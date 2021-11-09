Шаблоны одностраничных веб-сайтов представляют собой предварительно разработанные структуры, которые позволяют разместить ваш бизнес на одной веб-странице, чтобы создать простой, но эффективный бизнес-сайт. Одностраничные веб-сайты — самый эффективный способ быстро повысить узнаваемость бренда. Эти веб-сайты могут легко привлечь внимание посетителей, не перегружая их.

Одностраничные веб-сайты информируют вашу аудиторию о том, кто вы и чем занимаетесь. Ваша аудитория может легко перемещаться по этим веб-сайтам, что делает их более продуктивным подходом для повышения вашего бизнеса и конверсии. Начиная новый бизнес, вам приходится принимать много важных решений, и одно из них связано с вашим бизнес-сайтом. Создание вашего бизнес-сайта не должно быть сложной задачей; вы можете создать свой одностраничный веб-сайт в два этапа; во-первых, получить шаблон, а во-вторых, активировать шаблон.

Выберите эффективный шаблон одностраничного сайта для запуска вашей бизнес-идеи

Выбор шаблона вашего бизнес-сайта является важным решением для вас, потому что шаблон вашего веб-сайта определяет макет вашего сайта, его отображение и то, как он будет функционировать. Есть куча вещей для размышлений, таких как дополнительные элементы и перспективы кастомизации. Вполне естественно ошеломляться при выборе идеального адаптивного шаблона для вашего бизнес-сайта. Имея это в виду, мы собрали коллекцию из 20 эффективных шаблонов одностраничных веб-сайтов для простых одностраничных сайтов. В этой статье мы собираемся обсудить эти шаблоны. Вот 20 эффективных одностраничных шаблонов, которые вы можете использовать для создания своего бизнес-сайта.

FinApp

Вы хотите продвигать свое новое мобильное приложение и хотите, чтобы мир узнал об этом? Создайте одностраничный бизнес-сайт, используя шаблон FinApp, созданный LightningLab. FinApp предоставляет стильный адаптивный шаблон одностраничного веб-сайта HTML5 с лаконичным макетом, который будет эффективно работать для мобильного приложения. Ваш бизнес-сайт будет определять, как работает ваше мобильное приложение и почему люди должны его использовать.

Этот шаблон предлагает современный стиль дизайна с прекрасной цветовой палитрой синего и белого, который обычно хорошо подходит для технической ниши, такой как мобильный банкинг, кошелек или финансовые проекты. Вы можете легко настроить шаблон одностраничного веб-сайта, чтобы сделать свой бизнес-сайт более привлекательным.

Функции

SEO дружественный Раздел героев Чистый код Поддерживает все основные браузеры

Портофино

Portofino, созданный Пабло Рамосом, — это еще один уникальный шаблон одностраничного веб-сайта, который позволяет вам создать фантастический одностраничный бизнес-сайт. Он в основном предназначен для агентств недвижимости, которые хотят подчеркнуть свою эксклюзивность. Этот бизнес-сайт общается с людьми и показывает им, как красивые дома могут открыть новую жизнь. Одностраничный сайт с этим шаблоном удобен в навигации. При прокрутке появляются блоки, в которые можно поместить домашние фото или видео. Блок с изображениями дает потенциальным покупателям возможность нажать на любую картинку для увеличения. Portofino — лучший выбор для вашего бизнеса в сфере недвижимости, поскольку он отзывчивый и элегантный.

Функции

Галереи лайтбоксов CTA Слайды

Захватывать

Шаблон Capture, созданный Пабло Рамосом, является наиболее подходящим шаблоном одностраничного веб-сайта для фотографов, поскольку он сочетает в себе концепцию применения фотографий в два столбца вместе с плавным текстом — один предназначен для написания короткого текста о вас и вашей работе. В то же время в другой столбец добавляется больше примеров вашей работы. Кроме того, этот одностраничный сайт предлагает отличную настройку навигации, которая предоставляет пользователям прямой доступ к тому месту, куда они хотят пойти. Capture позволяет фотографам показывать свои работы на одной домашней странице фотографии. Вы можете использовать этот адаптивный шаблон HTML5 для создания простого одностраничного веб-сайта-портфолио. Capture обеспечивает функцию плавного перехода, которая позволяет пользователям переходить от одного изображения к другому одним щелчком мыши. Независимо от того, хотите ли вы использовать Capture для своего веб-сайта-портфолио или бизнес-сайта для привлечения клиентов и развития своего бизнеса, этот шаблон поможет занять ваше место в онлайн-среде.

