Szablony stron internetowych to wstępnie zaprojektowane struktury, które pozwalają umieścić Twoją firmę na jednej stronie internetowej, aby stworzyć prostą, ale skuteczną stronę biznesową. Strony internetowe typu "one page" to najbardziej efektywny sposób na szybkie budowanie świadomości marki. Strony te mogą łatwo przyciągnąć uwagę odwiedzających bez przeciążania ich.

Strony typu single page informują odbiorców o tym, kim jesteś i co robisz. Twoja publiczność może łatwo poruszać się po tych stronach, dzięki czemu jest to bardziej produktywne podejście do zwiększenia biznesu i konwersji. Rozpoczynając nowy biznes, musisz podjąć wiele krytycznych decyzji, a jedna z nich jest związana z Twoją stroną internetową. Budowanie witryny biznesowej nie powinno być wyzwaniem; możesz stworzyć swoją stronę internetową z jednej strony w dwóch krokach; po pierwsze, uzyskać szablon, a po drugie, aktywować szablon.

Wybierz skuteczny szablon strony internetowej one page, aby uruchomić swój pomysł na biznes

Wybór szablonu witryny biznesowej jest kluczową decyzją dla Ciebie, ponieważ szablon witryny definiuje układ witryny, wyświetlacz i jak będzie działać. Istnieje masa rzeczy do przemyślenia, takich jak dodatkowe elementy i perspektywy dostosowywania. To naturalne, że możesz zostać oszołomiony podczas wybierania idealnego responsywnego szablonu dla swojej strony biznesowej. Mając to na uwadze, umieściliśmy razem kolekcję 20 skutecznych szablonów stron internetowych dla prostych witryn typu one page. W tym artykule, będziemy omawiać te szablony. Oto 20 skutecznych szablonów one page, które możesz wykorzystać do budowy swojej strony biznesowej.

FinApp

Szukasz promocji swojej nowej aplikacji mobilnej i chcesz dać znać o tym światu? Zbuduj jednostronicową stronę biznesową za pomocą szablonu FinApp stworzonego przez LightningLab. FinApp zapewnia stylowy HTML5 responsywny szablon strony internetowej typu one-page z niezagraconym układem, który będzie skutecznie działał dla aplikacji mobilnej. Twoja strona biznesowa będzie definiować, jak działa Twoja aplikacja mobilna i dlaczego ludzie powinni z niej korzystać.

Ten szablon oferuje współczesny styl projektowania z piękną paletą kolorów błękitów i bieli, która generalnie wykonuje dobrze dla niszy technologicznej, takiej jak bankowość mobilna, portfel lub projekty finansowe. Możesz łatwo dostosować szablon strony internetowej one-page, aby uczynić swoją stronę biznesową bardziej atrakcyjną.

Cechy

Przyjazny dla SEO Sekcja bohatera Czysty kod Obsługuje wszystkie główne przeglądarki

Portofino

Portofino, stworzony przez Pablo Ramos, to kolejny unikalny szablon strony internetowej, który pozwala zbudować fantastyczną jednostronicową stronę biznesową. Jest on przeznaczony głównie dla agencji nieruchomości, które chcą podkreślić swoje ekskluzywne nieruchomości. Ta strona biznesowa kojarzy się z ludźmi i pokazuje im jak piękne domy mogą odblokować nowe życie. Strona jednostronicowa z tym szablonem jest łatwa w nawigacji. Podczas przewijania przynosi bloki, w których można umieścić zdjęcia domu lub filmy. Blok ze zdjęciami daje potencjalnym klientom możliwość kliknięcia na dowolne zdjęcie w celu uzyskania powiększonego widoku. Portofino to najlepszy wybór dla Twojego biznesu nieruchomości, ponieważ jest responsywny i elegancko zaprojektowany.

