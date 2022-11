I modelli di siti web a una pagina sono strutture predefinite che consentono di inserire la vostra attività in un'unica pagina web per creare un sito aziendale semplice ma efficace. I siti web a pagina singola sono il modo più efficiente per far conoscere rapidamente il vostro marchio. Questi siti web sono in grado di catturare prontamente l'attenzione del visitatore senza sovraccaricarlo.

I siti web a pagina singola informano il pubblico su chi siete e cosa fate. Il pubblico può navigare facilmente in questi siti, il che li rende un approccio più produttivo per incrementare il business e le conversioni. Quando si avvia una nuova attività, si devono prendere molte decisioni critiche, una delle quali riguarda il sito web aziendale. Creare un sito web aziendale non dovrebbe essere una sfida; potete creare il vostro sito web a pagina singola in due fasi: la prima è procurarsi il modello e la seconda è attivare il modello.

Scegliete un modello di sito web a pagina singola efficace per lanciare la vostra idea imprenditoriale

La scelta del modello di sito web aziendale è una decisione cruciale, perché il modello definisce il layout, la visualizzazione e il funzionamento del sito. Ci sono molte cose a cui pensare, come gli elementi aggiuntivi e le prospettive di personalizzazione. È naturale che la scelta del modello responsive perfetto per il sito web della vostra azienda sia un po' confusa. Per questo motivo, abbiamo messo insieme una raccolta di 20 efficaci modelli di siti web a una pagina per siti semplici a una pagina. In questo articolo parleremo di questi modelli. Ecco 20 modelli efficaci di una pagina che potete utilizzare per costruire il vostro sito web aziendale.

FinApp

State cercando di promuovere la vostra nuova applicazione mobile e volete farla conoscere al mondo? Create un sito web aziendale di una pagina utilizzando il template FinApp creato da LightningLab. FinApp è un modello di sito web di una pagina in HTML5 responsivo ed elegante, con un layout semplice ed efficace per un'applicazione mobile. Il vostro sito web aziendale definirà come funziona la vostra applicazione mobile e perché le persone dovrebbero usarla.

Questo modello offre uno stile di design contemporaneo con una bella palette di colori blu e bianchi, che in genere si adatta bene alla nicchia tecnologica, come i progetti di mobile banking, portafogli o finanziamenti. È possibile personalizzare facilmente il modello di sito web a una pagina per rendere più accattivante il sito web della propria azienda.

Caratteristiche

Compatibile con le esigenze di SEO Sezione Hero Codice pulito Supporta tutti i principali browser

Portofino

Portofino, creato da Pablo Ramos, è un altro modello unico di sito web a una pagina che consente di costruire un fantastico sito web aziendale a una pagina. È stato progettato principalmente per le agenzie immobiliari che vogliono mettere in risalto le loro proprietà esclusive. Questo sito web aziendale si associa alle persone e mostra loro come le belle case possono sbloccare una nuova vita. Il sito web a pagina singola con questo template è facile da navigare. Durante lo scorrimento, vengono visualizzati i blocchi in cui è possibile inserire foto o video della casa. Il blocco con le immagini offre ai potenziali clienti la possibilità di fare clic su una qualsiasi foto per ingrandirla. Portofino è la scelta migliore per la vostra attività immobiliare, poiché è reattivo e dal design elegante.

Caratteristiche

Gallerie Lightbox CTA Diapositive

Cattura

Il modello Capture creato da Pablo Ramos è il modello di sito web di una pagina più adatto per i fotografi, poiché combina il concetto di applicare due colonne di foto accanto a un testo scorrevole: una è dedicata alla scrittura di un breve testo su di voi e sul vostro lavoro. Allo stesso tempo, l'altra colonna aggiunge altri esempi del vostro lavoro. Inoltre, questo one-pager offre un'eccellente configurazione di navigazione che consente agli utenti di accedere direttamente a ciò che desiderano. Capture consente ai fotografi di mostrare il proprio lavoro in un'unica homepage fotografica. È possibile utilizzare questo modello HTML5 responsive per creare un semplice sito web di portfolio a una pagina. Capture offre una funzione di transizione fluida in dissolvenza che consente agli utenti di passare da un'immagine all'altra con un solo clic. Se desiderate utilizzare Capture per il vostro sito web di portfolio o per un sito web aziendale per ottenere clienti e far crescere la vostra attività, questo modello vi aiuterà a stabilire il vostro spazio nell'ambiente online.

