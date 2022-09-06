一页网站模板是预先设计的结构，可让您将业务放在一个网页上，以创建一个简单而有效的商业网站。单页网站是提高品牌知名度的最有效方式。这些网站可以很容易地吸引访问者的注意力，而不会使它们超载。

单页网站会告诉您的受众您是谁以及您做什么。您的受众可以轻松浏览这些网站，使其成为提高业务和转化率的更有效方法。在开始一项新业务时，您必须做出许多关键决定，其中一个与您的企业网站相关联。建立您的商业网站不应该是具有挑战性的；您可以分两步创建您的单页网站；首先，获取模板，其次，激活模板。

选择一个有效的单页网站模板来启动您的商业理念

选择您的商业网站模板对您来说是一个至关重要的决定，因为您的网站模板定义了您网站的布局、显示以及它将如何运作。有很多事情需要考虑，例如附加元素和定制前景。为您的商业网站选择完美的响应式模板时，很自然会感到茫然。考虑到这一点，我们为简单的单页网站收集了 20 个有效的单页网站模板。在本文中，我们将讨论这些模板。这里有 20 个有效的单页模板，可用于构建您的商业网站。

金融应用

您是否希望推广您的新移动应用程序并想让全世界知道这一点？使用 LightningLab 创建的 FinApp 模板构建单页商业网站。 FinApp 提供了一个时尚的 HTML5 响应式单页网站模板，其布局整洁，可以有效地用于移动应用程序。您的企业网站将定义您的移动应用程序的工作方式以及人们应该使用它的原因。

此模板提供现代设计风格和可爱的蓝色和白色调色板，通常适用于技术领域，例如移动银行、钱包或融资项目。您可以轻松自定义您的单页网站模板，让您的企业网站更具吸引力。

特征

搜索引擎优化友好 英雄区 干净的代码 支持所有主流浏览器

波托菲诺

由 Pablo Ramos 创建的 Portofino 是另一个独特的单页网站模板，可让您构建出色的单页商业网站。它主要是为想要强调其专属属性的房地产机构而设计的。这个商业网站与人们联系，并向他们展示美丽的家园如何开启新的生活。使用此模板的单页网站易于浏览。滚动时，它会带来可以放置家庭照片或视频的块。带有图像的块为潜在客户提供了单击任何图片以放大视图的选项。 Portofino 是您的房地产业务的最佳选择，因为它反应灵敏且设计优雅。

特征

灯箱画廊 CTA 幻灯片

捕获

由 Pablo Ramos 创建的 Capture 模板是最适合摄影师的单页网站模板，因为它结合了将两列照片与流动文本结合使用的概念 - 一个专门用于编写关于您和您的作品的简短文本。同时，另一列添加了更多您的工作示例。此外，这个单页浏览器提供了出色的导航设置，让用户可以直接访问他们想去的地方。 Capture 允许摄影师在一个摄影主页上展示他们的作品。您可以使用这个 HTML5 响应式模板来创建一个简单的单页作品集网站。 Capture 提供了平滑的淡入淡出过渡功能，允许用户通过单击从一个图像移动到下一个图像。无论您希望将 Capture 用于您的投资组合网站还是商业网站来获得客户并发展您的业务，此模板都将帮助您在在线环境中建立空间。

特征

提供响应式设计 设计精美的多部分 文本部分 网页字体

豪华

由 Rebecca Lowe 创建的 Delux 是一个响应式的商务 HTML 模板，主要为商务单页网站设计。该模板非常适合金融业务和潜在客户生成。 Delux 的设计既美观又时尚，也很容易定制。有很棒的图标、谷歌网络字体和动画过渡。最好的部分是模板在主页上为视频背景提供了空间。

特征

背景视频 友好的联系表格 博客页面 动画作品集



维维利奥

无论您是销售在线课程、电子书还是做其他事情，您都需要一个网站来推广您的业务。 Uros Mikic 创建的 Vivlio 模板允许您这样做。它是一个简单、干净、有吸引力且高分辨率的单页网站模板，可让您将整个业务放在一个页面上。您可以通过视频内容传递您的业务信息。但是，您也可以合并其他基本内容来传播您的信息并吸引用户做出购买决定。该模板突出了您的书或课程的所有优势，以及它对客人购买或阅读它的愿望的影响。

特征

有吸引力的动画 针对手机进行了优化 响应式和可定制 电子邮件捕获表格



赛利

Selly 是由 Zerocodegirl 创建的一个高度响应的单页网站模板，主要用于销售课程和在线产品。该模板非常适合在线业务，并针对所有通用解决方案和应用程序进行了完美优化，使其完全可以在任何设备上运行。使用 Selly 模板，您可以轻松自定义颜色、字体、标题、图像、文本和页面布局。