Cechy

Galerie lightbox CTAs Slajdy

Capture

Szablon Capture stworzony przez Pablo Ramos jest najbardziej odpowiednim szablonem strony one-page dla fotografów, ponieważ łączy w sobie koncepcję zastosowania dwóch kolumn zdjęć obok płynącego tekstu - jedna jest przeznaczona na napisanie krótkiego tekstu o Tobie i Twojej pracy. W tym samym czasie, druga kolumna dodaje więcej przykładów Twojej pracy. Co więcej, ten one-pager oferuje doskonałą konfigurację nawigacji, która zapewnia użytkownikom bezpośredni dostęp do miejsca, w którym chcą iść. Capture pozwala fotografom pokazać swoją pracę na jednej stronie głównej fotografii. Możesz użyć tego HTML5 responsywnego szablonu do stworzenia prostej, jednostronicowej strony portfolio. Capture zapewnia płynną funkcję przejścia zaniku, która pozwala użytkownikom przejść z jednego obrazu do następnego za pomocą jednego kliknięcia. Niezależnie od tego, czy chcesz użyć Capture dla swojej strony internetowej portfolio lub strony biznesowej w celu pozyskania klientów i rozwoju firmy, ten szablon pomoże ustalić Twoją przestrzeń w środowisku online.

Cechy

Zapewnia responsywny projekt Sekcje Multi z pięknymi projektami Sekcja tekstowa Czcionki internetowe

Delux

Delux, stworzony przez Rebeccę Lowe, to responsywny Business HTML Template przeznaczony głównie dla biznesowych stron internetowych typu one-page. Ten szablon jest fantastyczny dla biznesu finansowego i generowania leadów. Projekt Delux jest piękny i stylowy, a także bardzo łatwy do dostosowania. Są tu fantastyczne ikony, fonty internetowe Google i animowane przejścia. Najlepszą częścią jest to, że szablon zapewnia miejsce dla tła wideo na stronie głównej.

Cechy

Wideo w tle Przyjazny formularz kontaktowy Strony blogowe Animowane portfolio



Vivlio

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz kursy online, eBooki, czy robisz coś innego, potrzebujesz strony internetowej do promowania swojego biznesu. Szablon Vivlio stworzony przez Uros Mikic pozwala Ci to zrobić. Jest to prosty, czysty, atrakcyjny i wysokiej rozdzielczości szablon strony internetowej typu one-page, który pozwala umieścić cały swój biznes na jednej stronie. Możesz dostarczyć swoją wiadomość biznesową za pomocą treści wideo. Jednak możesz również włączyć inne istotne treści, aby rozpowszechnić swoją wiadomość i skusić użytkowników do podjęcia decyzji o zakupie. Ten szablon podkreśla wszystkie zalety Twojej książki lub kursu i jego wpływ na chęć gości do zakupu lub przeczytania go.

Cechy

Atrakcyjne animacje Zoptymalizowany dla telefonów komórkowych Responsywny i konfigurowalny Formularz przechwytywania wiadomości e-mail



Selly

Selly to wysoce responsywny szablon strony internetowej typu one-page stworzony przez Zerocodegirl, stworzony głównie do sprzedaży kursów i produktów online. Szablon jest idealny dla biznesów internetowych i doskonale zoptymalizowany dla wszystkich ogólnych rozwiązań i aplikacji, dzięki czemu całkowicie działa na każdym urządzeniu. Korzystając z szablonu Selly, można łatwo dostosować kolory, czcionki, tytuły, obrazy, teksty i układy stron.

Cechy

Jest w 100% konfigurowalny Przyjazny dla urządzeń mobilnych Niesamowity projekt Zwinne generowanie leadów



Soft

Szablon strony Soft one-page wykonany przez Ciprian Paraschiv jest specjalnie zaprojektowany dla firm pracujących w niszy technologicznej. Ten wysoce responsywny szablon one-page spełnia wszystkie wymagania projektu strony internetowej tech. Nowoczesny design, stylowa typografia i atrakcyjne wizualizacje sprawiają, że jest to bardziej kreatywny i wszechstronny projekt strony internetowej dla produktów technologicznych. Więc, możesz go użyć dla oprogramowania i aplikacji mobilnych. Dużo miejsca pozwala na wypisanie cech produktu, o których chcesz, aby odwiedzający dowiedzieli się. Najlepsze jest to, że Soft jest w pełni konfigurowalny - możesz zmieniać style, czcionki, tekst, kolory i wiele innych.