Caratteristiche

Fornisce un design reattivo Molteplici sezioni con splendidi design Sezione di testo Caratteri web

Delux

Delux, creato da Rebecca Lowe, è un modello HTML responsivo per aziende, progettato principalmente per siti web di una pagina. Questo template è fantastico per le attività finanziarie e la generazione di contatti. Il design di Delux è bello ed elegante e anche molto facile da personalizzare. Sono presenti fantastiche icone, Google web font e transizioni animate. La parte migliore è che il template offre uno spazio per lo sfondo video sulla homepage.

Caratteristiche

Video sullo sfondo Modulo di contatto amichevole Pagine blog Portafoglio animato



Vivlio

Se vendete corsi online, eBook o altro, avete bisogno di un sito web per promuovere la vostra attività. Il template Vivlio, creato da Uros Mikic, vi permette di farlo. È un modello di sito web a una pagina semplice, pulito, attraente e ad alta risoluzione che vi permette di racchiudere la vostra attività in un'unica pagina. Potete trasmettere il vostro messaggio aziendale attraverso i contenuti video. Tuttavia, potete anche incorporare altri contenuti essenziali per diffondere il vostro messaggio e invogliare gli utenti a prendere una decisione d'acquisto. Questo modello mette in evidenza tutti i vantaggi del vostro libro o corso e la sua influenza sul desiderio degli ospiti di acquistarlo o leggerlo.

Caratteristiche

Animazioni attraenti Ottimizzato per i cellulari Responsive e personalizzabile Modulo di cattura e-mail



Selly

Selly è un modello di sito web a una pagina altamente reattivo creato da Zerocodegirl, sviluppato principalmente per la vendita di corsi e prodotti online. Il template è perfetto per le aziende online ed è perfettamente ottimizzato per tutte le soluzioni e le applicazioni in generale, in modo da funzionare interamente su qualsiasi dispositivo. Utilizzando il template Selly, è possibile personalizzare facilmente colori, caratteri, titoli, immagini, testi e layout di pagina.

Caratteristiche

È personalizzabile al 100% Adatto ai dispositivi mobili Design sorprendente Generazione agile di contatti



Morbido

Il modello di sito web a una pagina Soft, realizzato da Ciprian Paraschiv, è stato progettato appositamente per le aziende che operano nel settore tecnologico. Questo modello a una pagina altamente reattivo soddisfa tutti i requisiti del design di un sito web tecnologico. Il design moderno, la tipografia elegante e la grafica accattivante lo rendono un web design creativo e versatile per i prodotti tecnologici. È quindi possibile utilizzarlo per software e applicazioni mobili. C'è molto spazio per elencare le caratteristiche del prodotto che si desidera far conoscere ai visitatori. La parte migliore è che Soft è completamente personalizzabile: si possono cambiare stili, caratteri, testo, colori e altro ancora.

Caratteristiche

Divisori di forma Splendido cursore Schermata modale video Moduli di contatto e di iscrizione



Lander

Lander è un modello creato da Rowan Hartsuiker, un modello di sito web reattivo a una pagina che offre tre diversi tipi di pagina di destinazione: download, evento e accesso. La pagina di download viene utilizzata per inserire un pdf di una newsletter o di descrizioni di prodotti di cui si vuole far leggere il testo ai clienti. Allo stesso tempo, la pagina dell'evento è ideale per raccogliere le iscrizioni. Lander è facile da personalizzare e si possono creare le sezioni necessarie nel modo desiderato.

Caratteristiche

Tre diversi tipi di pagina di destinazione Cursore reattivo Diversi moduli Simboli riutilizzabili

Conferencos

Conferencos è un template creato da Fouroom per eventi, workshop, festival e concerti. È dotato di vari effetti per catturare l'attenzione degli utenti. Quando si effettua un breve scorrimento verso il basso, esplode una spirale di immagini che genera un'interazione molto coinvolgente. Per chi è alla ricerca di un moderno template HTML per eventi a pagina singola, Conferencos può essere la scelta giusta.

Caratteristiche

Campioni globali Pagina di guida allo stile



MeetSpeech

MeetSpeech è noto per gli eventi e le conferenze. Questo modello premium creato da Maria Marin consente di pubblicizzare e comunicare in modo efficiente con i clienti. Questo modello di sito web a una pagina consente di mostrare il piano, i relatori e i dettagli necessari per l'evento che si desidera organizzare. Con Meetspeech, i proprietari di aziende possono informare il loro pubblico su dove si tengono le conferenze aziendali. Questo design a pagina singola consente inoltre al pubblico di partecipare all'evento aziendale da remoto. Per chi ha bisogno di un modello per eventi a pagina singola, Meetspeech può essere il miglior modello di sito web che state cercando.

