que choisir.

Tendances et perspectives dans ces domaines de développement.

Vous avez peut-être manqué

Quelques autres événements intéressants sont déjà passés, mais des enregistrements vidéo sont disponibles après inscription.