Функции

Обеспечивает адаптивный дизайн Несколько разделов с красивым дизайном Текстовый раздел Веб-шрифты

Делюкс

Delux, созданный Ребеккой Лоу, представляет собой адаптивный HTML-шаблон для бизнеса, в основном предназначенный для бизнес-одностраничных веб-сайтов. Этот шаблон отлично подходит для финансового бизнеса и лидогенерации. Дизайн Delux красивый и стильный, а также очень простой в настройке. Есть фантастические значки, веб-шрифты Google и анимированные переходы. Самое приятное то, что шаблон предоставляет место для видео фона на главной странице.

Функции

Видео на фоне Дружественная контактная форма Страницы блога Анимированное портфолио



Вивлио

Если вы продаете онлайн-курсы, электронные книги или делаете что-то еще, вам нужен веб-сайт для продвижения вашего бизнеса. Шаблон Vivlio, созданный Уросом Микичем, позволяет вам это сделать. Это простой, чистый, привлекательный шаблон одностраничного веб-сайта с высоким разрешением, который позволяет вам разместить весь свой бизнес на одной странице. Вы можете донести свое деловое сообщение с помощью видеоконтента. Однако вы также можете включить другой важный контент, чтобы распространить свое сообщение и побудить пользователей принять решение о покупке. Этот шаблон подчеркивает все преимущества вашей книги или курса и их влияние на желание гостей купить или прочитать их.

Функции

Привлекательные анимации Оптимизировано для мобильных устройств Отзывчивый и настраиваемый Форма захвата электронной почты



Селли

Selly — это очень отзывчивый одностраничный шаблон веб-сайта, созданный Zerocodegirl, в первую очередь разработанный для продажи курсов и онлайн-продуктов. Шаблон идеально подходит для онлайн-бизнеса и идеально оптимизирован для всех общих решений и приложений, что позволяет ему полностью работать на любом устройстве. Используя шаблон Selly, вы можете легко настроить цвета, шрифты, заголовки, изображения, тексты и макеты страниц.

Функции

Это 100% настраиваемый Мобильный Удивительный дизайн Гибкая лидогенерация



Мягкий

Шаблон одностраничного сайта Soft от Ciprian Paraschiv специально разработан для компаний, работающих в технологической нише. Этот высокочувствительный одностраничный шаблон отвечает всем требованиям к дизайну технического веб-сайта. Современный дизайн, стильная типографика и привлекательные визуальные эффекты делают его более креативным и универсальным веб-дизайном для технологических продуктов. Таким образом, вы можете использовать его для программного обеспечения и мобильных приложений . Там много места, позволяющего вам перечислить функции вашего продукта, о которых вы хотите, чтобы посетители знали. Самое приятное то, что Soft полностью настраивается — вы можете менять стили, шрифты, текст, цвета и многое другое.

Функции

Разделители формы Красивый слайдер Видеомодальный экран Форма обратной связи и подписки



Ландер

Lander — это шаблон, созданный Роуэном Хартсуикером, адаптивный шаблон одностраничного веб-сайта, который предоставляет три различных типа целевых страниц: загрузка, событие и получение доступа. Страница загрузки используется для размещения pdf-файла с информационным бюллетенем или описаниями продуктов, которые вы хотите, чтобы клиенты прочитали. В то же время страница мероприятия отлично подходит для сбора подписок. Lander легко настраивается, и вы можете стилизовать и систематизировать необходимые разделы так, как вам хочется.

Функции

Три разных типа целевых страниц Адаптивный слайдер Различные формы Многоразовые символы

конференции

Conferencos — это шаблон, созданный Fouroom для проведения мероприятий, семинаров, фестивалей и концертов. Он поставляется с различными эффектами, чтобы привлечь внимание пользователей. Когда кто-то делает короткую прокрутку вниз, спираль изображений взрывается, и это создает очень увлекательное взаимодействие. Для тех, кто ищет современный одностраничный HTML-шаблон мероприятия, Conferencos может быть правильным выбором.

Функции

Глобальные образцы Страница руководства по стилю



MeetSpeech

MeetSpeech хорошо известен своими мероприятиями и конференциями. Этот премиальный шаблон лендинга, созданный Марией Марин, позволяет вам эффективно рекламировать и общаться с вашими клиентами. Этот одностраничный шаблон веб-сайта позволяет вам показать свой план, лекторов и необходимую информацию для мероприятия, которое вы хотите организовать. С помощью Meetspeech владельцы бизнеса могут информировать свою аудиторию о том, где проводятся эти бизнес-конференции. Этот одностраничный дизайн также позволяет аудитории удаленно присутствовать на бизнес-мероприятии. Для тех, кому нужен шаблон одностраничного мероприятия, Meetspeech может быть лучшим шаблоном веб-сайта, который вы ищете.