Cechy

Dzielniki kształtów Piękny suwak Ekran modalny wideo Formularz kontaktowy i formularz subskrypcji



Lander

Lander to szablon stworzony przez Rowan Hartsuiker, responsywny szablon strony internetowej typu one-page, który zapewnia trzy różne typy landing page: download, event i get access. Strona pobierania służy do umieszczenia pdf newslettera lub opisów produktów, które chcesz, aby klienci czytali tekst. W tym samym czasie, strona wydarzenia jest świetna do zbierania zapisów. Lander jest łatwy do dostosowania, a ty możesz stylizować i systematyzować wymagane sekcje tak, jak chcesz.

Cechy

Trzy różne typy stron docelowych Responsywny suwak Różne formularze Symbole wielokrotnego użytku

Conferencos

Conferencos to szablon stworzony przez Fouroom dla wydarzeń, warsztatów, festiwali i koncertów. Jest zaopatrzony w różne efekty, aby przykuć uwagę użytkowników. Kiedy ktoś robi krótki scroll w dół, spirala obrazów eksploduje, a to generuje bardzo angażującą interakcję. Dla tych, którzy szukają nowoczesnego szablonu HTML single page event, Conferencos może być właściwym wyborem.

Cechy

Globalne swatche Strona z przewodnikiem po stylach



MeetSpeech

MeetSpeech jest dobrze znany z wydarzeń i konferencji. Ten szablon premium landing stworzony przez Marię Marin pozwala na reklamę i skuteczną komunikację z klientami. Ten jednostronicowy szablon strony pozwala pokazać plan, wykładowców i wymagane szczegóły dotyczące wydarzenia, które chcesz zorganizować. Dzięki Meetspeech, właściciele firm mogą poinformować swoich odbiorców, gdzie odbywają się te konferencje biznesowe. Ten projekt typu one-page pozwala również publiczności zdalnie uczestniczyć w wydarzeniu biznesowym. Dla tych, którzy potrzebują jednostronicowego szablonu wydarzenia, Meetspeech może być najlepszym szablonem strony, którego szukasz.

Cechy

Udostępnia Lightbox z multimediami Strony wydarzeń i niestandardowa strona z hasłem Warunki użytkowania Własna strona 404



Contabile

Contabile to wysoce responsywny szablon strony internetowej typu single page wykonany przez LightningLab dla księgowych i konsultantów. Jeśli jesteś księgowym lub konsultantem, potrzebujesz responsywnej strony, aby pokazać umiejętności, które oferujesz, zdobyć zaufanie i dać odbiorcom możliwość kontaktu z Tobą. Contabile pochodzi z płynnymi animacjami i interakcjami, aby Twoja strona była bardziej przyjemna i przyjazna dla użytkownika. Ten rockowy one-pager jest w pełni konfigurowalny, co oznacza, że możesz zmieniać i stylizować wszystko tak, jak chcesz. Dzięki temu projektowi możesz mieć pewność, że Twoi klienci odniosą profesjonalne wrażenie.

Cechy

Obsługa wszystkich głównych przeglądarek Formularz kontaktowy



GrooveBar

GrooveBar jest dla tych, którzy chcą zbudować stronę główną dla swojego klubu, baru lub innych wydarzeń rozrywkowych. Ten rockowy szablon stworzony przez Udesly jest prosty i ekskluzywny. Możesz udostępnić harmonogram klubu i wydarzenia w sekcjach specjalnie poświęconych nadchodzącym wydarzeniom. Jako właściciel klubu lub baru potrzebujesz responsywnej strony z pięknym szablonem, aby promować swój biznes cyfrowo. Układ pojedynczej strony może być najlepszym szablonem dla tego typu biznesu.

