Tek sayfa web sitesi şablonları, basit ama etkili bir işletme web sitesi oluşturmak için işletmenizi tek bir web sayfasına koymanıza olanak tanıyan önceden tasarlanmış yapılardır. Tek sayfa web siteleri, hızlı marka bilinirliği oluşturmanın en etkili yoludur. Bu web siteleri, ziyaretçilerinizi aşırı yüklemeden kolayca dikkatini çekebilir.

Tek sayfa web siteleri, hedef kitlenize kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı bildirir. Kitleniz bu web sitelerinde kolayca gezinebilir, bu da işinizi ve dönüşümlerinizi artırmak için daha verimli bir yaklaşım haline getirir. Yeni bir iş kurarken, birçok kritik karar vermeniz gerekir ve bunlardan biri işletme web sitenizle ilişkilidir. İş web sitenizi oluşturmak zor olmamalı; tek sayfa web sitenizi iki adımda oluşturabilirsiniz; önce şablonu alın ve ikinci olarak şablonu etkinleştirin.

İş fikrinizi başlatmak için tek sayfalık etkili bir web sitesi şablonu seçin

İşletmenizin web sitesi şablonunu seçmek sizin için çok önemli bir karardır çünkü web sitesi şablonunuz sitenizin düzenini, görüntüsünü ve nasıl çalışacağını tanımlar. Ek öğeler ve özelleştirme beklentileri gibi düşünülmesi gereken bir sürü şey var. İş web siteniz için mükemmel duyarlı şablonu seçerken sersemlemek doğaldır. Bunu akılda tutarak, basit tek sayfalık siteler için 20 etkili tek sayfalık web sitesi şablonu koleksiyonunu bir araya getirdik. Bu yazıda, bu şablonları tartışacağız. İşte işletme web sitenizi oluşturmak için kullanabileceğiniz 20 etkili tek sayfa şablonu.

FinApp

Yeni mobil uygulamanızın tanıtımını yapmak istiyor ve bunu dünyaya duyurmak mı istiyorsunuz? LightningLab tarafından oluşturulan FinApp şablonunu kullanarak tek sayfalık bir işletme web sitesi oluşturun. FinApp, bir mobil uygulama için etkili bir şekilde performans gösterecek düzenli bir düzen ile şık, HTML5'e duyarlı tek sayfalık bir web sitesi şablonu sağlar. İşletme web siteniz, mobil uygulamanızın nasıl çalıştığını ve insanların onu neden kullanması gerektiğini tanımlayacaktır.

Bu şablon, genellikle mobil bankacılık, cüzdan veya finansman projeleri gibi teknik niş için iyi performans gösteren hoş bir mavi ve beyaz renk paleti ile çağdaş bir tasarım stili sunar. İş web sitenizi daha çekici hale getirmek için tek sayfalık web sitesi şablonunuzu kolayca özelleştirebilirsiniz.

Özellikler

SEO dostu Kahraman Bölümü Temiz kod Tüm büyük tarayıcıları destekler

Portofino

Pablo Ramos tarafından oluşturulan Portofino, harika bir tek sayfalık işletme web sitesi oluşturmanıza olanak tanıyan başka bir benzersiz tek sayfalık web sitesi şablonu. Esas olarak ayrıcalıklı özelliklerini vurgulamak isteyen emlak acenteleri için tasarlanmıştır. Bu işletme web sitesi insanlarla ilişki kurar ve onlara güzel evlerin yeni bir hayatın kilidini nasıl açabileceğini gösterir. Bu şablonla tek sayfalık web sitesinde gezinmek kolaydır. Kaydırırken, eve fotoğraf veya video koyabileceğiniz blokları getirir. Resimli blok, potansiyel müşterilere büyütülmüş bir görünüm için herhangi bir resme tıklama seçeneği sunar. Portofino, duyarlı ve zarif tasarımıyla gayrimenkul işiniz için en iyi seçimdir.