Caratteristiche

Fornisce una Lightbox multimediale Pagine evento e pagina password personalizzata Termini di utilizzo Pagina 404 personalizzata



Contabile

Contabile è un modello di sito web a pagina singola altamente reattivo realizzato da LightningLab per commercialisti e consulenti. Se siete un commercialista o un consulente, avete bisogno di un sito web reattivo per mostrare le competenze che offrite, guadagnare fiducia e dare al pubblico la possibilità di contattarvi. Contabile è dotato di animazioni e interazioni fluide per rendere il vostro sito web più piacevole e facile da usare. Questo one-pager a dondolo è completamente personalizzabile, il che significa che potete modificare e stilizzare tutto come volete. Con questo design, potrete assicurarvi che i vostri clienti ricevano un'impressione professionale.

Caratteristiche

Supporta tutti i principali browser Modulo di contatto



GrooveBar

GrooveBar è per coloro che vogliono creare una homepage per il loro club, bar o altri eventi di intrattenimento. Questo template rockeggiante creato da Udesly è semplice ed esclusivo. È possibile condividere il programma e gli eventi del club nelle sezioni appositamente dedicate ai prossimi eventi. Come proprietario di un club o di un bar, avete bisogno di un sito web responsive con un bel template per promuovere la vostra attività in modo digitale. Un layout a pagina singola può essere il template migliore per questo tipo di attività.

Caratteristiche

Cursore reattivo Griglia CSS Modulo di iscrizione



Collegamenti rapidi

Il template Quicklinks vi permette di convertire i vostri follower in potenziali clienti. Quicklinks è uno splendido modello di sito web a una pagina in Bio per Instagram, Tiktok o altri social media. Chiunque può pubblicizzare efficacemente la propria attività attraverso i social media con link cliccabili. Il design di Quicklinks offre anche molto spazio per inserire altri contenuti rilevanti. Le testimonianze giocano un ruolo cruciale nella promozione della vostra reputazione e questo one-pager a dondolo offre una sezione dedicata alle citazioni. Questo modello di una pagina è stato creato per consentire il coaching e i corsi online.

Caratteristiche

Blocco per i link ai social media Sezione per le citazioni

Ristorante

Per chi vuole lanciare un sito web per i propri ristoranti e caffè, Restaurante è un modello esclusivo creato da Pablo Ramos. Si tratta di un semplice modello di sito web adatto a un ristorante, che offre un modo rapido per offrire ai clienti informazioni rilevanti come menu, orari e posizione. Questo design semplice consente ai clienti di comprendere l'intera attività in una sola pagina, senza la necessità di passare a un'altra pagina del sito. Restaurante è un layout pulito che aiuta il vostro bar a diventare operativo. È personalizzabile al 100%, il che significa che è possibile creare sezioni ed elementi nel modo desiderato. Con un aspetto eminente e un design semplice, Restaurante è un modello di pagina di destinazione reattivo che offre al vostro bar un metodo semplice per creare un sito web.

Caratteristiche

Design ottimizzato Modulo di contatto Galleria di immagini e video Vari font Molteplici icone gratuite

Reva

Reva è un template creato da BouthyThemes che consente di costruire un sito web a pagina singola semplice ma reattivo per trasmettere il messaggio della vostra attività al settore online. Con Reva, potete presentare facilmente voi stessi e le vostre competenze ai clienti. Questo template è progettato con tecnologie moderne come Sass, CSS3, HTML5, jQuery e BootStrap. Permette di personalizzare testo, colori, stili e altri elementi. La cosa migliore è che è completamente reattivo e supporta tutti i browser moderni.

Caratteristiche

Colori multipli Basato su BootStrap 4 Intestazione multipla Transizioni



Mitex

Mitex è un template creato da themesindustry per le aziende creative, gli studi web e le semplici startup. Questo web design responsive in HTML 5 include navigazioni responsive e layout multipli della home. I design di navigazione sono racchiusi in questo layout con animazioni CSS e JQuery.

Caratteristiche

HTML5 E CSS3 Design accattivante Facile da modificare Cursori multipli

Outlaw

Outlaw è un template creato da Alexandru Butnaru esclusivamente per gli studi legali. Ha uno schema di colori dedicato bianco, nero, blu e grigio. Questa combinazione di colori si adatta bene a diversi settori. La parte più apprezzata del template è il modulo di contatto, che consente di ottenere un preventivo gratuito. Quando si tratta di attività più severe come quelle legali, c'è sempre un equilibrio tra il mantenimento di un senso di competenza e l'inclusione di un po' di stile. La landing page Outlaw presenta caratteristiche di design che le impediscono di essere noiosa. Ci sono varie sezioni con contenuti e ognuna è dotata di animazioni a scorrimento.