Cechy

Responsywny suwak Siatka CSS Formularz subskrypcji



Szablon Quicklinks pozwala Ci przekształcić swoich zwolenników w potencjalnych klientów. Quicklinks to oszałamiający jednostronicowy szablon strony w Bio dla Instagrama, Tiktok lub innych mediów społecznościowych. Każdy może skutecznie reklamować swój biznes poprzez media społecznościowe za pomocą klikalnych linków. Projekt Quicklinks zapewnia również dużo miejsca na umieszczenie innych istotnych treści. Testimonials odgrywają kluczową rolę w promowaniu swojej reputacji, a ten rocking one-pager oferuje sekcję poświęconą serwowaniu z cytatami. Ten szablon one-page jest wykonany, aby umożliwić coaching i kursy online.

Cechy

Blok na linki do mediów społecznościowych Sekcja dla cytatów

Restaurante

Dla tych, którzy chcą uruchomić stronę internetową dla swoich restauracji i kawiarni, Restaurante jest ekskluzywnym szablonem stworzonym przez Pablo Ramos. Jest to prosty szablon strony internetowej odpowiedni dla restauracji, dający szybki sposób na zaoferowanie klientom istotnych informacji, takich jak menu, godziny i lokalizacja. Ten prosty projekt pozwala klientom zrozumieć cały swój biznes na tylko jednej stronie bez kuszącej chęci przejścia do innej strony w witrynie. Restaurante jest czystym układem, który pomoże Twojej kawiarni zacząć działać. Jest w 100% konfigurowalny, co oznacza, że możesz stylizować sekcje i elementy tak, jak chcesz, aby wyglądały. Z wybitnym wyglądem i prostym projektem, Restaurante jest responsywnym szablonem landing page, który daje Twojej kawiarni łatwą metodę na założenie strony internetowej.

Cechy

Zoptymalizowany projekt Formularz kontaktowy Galeria obrazów i wideo Różne czcionki Wiele darmowych ikon

Reva

Reva to szablon stworzony przez BouthyThemes, który pozwala na zbudowanie prostej, ale responsywnej strony internetowej typu single page, aby przekazać wiadomość biznesową do branży online. Dzięki Reva możesz łatwo zaprezentować siebie, a nawet umiejętności, które dostarczasz klientom. Ten szablon został zaprojektowany z użyciem nowoczesnych technologii takich jak Sass, CSS3, HTML5, Latest jQuery i BootStrap. Pozwala on na dostosowanie tekstu, kolorów, stylów i innych elementów. Najlepszą częścią jest to, że jest w pełni responsywny i obsługuje wszystkie nowoczesne przeglądarki.

Cechy

Wiele kolorów Oparty na BootStrap 4 Wiele nagłówków Przejścia



Mitex

Mitex to szablon stworzony przez themesindustry dla kreatywnych firm, studiów internetowych i prostych startupów biznesowych. Ten HTML 5 responsywny projekt strony internetowej zawiera responsywne nawigacje i wiele układów domowych. Projekty nawigacji są zamknięte w tym układzie z animacjami CSS i JQuery.

Cechy

HTML5 & CSS3 Atrakcyjny projekt Łatwy do edycji Wiele suwaków

Outlaw

Outlaw to szablon stworzony przez Alexandru Butnaru wyłącznie dla kancelarii prawnych. Posiada dedykowany schemat kolorów biały, czarny, niebieski i szary. Ten schemat kolorów sprawdza się w kilku branżach. Najbardziej preferowaną częścią szablonu jest formularz kontaktowy, który pozwala ludziom uzyskać darmową wycenę. Jeśli chodzi o bardziej poważne firmy, takie jak prawne, zawsze jest równowaga między utrzymaniem biegłego sensu, a jednocześnie zawiera trochę stylu. Outlaw landing page zapewnia funkcje projektowe, które utrzymują go od bycia nudnym. Istnieją różne sekcje z treścią, a każdy z nich ma animacje wyzwalane przez przewijanie.

Cechy

Zarządzanie treścią Formularz bezpłatnej wyceny Płynne interakcje

Hunter

Hunter to dokładnie responsywny szablon HTML5 one-page website przeznaczony głównie dla profesjonalnych fotografów i freelancerów. Zawiera on sekcję o mnie, galerię zdjęć oraz formularz kontaktowy. Fotografowie, którzy chcą promować swój biznes nie potrzebują wielostronicowej strony internetowej. Dzięki Hunterowi możesz łatwo dodać swoje profesjonalne logo i ulubiony schemat kolorów, aby uruchomić swoją stronę biznesową w ciągu kilku sekund. Najwyższą preferencją jest to, że pojedyncza strona z szablonem Hunter wystarczy, aby Twoje zdjęcia znalazły się przed klientami. Hunter pochodzi z nowoczesnym układem i profesjonalnym projektem strony internetowej, aby zaimponować publiczności, aby zebrać potencjalne leady.