Özellikler

Işık Kutusu Galerileri CTA'lar Slaytlar

Ele geçirmek

Pablo Ramos tarafından oluşturulan yakalama şablonu, fotoğrafçılar için en uygun tek sayfalık web sitesi şablonudur, çünkü iki sütunlu fotoğrafları akan metinle birlikte uygulama kavramını birleştirir - biri siz ve işiniz hakkında kısa bir metin yazmaya adanmıştır. Aynı zamanda, diğer sütun, çalışmalarınızdan daha fazla örnek ekler. Ayrıca, bu tek çağrı cihazı, kullanıcılara gitmek istedikleri yere doğrudan erişim sağlayan mükemmel bir navigasyon kurulumu sunar. Yakalama, fotoğrafçıların çalışmalarını tek bir fotoğrafçılık ana sayfasında göstermelerine olanak tanır. Tek sayfalık basit bir portföy web sitesi oluşturmak için bu HTML5 uyumlu şablonu kullanabilirsiniz. Yakalama, kullanıcıların tek bir tıklamayla bir görüntüden diğerine geçmesine olanak tanıyan yumuşak bir solma geçiş özelliği sağlar. İster portföy web siteniz için ister müşteri edinmek ve işinizi büyütmek için bir işletme web sitesi için Capture'ı kullanmak isteyin, bu şablon çevrimiçi ortamda yerinizi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Özellikler

Duyarlı bir tasarım sağlar Güzel tasarımlara sahip çoklu bölümler Metin bölümü Web yazı tipleri

lüks

Rebecca Lowe tarafından oluşturulan Delux, esas olarak İşletme tek sayfalık web siteleri için tasarlanmış duyarlı bir İş HTML Şablonudur. Bu şablon, finans işi ve olası satış yaratma için harikadır. Delux'ün tasarımı güzel ve şıktır ve ayrıca özelleştirmesi çok kolaydır. Harika simgeler, Google web yazı tipleri ve animasyonlu geçişler var. En iyi yanı, şablonun ana sayfada video arka planı için bir alan sağlamasıdır.

Özellikler

Arka planda video Dostça iletişim formu Blog sayfaları animasyonlu portföy



canlı

İster çevrimiçi kurslar, e-Kitaplar satıyor, isterse başka bir şey yapıyor olun, işletmenizi tanıtmak için bir web sitesine ihtiyacınız var. Uros Mikic tarafından oluşturulan Vivlio şablonu bunu yapmanızı sağlar. Tüm işinizi tek bir sayfaya koymanıza olanak tanıyan basit, temiz, çekici ve yüksek çözünürlüklü tek sayfalık bir web sitesi şablonu. İş mesajınızı video içeriği ile iletebilirsiniz. Bununla birlikte, mesajınızı yaymak ve kullanıcıları satın alma kararı vermeye ikna etmek için diğer önemli içerikleri de dahil edebilirsiniz. Bu şablon, kitabınızın veya kursunuzun tüm avantajlarını ve konukların kitabı satın alma veya okuma isteği üzerindeki etkisini vurgular.

Özellikler

çekici animasyonlar Mobil cihazlar için optimize edilmiştir Duyarlı ve özelleştirilebilir E-posta yakalama formu



selly

Selly, Zerocodegirl tarafından oluşturulmuş, öncelikle kurslar ve çevrimiçi ürünler satmak için geliştirilmiş, son derece duyarlı, tek sayfalık bir web sitesi şablonu. Şablon, çevrimiçi işletmeler için mükemmeldir ve tüm genel çözümler ve uygulamalar için mükemmel şekilde optimize edilmiştir, bu da onu tamamen herhangi bir cihazda çalıştırılmasını sağlar. Selly şablonunu kullanarak renkleri, yazı tiplerini, başlıkları, resimleri, metinleri ve sayfa düzenlerini kolayca özelleştirebilirsiniz.

Özellikler

%100 özelleştirilebilir Mobil uyumlu İnanılmaz tasarım Çevik olası satış oluşturma



Yumuşak

Ciprian Paraschiv tarafından hazırlanan Soft tek sayfalık web sitesi şablonu, teknoloji alanında çalışan işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu son derece duyarlı tek sayfalık şablon, bir teknoloji web sitesi tasarımının tüm gereksinimlerini karşılar. Modern tasarım, şık tipografi ve çekici görseller, onu teknoloji ürünleri için daha yaratıcı ve çok yönlü bir web tasarımı haline getiriyor. Yani, yazılım ve mobil uygulamalar için kullanabilirsiniz. Ziyaretçilerin bilmesini istediğiniz ürününüzün özelliklerini listelemenize izin veren çok fazla alan var. En iyi yanı, Soft'un tamamen özelleştirilebilir olmasıdır - stilleri, yazı tiplerini, metni, renkleri ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz.