Функции

Предоставляет медиа-лайтбокс Страницы событий и пользовательская страница пароля Условия эксплуатации Пользовательская страница 404



Контабиле

Contabile — это очень отзывчивый шаблон одностраничного веб-сайта, созданный LightningLab для бухгалтеров и консультантов. Если вы бухгалтер или консультант, вам нужен отзывчивый веб-сайт, чтобы показать предлагаемые вами навыки, завоевать доверие и дать аудитории возможность связаться с вами. Contabile поставляется с плавной анимацией и взаимодействием, чтобы сделать ваш сайт более приятным и удобным для пользователя. Эта потрясающая одностраничная страница полностью настраивается, а это означает, что вы можете изменять и оформлять все так, как вам хочется. Благодаря этому дизайну вы можете быть уверены, что ваши клиенты получат профессиональное впечатление.

Функции

Поддерживает все основные браузеры Форма обратной связи



GrooveBar

GrooveBar предназначен для тех, кто хочет создать домашнюю страницу для своего клуба, бара или других развлекательных мероприятий. Этот потрясающий шаблон, созданный Udesly, прост и эксклюзивен. Вы можете поделиться своим клубным расписанием и событиями в разделах, специально посвященных предстоящим событиям. Как владельцу клуба или бара, вам нужен адаптивный веб-сайт с красивым шаблоном для продвижения вашего бизнеса в цифровом формате. Одностраничный макет может быть лучшим шаблоном для этого типа бизнеса.

Функции

Адаптивный слайдер CSS-сетка Форма подписки



Быстрые ссылки

Шаблон Quicklinks позволяет превратить ваших подписчиков в потенциальных клиентов. Quicklinks — это потрясающий шаблон одностраничного веб-сайта в биографии для Instagram, Tiktok или других социальных сетей. Любой может эффективно рекламировать свой бизнес через социальные сети с интерактивными ссылками. Дизайн быстрых ссылок также дает вам много места для размещения другого соответствующего контента. Отзывы играют решающую роль в продвижении вашей репутации, и на этой потрясающей одностраничной странице есть раздел, посвященный цитатам. Этот одностраничный шаблон предназначен для коучинга и онлайн-курсов.

Функции

Блокировка ссылок в социальных сетях Раздел для цитат

Ресторан

Для тех, кто хочет запустить веб-сайт для своих ресторанов и кафе, Restaurante — это эксклюзивный шаблон, созданный Пабло Рамосом. Это простой шаблон веб-сайта, подходящий для ресторана, который позволяет быстро предлагать клиентам актуальную информацию, такую как меню, часы работы и местонахождение. Этот простой дизайн позволяет вашим клиентам понять весь ваш бизнес только на одной странице без заманчивого желания перейти на другую страницу веб-сайта. Restaurante — это чистый макет, который поможет вашему кафе начать работу. Он на 100% настраиваемый, что означает, что вы можете стилизовать разделы и элементы так, как хотите. Благодаря выдающемуся внешнему виду и простому дизайну, Restaurante представляет собой адаптивный шаблон целевой страницы, который дает вашему кафе простой способ настроить веб-сайт.

Функции

Оптимизированный дизайн Форма обратной связи Галерея изображений и видео Различные шрифты Несколько бесплатных иконок

Рева

Reva — это шаблон, созданный BouthyThemes, который позволяет вам создать простой, но отзывчивый одностраничный веб-сайт, чтобы донести свое деловое сообщение до онлайн-индустрии. С Reva вы можете легко представить себя и даже свои навыки клиентам. Этот шаблон разработан с использованием современных технологий, таких как Sass, CSS3, HTML5, Latest jQuery и BootStrap. Он позволяет настраивать текст, цвета, стили и другие элементы. Самое приятное то, что он полностью адаптивен и поддерживает все современные браузеры.

Функции

Несколько цветов На основе BootStrap 4 Мульти заголовок Переходы



Митекс

Mitex — это шаблон, созданный ThemesIndustry для творческих предприятий, веб-студий и простых бизнес-стартапов. Этот адаптивный веб-дизайн HTML 5 включает адаптивную навигацию и несколько домашних макетов. Дизайн навигации заключен в этот макет с анимацией CSS и JQuery.