特征

它是 100% 可定制的 移动友好 惊人的设计 敏捷的潜在客户生成



柔软的

Ciprian Paraschiv 制作的软单页网站模板专为在技术领域工作的企业设计。这个响应迅速的单页模板满足了技术网站设计的所有要求。现代设计、时尚的排版和吸引人的视觉效果使其成为技术产品更具创意和多功能的网页设计。因此，您可以将其用于软件和移动应用程序。有很多空间可以让您列出您希望访问者了解的产品功能。最好的部分是 Soft 是完全可定制的——您可以更改样式、字体、文本、颜色等。

特征

形状分隔线 漂亮的滑块 视频模式画面 联系和订阅表格



着陆器

Lander 是由 Rowan Hartsuiker 创建的模板，这是一个响应式单页网站模板，提供三种不同的登录页面类型：下载、事件和获取访问权限。下载页面用于放置您希望客户阅读文本的时事通讯或产品描述的 pdf。同时，活动页面非常适合收集报名。 Lander 易于定制，您可以按照自己的方式对所需部分进行样式化和系统化。

特征

三种不同的着陆页类型 响应滑块 不同的形式 可重复使用的符号

会议

Conferencos 是 Fouroom 为活动、研讨会、节日和音乐会创建的模板。它带有各种效果来吸引用户的注意力。当有人向下滚动时，螺旋状的图像会爆炸，这会产生高度吸引人的互动。对于那些寻找现代 HTML 单页活动模板的人来说，Conferencos 可能是正确的选择。

特征

全球色板 风格指南页面



见面会

MeetSpeech 以活动和会议而闻名。这个由 Maria Marin 创建的优质登陆模板可让您有效地与客户进行广告宣传和沟通。这个单页网站模板可让您展示您想要安排的活动的计划、讲师和所需的详细信息。通过 Meetspeech，企业主可以告知他们的听众这些商务会议的举办地点。这种单页设计还允许观众远程参加商务活动。对于那些需要单页活动模板的人，Meetspeech 可能是您正在寻找的最佳网站模板。

特征

提供媒体灯箱 活动页面和自定义密码页面 使用条款 自定义 404 页面



可接触的

Contabile 是 LightningLab 为会计师和顾问制作的高响应单页网站模板。如果您是会计师或顾问，则需要一个响应式网站来展示您提供的技能、赢得信任并让受众有机会与您联系。 Contabile 带有流畅的动画和交互，使您的网站更加愉快和用户友好。这个摇摆的单页纸是完全可定制的，这意味着您可以按照自己的方式更改和设置任何样式。通过这种设计，您可以确保您的客户获得专业的印象。

特征

支持所有主流浏览器 联系表



凹槽条

GrooveBar 适合那些想要为他们的俱乐部、酒吧或其他娱乐活动建立主页的人。这个由 Udesly 创建的摇摆模板简单而独特。您可以在专门针对即将举行的活动的部分中分享您的俱乐部日程和活动。作为俱乐部或酒吧老板，您需要一个响应式网站和漂亮的模板来以数字方式推广您的业务。单页布局可能是此类业务的最佳模板。

特征

响应滑块 CSS 网格 订阅表格



快速链接

快速链接模板可让您将关注者转化为潜在客户。 Quicklinks 是 Instagram、Tiktok 或其他社交媒体的 Bio 中令人惊叹的单页网站模板。任何人都可以通过带有可点击链接的社交媒体有效地宣传他们的业务。快速链接设计还为您提供了大量空间来放置其他相关内容。推荐书在提升您的声誉方面发挥着至关重要的作用，这款摇摆不定的单页纸提供了一个专门用于提供报价服务的部分。这个单页模板用于启用辅导和在线课程。

特征

阻止社交媒体链接 报价部分

餐厅

对于那些希望为其餐厅和咖啡馆建立网站的人来说，Restaurante 是由 Pablo Ramos 创建的独家模板。这是一个适用于餐厅的简单网站模板，可以快速向客户提供菜单、营业时间和位置等相关信息。这种简单的设计使您的客户仅在一个页面上就可以了解您的整个业务，而不会产生转到网站上另一个页面的诱人冲动。 Restaurante 是一个干净的布局，可帮助您的咖啡馆启动和运行。它是 100% 可定制的，这意味着您可以按照您希望的方式设置部分和元素的样式。 Restaurante 具有出色的外观和简单的设计，是一个响应式登录页面模板，可为您的咖啡馆提供一种简单的方法来设置网站。