Caratteristiche

Gestione dei contenuti Modulo di preventivo gratuito Interazioni fluide

Cacciatore

Hunter è un modello di sito web a una pagina in HTML5 completamente reattivo, progettato principalmente per fotografi professionisti e freelance. Include una sezione about me, una galleria fotografica e un modulo di contatto. I fotografi che vogliono promuovere la propria attività non hanno bisogno di un sito web a più pagine. Con Hunter è possibile aggiungere facilmente il proprio logo professionale e la combinazione di colori preferita per lanciare il proprio sito web aziendale in pochi secondi. La preferenza principale è che una singola pagina con un template Hunter è sufficiente per far arrivare le vostre foto ai clienti. Hunter è dotato di un layout moderno e di un web design professionale per impressionare il pubblico e raccogliere potenziali clienti.

Caratteristiche

Ottimizzato per la velocità Migliore per il portfolio

Rubik

Il modello Rubik è stato creato per creare pagine di presentazione attraenti e moderne per una startup, un'agenzia o un portfolio personale. Questo modello dal design accattivante ha 47 componenti realizzati a mano che si adattano a singole pagine web come il portfolio, il modulo di contatto e la mappa di Google. Rubik vi aiuta a costruire siti web aziendali dal design raffinato e a creare lo stile che desiderate.

Caratteristiche

Barra laterale a scomparsa Numerosi layout di blog Opzioni del tema enfatiche

Creativo

Creative è un modello per creativi e piccole imprese. Il design di Creative include diverse funzionalità che possono essere utilizzate per creare la propria homepage. Questo fantastico ed elegante modello di landing design è completamente reattivo con un menu di navigazione personalizzabile e animazioni di scorrimento. Il template fornisce tre esempi per aiutarvi nella personalizzazione.

Caratteristiche

Galleria di sfondo Sei moduli integrati File PSD inclusi

Che aspetto ha un sito web a una pagina?

Il contenuto di una singola pagina di atterraggio è concentrato nella pagina iniziale, creando un'esperienza più stabile e veloce per i lettori. Per navigare verso i vari punti di un sito web a una pagina, i visitatori fanno clic sui link di navigazione che consentono loro di saltare ai punti o di scorrere la pagina per accedere alle sezioni aggiuntive.

I siti web a pagina singola si sforzano di presentare solo le informazioni utili affinché l'utente possa decidere e agire di conseguenza. I modelli di siti web a pagina singola sono fatti per le landing page, i portfolio e i siti web dedicati agli eventi. I siti web a pagina singola di successo sono puliti e facili da usare. I siti web a una pagina suddividono il contenuto in parti semplici e rimuovono il disordine dell'interfaccia utente.

Come si chiama un sito web a una pagina?

Un sito web a una pagina è anche chiamato sito web a scorrimento lungo. Tutte le informazioni sono disposte in un unico punto. I lettori devono scorrere la pagina per trovarne il contenuto, invece di saltare alle pagine come in un sito web normale. Tuttavia, ci sono varie sezioni per foto, testo e video.

Come si crea un sito web a una pagina?

La creazione di un sito web a pagina singola richiede alcuni passaggi:

Definire l'obiettivo del sito Scegliere un modello efficace di sito web a una pagina Progettare il sito

Cosa deve esserci in una pagina?

Il sito web di una pagina deve contenere cinque elementi essenziali, quali:

Una struttura lineare che consenta ai lettori di scorrere la pagina verso il basso Un invito primario all'azione di qualità superiore Brevi descrizioni dei vostri servizi in testo semplice Contatti Navigazione facile da usare

Conclusione

I siti web a una pagina sono il modo ideale per presentare un prodotto, un servizio o un portfolio nel settore online. I siti web a pagina singola più rilevanti rispondono ai dispositivi, hanno un modello semplice e pulito, un invito all'azione ben visibile e una navigazione reattiva. Ma con AppMaster si può fare ancora meglio. Con questa piattaforma no-code, potete creare un potente backend ad alto livello di flessibilità e collaborare con il vostro modello di sito web a pagina singola. Alla fine, avrete un sito web produttivo realizzato non in mesi ma in giorni.