Функции

HTML5 и CSS3 Привлекательный дизайн Легко редактировать Несколько ползунков

вне закона

Outlaw — это шаблон, созданный Александру Бутнару специально для юридических фирм. Он имеет специальную белую, черную, синюю и серую цветовую схему. Эта цветовая схема хорошо работает в нескольких отраслях. Наиболее предпочтительной частью шаблона является контактная форма, которая позволяет людям получить бесплатное предложение. Когда дело доходит до более серьезных дел, таких как юридический, всегда есть баланс между сохранением профессионального смысла и небольшим стилем. Целевая страница вне закона имеет особенности дизайна, которые не дают ей быть скучной. Существуют различные разделы с контентом, и в каждом из них есть анимация, запускаемая прокруткой.

Функции

Управление содержанием Бесплатная форма цитаты Плавное взаимодействие

Охотник

Hunter — полностью адаптивный шаблон одностраничного веб-сайта HTML5, в основном разработанный для профессиональных фотографов и фрилансеров. Он включает в себя раздел обо мне, фотогалерею и контактную форму. Фотографам, которые хотят продвигать свой бизнес, многостраничный сайт не нужен. С Hunter вы можете легко добавить свой профессиональный логотип и любимую цветовую схему, чтобы запустить свой бизнес-сайт за считанные секунды. Лучше всего, чтобы одной страницы с шаблоном Hunter было достаточно, чтобы ваши фотографии были видны клиентам. Hunter поставляется с современным макетом и профессиональным веб-дизайном, чтобы произвести впечатление на аудиторию и привлечь потенциальных клиентов.

Особенность

Оптимизирован для скорости Лучшее для портфолио

Рубик

Шаблон Rubik предназначен для создания привлекательных и современных презентационных страниц для стартапа, агентства или личного портфолио. Этот красиво оформленный шаблон состоит из 47 компонентов ручной работы, которые подходят для отдельных веб-страниц, таких как портфолио, контактная форма и карта Google. Rubik поможет вам создать лучшие дизайнерские бизнес-сайты и стилизовать их так, как вы хотите.

Функции

Безвкусная боковая панель Многочисленные макеты блога Выразительные варианты темы

творческий

Creative — это шаблон для креативщиков и малого бизнеса. Креативный дизайн включает в себя различные богатые функции, которые вы можете использовать для оформления своей домашней страницы. Этот фантастический шаблон посадки со стильным дизайном полностью адаптивен с настраиваемым меню навигации и анимацией прокрутки. Шаблон содержит три примера, которые помогут вам в настройке.

Функции

Фоновая галерея Шесть встроенных модулей PSD-файлы включены

Как выглядит одностраничный сайт?

Контент на одной целевой странице тщательно упакован на начальной странице, что делает работу с ней более стабильной и удобной для читателей. Чтобы перейти к различным точкам на одностраничном веб-сайте, посетители нажимают навигационные ссылки, которые позволяют им переходить к нужным местам или прокручивать страницу вниз, чтобы получить доступ к дополнительным разделам.

Одностраничные веб-сайты стремятся предоставить только полезную информацию, чтобы пользователь мог принять решение и выполнить ее. Шаблоны одностраничных веб-сайтов предназначены для целевых страниц, портфолио и веб-сайтов, связанных с событиями. Успешные одностраничные веб-сайты чисты и удобны для пользователя. Одностраничные веб-сайты разбивают контент на простые части и убирают беспорядок в пользовательском интерфейсе.

Как называется одностраничный сайт?

Одностраничный веб-сайт также называют веб-сайтом с длинной прокруткой. Вся информация размещена в одном месте. Читатели должны прокручивать страницу вниз, чтобы найти ее содержимое, а не переходить на другие страницы, как на обычном веб-сайте. Тем не менее, есть различные разделы для фотографий, текста и видео.

Как создать одностраничный сайт?

Чтобы создать одностраничный сайт, нужно выполнить несколько шагов:

Определите цель вашего сайта Выберите эффективный шаблон одностраничного сайта Создайте свой сайт

Что должно быть на одной странице?

На вашем одностраничном веб-сайте должно быть пять основных элементов, таких как:

Линейная структура, которая заставляет читателей прокручивать страницу вниз. Превосходный основной призыв к действию Краткое описание ваших услуг открытым текстом Контакты Удобная навигация

Вывод

Одностраничные веб-сайты — идеальный способ представить продукт, услугу или портфолио в онлайн-индустрии. Наиболее релевантные одностраничные веб-сайты реагируют на устройства, имеют простой и понятный шаблон, заметный призыв к действию и адаптивную навигацию. Но вы можете сделать его еще лучше с AppMaster. С помощью этой платформы без кода вы можете создать мощную высокоуровневую гибкую серверную часть и объединить ее с шаблоном одностраничного веб-сайта. В итоге у вас будет продуктивный сайт, сделанный не за месяцы, а за дни.