Özellikler

Şekil bölücüler güzel kaydırıcı Video mod ekranı İletişim ve abone formları



arazi aracı

Lander, üç farklı açılış sayfası türü sağlayan tek sayfalık duyarlı bir web sitesi şablonu olan Rowan Hartsuiker tarafından oluşturulmuş bir şablondur: indirme, etkinlik ve erişim. İndirme sayfası, müşterilerin metni okumasını istediğiniz bir bültenin veya ürün açıklamalarının pdf'sini yerleştirmek için kullanılır. Aynı zamanda, etkinlik sayfası kayıt toplamak için harikadır. Lander'ı özelleştirmek kolaydır ve gerekli bölümleri istediğiniz gibi şekillendirebilir ve sistemleştirebilirsiniz.

Özellikler

Üç farklı açılış sayfası türü Duyarlı kaydırıcı Değişik formlar Yeniden kullanılabilir semboller

konferanslar

Conferencos, Fouroom tarafından etkinlikler, atölyeler, festivaller ve konserler için oluşturulmuş bir şablondur. Kullanıcıların dikkatini çekmek için çeşitli efektlerle birlikte gelir. Birisi aşağı doğru kısa bir kaydırma yaptığında, bir görüntü sarmalı patlar ve bu oldukça ilgi çekici bir etkileşim oluşturur. Modern bir HTML tek sayfa etkinlik şablonu arayanlar için Conferencos doğru seçim olabilir.

Özellikler

Küresel renk örnekleri Stil kılavuzu sayfası



TanışmaSpeech

MeetSpeech, etkinlikler ve konferanslar için iyi bilinir. Maria Marin tarafından oluşturulan bu premium iniş şablonu, müşterilerinizle verimli bir şekilde reklam vermenizi ve iletişim kurmanızı sağlar. Bu tek sayfalık web sitesi şablonu, düzenlemek istediğiniz etkinlik için planınızı, öğretim görevlilerini ve gerekli ayrıntıları göstermenize olanak tanır. Meetspeech ile işletme sahipleri, bu iş konferanslarının nerede düzenlendiği konusunda hedef kitlelerini bilgilendirebilir. Bu tek sayfalık tasarım, izleyicilerin iş etkinliğine uzaktan katılmasına da olanak tanır. Tek sayfalık bir etkinlik şablonuna ihtiyaç duyanlar için Meetspeech, aradığınız en iyi web sitesi şablonu olabilir.

Özellikler

Bir medya Lightbox sağlar Etkinlik sayfaları ve özel şifre sayfası Kullanım Şartları Özel 404 sayfası



taşınabilir

Contabile, LightningLab tarafından muhasebeciler ve danışmanlar için hazırlanmış, son derece duyarlı tek sayfalık bir web sitesi şablonu. Bir muhasebeci veya danışmansanız, sunduğunuz becerileri göstermek, güven kazanmak ve izleyicilere sizinle iletişim kurma olanağı vermek için duyarlı bir web sitesine ihtiyacınız vardır. Contabile, web sitenizi daha keyifli ve kullanıcı dostu hale getirmek için akıcı animasyonlar ve etkileşimlerle birlikte gelir. Bu sallanan tek çağrı cihazı tamamen özelleştirilebilir, yani her şeyi istediğiniz gibi değiştirebilir ve şekillendirebilirsiniz. Bu tasarım ile müşterilerinizin profesyonel bir izlenim almasını sağlayabilirsiniz.

Özellikler

Tüm büyük tarayıcıları destekler İletişim Formu



GrooveBar

GrooveBar, kulüpleri, barları veya diğer eğlence etkinlikleri için bir ana sayfa oluşturmak isteyenler içindir. Udesly tarafından oluşturulan bu sallanan şablon basit ve özeldir. Yaklaşan etkinliklere özel olarak ayrılmış bölümlerde kulüp programınızı ve etkinliklerinizi paylaşabilirsiniz. Bir kulüp veya bar sahibi olarak, işletmenizi dijital olarak tanıtmak için güzel bir şablona sahip duyarlı bir web sitesine ihtiyacınız var. Bu tür bir işletme için tek sayfa düzeni en iyi şablon olabilir.

Özellikler

Duyarlı kaydırıcı CSS Izgarası Abone ol formu



Hızlı Linkler

Quicklinks şablonu, takipçilerinizi potansiyel müşterilere dönüştürmenize olanak tanır. Quicklinks, Instagram, Tiktok veya diğer sosyal medya için Bio'da bulunan tek sayfalık çarpıcı bir web sitesi şablonu. Herkes tıklanabilir bağlantılarla sosyal medya aracılığıyla işletmesinin reklamını verimli bir şekilde yapabilir. Quicklinks tasarımı, diğer ilgili içeriği koymak için size çok fazla alan sağlar. Görüşler, itibarınızı artırmada çok önemli bir rol oynar ve bu tek sayfalık etkileyici alıntı, alıntılarla hizmet vermeye ayrılmış bir bölüm sunar. Bu tek sayfalık şablon, koçluk ve çevrimiçi kurs çalışmalarını etkinleştirmek için yapılmıştır.