Cechy

Zoptymalizowany pod kątem prędkości Najlepszy dla portfolio

Rubik

Szablon Rubik jest wykonany do tworzenia atrakcyjnych i nowoczesnych stron prezentacji dla startupu biznesowego, agencji lub osobistego portfolio. Ten pięknie zaprojektowany szablon ma 47 ręcznie wykonanych komponentów, które pasują do pojedynczych stron internetowych, takich jak portfolio, formularz kontaktowy i mapa Google. Rubik pomoże Ci zbudować najlepsze designerskie strony biznesowe i stylizować je tak, jak chcesz.

Cechy

Tandetny pasek boczny Liczne układy blogów Emocjonalne opcje motywu

Creative

Creative to szablon dla kreatywnych i małych firm. Projekt Creative zawiera różne bogate funkcje, które możesz wykorzystać do stylizacji swojej strony głównej. Ten fantastyczny, stylowy szablon landing design jest w pełni responsywny z dostosowywanym menu nawigacyjnym i animacjami przewijania. Szablon dostarcza trzy próbki, które pomogą Ci w dostosowaniu.

Cechy

Galeria tła Sześć wbudowanych modułów Dołączone pliki PSD

Jak wygląda strona internetowa typu one page?

Treść na pojedynczej stronie docelowej jest dokładnie upakowana na stronie początkowej, dzięki czemu doświadczenie jest bardziej stabilne i szybsze dla czytelników. Aby poruszać się do różnych punktów na stronie jednostronicowej, odwiedzający klikają linki nawigacyjne, które pozwalają im przeskoczyć do miejsc lub przewinąć stronę w dół, aby uzyskać dostęp do dodatkowych sekcji.

Strony jednostronicowe starają się prezentować tylko pomocne informacje, aby użytkownik mógł podjąć decyzję i wykonać ją. One page website templates are made for landing pages, portfolio, and event-related websites. Udane strony jednostronicowe są czyste i przyjazne dla użytkownika. Strony typu one page rozbijają treść na proste kawałki i usuwają bałagan UI.

Jak nazywa się strona typu one page?

Strona typu one page jest również nazywana stroną z długim przewijaniem. Wszystkie informacje są ułożone w jednym miejscu. Czytelnicy muszą przewijać stronę w dół, aby znaleźć jej zawartość, zamiast przeskakiwać do stron jak na zwykłej witrynie. Na stronie znajdują się jednak różne sekcje na zdjęcia, tekst i filmy.

Jak stworzyć stronę typu one page?

Istnieje kilka kroków do stworzenia strony typu one page:

Zdefiniuj cel swojej witryny Wybierz efektywny szablon strony typu one-page Zaprojektuj swoją stronę

Co powinno znaleźć się na jednej stronie?

Na Twojej stronie typu one page powinno znaleźć się pięć istotnych elementów, takich jak:

Liniowa struktura, która sprawia, że czytelnicy przewijają stronę w dół Najważniejsze wezwanie do działania Krótki opis Twoich usług w formie zwykłego tekstu Kontakty Łatwa w użyciu nawigacja

Wniosek

Strony internetowe typu one page są idealnym sposobem na zaprezentowanie produktu, usługi lub portfolio w branży online. Najbardziej odpowiednie strony jednostronne są dostosowane do urządzeń, mają prosty i czysty szablon, wyraźne wezwanie do działania i responsywną nawigację. Ale możesz uczynić je jeszcze lepszymi dzięki AppMaster. Dzięki tej platformie bez kodu, możesz stworzyć potężny backend o wysokiej elastyczności i współpracować z szablonem strony one page. W końcu będziesz miał produktywną stronę internetową wykonaną nie w miesiące, ale w dni.