特征

优化设计 联系表 图片和视频库 各种字体 多个免费图标

雷瓦

Reva 是由 BouthyThemes 创建的模板，可让您构建一个简单但响应迅速的单页网站，将您的商业信息传达给在线行业。使用 Reva，您可以轻松展示自己，甚至可以展示您向客户提供的技能。该模板采用 Sass、CSS3、HTML5、Latest jQuery 和 BootStrap 等现代技术设计。它允许您自定义文本、颜色、样式和其他元素。最好的部分是它完全响应并支持所有现代浏览器。

特征

多色 基于 BootStrap 4 多头 过渡



米特克斯

Mitex 是 Themesindustry 为创意企业、网络工作室和简单的创业公司创建的模板。这个 HTML 5 响应式网页设计包括响应式导航和多个主页布局。导航设计包含在此布局中，带有 CSS 和 JQuery 动画。

特征

HTML5 和 CSS3 有吸引力的设计 易于编辑 多个滑块

取缔

Outlaw 是 Alexandru Butnaru 专门为律师事务所创建的模板。它具有专用的白色、黑色、蓝色和灰色配色方案。这种配色方案在多个行业中表现良好。模板中最受欢迎的部分是联系表格，它允许人们获得免费报价。当涉及到法律等更严格的业务时，在保持熟练的感觉和包含一点风格之间总是存在平衡。非法登陆页面提供了使其不至于无聊的设计功能。有不同的内容部分，每个部分都有滚动触发的动画。

特征

内容管理 免费报价单 流畅的交互

猎人

Hunter 是一个响应彻底的 HTML5 单页网站模板，主要为专业摄影师和自由职业者设计。它包括一个关于我的部分、一个照片库和一个联系表。想要推广业务的摄影师不需要多页网站。使用 Hunter，您可以轻松添加您的专业徽标和最喜欢的配色方案，在几秒钟内启动您的商业网站。首选是带有 Hunter 模板的单个页面足以将您的照片展示在客户面前。 Hunter 带有现代布局和专业的网页设计，以打动观众以收集潜在的潜在客户。

特征

针对速度进行了优化 最适合投资组合

魔方

Rubik 模板旨在为创业公司、代理机构或个人投资组合创建有吸引力的现代演示页面。这个设计精美的模板有 47 个手工制作的组件，适合单个网页，例如投资组合、联系表和谷歌地图。 Rubik 帮助您建立最好的设计商业网站并按照您想要的方式对其进行样式设置。

特征

俗气的侧边栏 大量的博客布局 强调主题选项

有创造力的

创意是创意和小型企业的模板。 Creative 设计包括各种丰富的功能，您可以使用它来设置主页样式。这个奇妙、时尚的设计登陆模板通过可定制的导航菜单和滚动动画完全响应。该模板提供了三个示例来帮助您进行自定义。

特征

背景图库 六个内置模块 包含 PSD 文件

单页网站是什么样的？

单个登录页面上的内容完全打包在初始页面中，为读者创造了更稳定、更流畅的体验。要导航到单页网站上的各个点，访问者单击导航链接，让他们跳转到位置或向下滚动页面以访问其他部分。

单页网站力求只提供有用的信息供用户决定和执行。一页网站模板用于登录页面、投资组合和与活动相关的网站。成功的单页网站是干净且用户友好的。一页网站将内容分解成简单的部分并消除 UI 混乱。

什么是单页网站？

单页网站也称为长滚动网站。所有信息都集中在一个地方。读者必须向下滚动页面才能找到其内容，而不是像普通网站那样跳转到页面。但是，有不同的部分用于照片、文本和视频。

如何创建单页网站？

创建单页网站有几个步骤：

定义您网站的目标 选择一个有效的单页网站模板 设计您的网站

一页应该是什么？

您的一页网站上应该有五个基本元素，例如：

保持读者向下滚动页面的线性结构 卓越的主要行动号召 以纯文本形式简要描述您的服务 联系人 易于使用的导航

结论

单页网站是在在线行业中展示产品、服务或产品组合的理想方式。最相关的单页网站是设备响应式的，具有简单干净的模板、突出的号召性用语和响应式导航。但是您可以使用 AppMaster 让它变得更好。使用这个无代码平台，您可以创建强大的高级灵活性后端并将其与您的单页网站模板协作。最后，您将拥有一个高效的网站，而不是几个月，而是几天。