Özellikler

Sosyal medya bağlantıları için engelleme Teklifler için bölüm

restoran

Restoranları ve kafeleri için bir web sitesi başlatmak isteyenler için Restaurante, Pablo Ramos tarafından oluşturulmuş özel bir şablondur. Bir restorana uygun basit bir web sitesi şablonu olup, müşterilere menüler, saatler ve konum gibi ilgili bilgileri sunmanın hızlı bir yolunu sunar. Bu basit tasarım, müşterilerinizin, web sitesinde başka bir sayfaya geçme isteği duymadan, tüm işinizi yalnızca bir sayfada anlamalarını sağlar. Restaurante, kafenizin ayağa kalkmasına ve çalışmasına yardımcı olacak temiz bir düzendir. %100 özelleştirilebilir, yani bölümleri ve öğeleri istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Olağanüstü görünümü ve basit tasarımıyla Restaurante, kafenize bir web sitesi kurmak için kolay bir yöntem sağlayan duyarlı bir açılış sayfası şablonu.

Özellikler

Optimize edilmiş tasarım İletişim Formu Resim ve video galerisi Çeşitli yazı tipleri Birden çok ücretsiz simge

Reva

Reva, iş mesajınızı çevrimiçi sektöre iletmek için basit ama duyarlı tek sayfalık bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanıyan BouthyThemes tarafından oluşturulan bir şablondur. Reva ile kendinizi ve hatta müşterilerinize sunduğunuz becerileri kolayca sunabilirsiniz. Bu şablon Sass, CSS3, HTML5, En Son jQuery ve BootStrap gibi modern teknolojilerle tasarlanmıştır. Metni, renkleri, stilleri ve diğer öğeleri özelleştirmenize olanak tanır. En iyi yanı, tamamen duyarlı olması ve tüm modern tarayıcıları desteklemesidir.

Özellikler

Çoklu renkler BootStrap 4'e dayanarak Çoklu başlık geçişler



Miteks

Mitex, yaratıcı işletmeler, web stüdyoları ve basit iş girişimleri için temalar endüstrisi tarafından oluşturulan bir şablondur. Bu HTML 5 duyarlı web tasarımı, duyarlı gezinmeler ve birden çok ana sayfa düzeni içerir. Gezinme tasarımları bu düzende CSS ve JQuery animasyonları ile birlikte verilmiştir.

Özellikler

HTML5 ve CSS3 çekici tasarım Düzenlemesi kolay Çoklu kaydırıcılar

Haydut

Outlaw, Alexandru Butnaru tarafından hukuk firmaları için özel olarak oluşturulmuş bir şablondur. Özel beyaz, siyah, mavi ve gri renk düzenine sahiptir. Bu renk şeması, çeşitli endüstrilerde iyi performans gösterir. Şablonun en çok tercih edilen kısmı ise kişilerin ücretsiz fiyat teklifi almasını sağlayan iletişim formudur. Hukuki işler gibi daha ciddi işler söz konusu olduğunda, biraz stil eklerken yetkin bir anlayışa sahip olmak arasında her zaman bir denge vardır. Kanun kaçağı açılış sayfası, sıkıcı olmasını önleyen tasarım özellikleri sağlar. İçeriğe sahip çeşitli bölümler vardır ve her birinin kaydırma ile tetiklenen animasyonları vardır.

Özellikler

İçerik yönetimi Ücretsiz teklif formu Pürüzsüz Etkileşimler

avcı

Hunter, esas olarak profesyonel fotoğrafçılar ve serbest çalışanlar için tasarlanmış, tamamen duyarlı bir HTML5 tek sayfalık web sitesi şablonu. Hakkımda bölümü, fotoğraf galerisi ve iletişim formu içerir. İşletmelerini tanıtmak isteyen fotoğrafçıların çok sayfalı bir web sitesine ihtiyacı yoktur. Hunter ile iş web sitenizi saniyeler içinde başlatmak için profesyonel logonuzu ve favori renk düzeninizi kolayca ekleyebilirsiniz. En iyi tercih, fotoğraflarınızı müşterilerin önüne çıkarmak için Hunter şablonuna sahip tek bir sayfanın yeterli olmasıdır. Hunter, potansiyel müşterileri toplamaları için izleyicileri etkilemek için modern bir düzen ve profesyonel web tasarımı ile birlikte gelir.

Özellik

Hız için optimize edildi Portföy için en iyisi

Rubik

Rubik şablonu, bir iş girişimi, ajans veya kişisel portföy için çekici ve modern sunum sayfaları oluşturmak için yapılmıştır. Bu güzel tasarlanmış şablon, portföy, iletişim formu ve Google haritası gibi tek tek web sayfalarına uyan 47 adet el yapımı bileşene sahiptir. Rubik, en iyi tasarım iş web sitelerini oluşturmanıza ve bunları istediğiniz şekilde şekillendirmenize yardımcı olur.

Özellikler

yapışkan kenar çubuğu Çok sayıda blog düzeni Vurgulu tema seçenekleri

Yaratıcı

Reklam öğesi, reklam öğeleri ve küçük işletmeler için bir şablondur. Yaratıcı tasarım, ana sayfanızı şekillendirmek için kullanabileceğiniz çeşitli zengin özellikler içerir. Bu harika, şık tasarımlı açılış şablonu, özelleştirilebilir bir gezinme menüsü ve kaydırma animasyonları ile tamamen duyarlıdır. Şablon, özelleştirmede size yardımcı olacak üç örnek sunar.

Özellikler

Arka Plan Galerisi Altı yerleşik modül PSD dosyaları dahil

Tek sayfalık bir web sitesi nasıl görünür?

Tek bir açılış sayfasındaki içerik, ilk sayfada eksiksiz bir şekilde paketlenir ve okuyucular için daha istikrarlı ve daha akıcı bir deneyim yaratır. Tek sayfalık bir web sitesinde çeşitli noktalara gitmek için ziyaretçiler, yerlere atlamalarına veya ek bölümlere erişmek için sayfayı aşağı kaydırmalarına izin veren gezinme bağlantılarına tıklar.

Tek sayfa web siteleri, yalnızca bir kullanıcının karar vermesi ve üzerinde gerçekleştirmesi için yararlı bilgiler sunmaya çalışır. Açılış sayfaları, portföyler ve etkinlikle ilgili web siteleri için tek sayfa web sitesi şablonları yapılır. Başarılı tek sayfa web siteleri temiz ve kullanıcı dostudur. Tek sayfalık web siteleri, içeriği basit parçalara ayırır ve kullanıcı arayüzü karmaşasını ortadan kaldırır.

Tek sayfalık web sitesine ne denir?

Tek sayfalık bir web sitesine uzun kaydırma web sitesi de denir. Tüm bilgiler tek bir yerde düzenlenmiştir. Okuyucular, normal bir web sitesinde olduğu gibi sayfalara atlamak yerine içeriğini bulmak için sayfayı aşağı kaydırmalıdır. Ancak, fotoğraflar, metinler ve videolar için çeşitli bölümler vardır.

Tek sayfalık bir web sitesi nasıl oluşturulur?

Tek sayfalık bir web sitesi oluşturmanın birkaç adımı vardır:

Sitenizin hedefini tanımlayın Etkili bir tek sayfalık web sitesi şablonu seçin Sitenizi tasarlayın

Bir sayfada ne olmalı?

Tek sayfalık web sitenizde aşağıdakiler gibi beş temel unsur olmalıdır:

Okuyucuların sayfayı aşağı kaydırmasını sağlayan doğrusal bir yapı Üstün bir birincil harekete geçirici mesaj Hizmetlerinizin düz metin olarak kısa açıklamaları Kişiler Kullanımı kolay navigasyon

Çözüm

Tek sayfa web siteleri, çevrimiçi sektörde bir ürün, hizmet veya portföy sunmanın ideal bir yoludur. En alakalı tek sayfa web siteleri cihaza duyarlıdır, basit ve temiz bir şablona, göze çarpan harekete geçirici mesaja ve duyarlı gezinmeye sahiptir. Ancak AppMaster ile daha da iyi hale getirebilirsiniz. Bu kodsuz platformla, güçlü bir üst düzey esneklik arka ucu oluşturabilir ve bunu tek sayfalık web sitesi şablonunuzla işbirliği yapabilirsiniz. Sonunda aylar değil günler içinde yapılmış verimli bir web siteniz olacak.