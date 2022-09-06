قوالب موقع الويب ذات الصفحة الواحدة عبارة عن هياكل مصممة مسبقًا تتيح لك وضع عملك على صفحة ويب واحدة لإنشاء موقع ويب تجاري بسيط ولكنه فعال. تعد مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة الطريقة الأكثر فاعلية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية بسرعة. يمكن لهذه المواقع أن تجذب انتباه الزائر بسهولة دون إثقال كاهلهم.

تخبر مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة جمهورك من أنت وماذا تفعل. يمكن لجمهورك التنقل بسهولة في مواقع الويب هذه ، مما يجعلها طريقة أكثر إنتاجية لتعزيز عملك وتحويلاتك. أثناء بدء عمل تجاري جديد ، يتعين عليك اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة ، ويرتبط أحدها بموقع عملك على الويب. لا ينبغي أن يكون إنشاء موقع الويب الخاص بشركتك أمرًا صعبًا ؛ يمكنك إنشاء موقع الويب الخاص بك من صفحة واحدة في خطوتين ؛ أولاً ، احصل على النموذج ، وثانيًا ، قم بتنشيط القالب.

اختر قالب موقع فعال من صفحة واحدة لإطلاق فكرة عملك

يعد اختيار قالب موقع الويب الخاص بعملك قرارًا حاسمًا بالنسبة لك لأن قالب موقع الويب الخاص بك يحدد تخطيط موقعك وعرضه وكيفية عمله. هناك مجموعة من الأشياء التي يجب التفكير فيها ، مثل العناصر الإضافية وآفاق التخصيص. من الطبيعي أن تصاب بالدوار عند اختيار القالب المتجاوب المثالي لموقع عملك على الويب. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قمنا بتجميع مجموعة من 20 قالبًا فعالًا لمواقع الويب ذات الصفحة الواحدة لمواقع بسيطة من صفحة واحدة. في هذه المقالة ، سنناقش هذه القوالب. فيما يلي 20 قالبًا فعالاً لصفحة واحدة يمكنك استخدامها لبناء موقع الويب الخاص بشركتك.

FinApp

هل تتطلع إلى الترويج لتطبيقك المحمول الجديد وتريد إخبار العالم بذلك؟ أنشئ موقعًا تجاريًا من صفحة واحدة باستخدام نموذج FinApp الذي أنشأته LightningLab. يوفر FinApp نموذجًا أنيقًا لمواقع الويب من صفحة واحدة سريع الاستجابة بتنسيق HTML5 مع تخطيط مرتب من شأنه أن يؤدي بشكل فعال لتطبيق الهاتف المحمول. سيحدد موقع الويب الخاص بشركتك كيفية عمل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ولماذا يجب على الناس استخدامه.

يقدم هذا القالب أسلوب تصميم معاصر مع لوحة ألوان جميلة من الأزرق والأبيض والتي تؤدي بشكل عام أداءً جيدًا في مجال التكنولوجيا ، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو المحفظة أو مشاريع التمويل. يمكنك بسهولة تخصيص قالب موقع الويب المكون من صفحة واحدة لجعل موقع الويب الخاص بعملك أكثر جاذبية.

سمات

ودية SEO قسم البطل كود نظيف يدعم جميع المتصفحات الرئيسية

بورتوفينو

Portofino ، الذي أنشأه Pablo Ramos ، هو قالب موقع فريد آخر من صفحة واحدة يسمح لك ببناء موقع إلكتروني رائع للأعمال من صفحة واحدة. إنه مصمم بشكل أساسي للوكالات العقارية التي ترغب في التأكيد على خصائصها الحصرية. يرتبط موقع الويب هذا بالأشخاص ويوضح لهم كيف يمكن للمنازل الجميلة أن تفتح حياة جديدة. من السهل التنقل في موقع الويب الذي يحتوي على صفحة واحدة مع هذا القالب. أثناء التمرير ، فإنه يجلب الكتل حيث يمكنك وضع الصور أو مقاطع الفيديو المنزلية. يمنح الحظر الذي يحتوي على الصور العملاء المحتملين خيارًا للنقر فوق أي صور للحصول على عرض مكبّر. بورتوفينو هو الخيار الأفضل لعملك العقاري لأنه متجاوب ومصمم بأناقة.

سمات

معارض Lightbox عبارات الحث على اتخاذ إجراء الشرائح

يأسر

يعد نموذج الالتقاط الذي أنشأه بابلو راموس أنسب قالب موقع من صفحة واحدة للمصورين لأنه يجمع بين مفهوم تطبيق الصور ذات العمودين جنبًا إلى جنب مع النص المتدفق - أحدهما مخصص لكتابة نص قصير عنك وعن عملك. في نفس الوقت ، يضيف العمود الآخر المزيد من الأمثلة على عملك. علاوة على ذلك ، يوفر جهاز النداء الفردي هذا إعدادًا ممتازًا للتنقل يوفر للمستخدمين وصولاً مباشرًا إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه. يسمح Capture للمصورين بعرض أعمالهم على صفحة رئيسية واحدة للتصوير الفوتوغرافي. يمكنك استخدام هذا النموذج سريع الاستجابة HTML5 لإنشاء موقع ويب محفظة بسيط من صفحة واحدة. يوفر Capture ميزة انتقال تلاشي سلسة تتيح للمستخدمين الانتقال من صورة إلى أخرى بنقرة واحدة. سواء كنت ترغب في استخدام Capture لموقع ويب محفظتك أو موقع ويب خاص بالعمل للحصول على عملاء وتنمية أعمالك ، سيساعدك هذا القالب في إنشاء مساحتك في بيئة الإنترنت.

سمات

يوفر تصميمًا سريع الاستجابة أقسام متعددة بتصميمات جميلة قسم النص خطوط الويب

ديلوكس

Delux ، الذي تم إنشاؤه بواسطة Rebecca Lowe ، هو قالب HTML للأعمال سريع الاستجابة مصمم بشكل أساسي لمواقع الويب التجارية المكونة من صفحة واحدة. هذا النموذج رائع للأعمال المالية وتوليد العملاء المحتملين. تصميم Delux جميل وأنيق وسهل التخصيص أيضًا. هناك رموز رائعة وخطوط ويب Google وانتقالات متحركة. أفضل جزء هو أن القالب يوفر مساحة لخلفية الفيديو على الصفحة الرئيسية.

سمات

فيديو في الخلفية استمارة اتصال ودية صفحات المدونة محفظة متحركة



فيفليو

سواء كنت تبيع دورات عبر الإنترنت أو كتبًا إلكترونية أو تفعل شيئًا آخر ، فأنت بحاجة إلى موقع ويب للترويج لعملك. يتيح لك قالب Vivlio الذي أنشأه Uros Mikic القيام بذلك. إنه قالب موقع ويب بسيط ونظيف وجذاب وعالي الدقة من صفحة واحدة يسمح لك بوضع عملك بالكامل في صفحة واحدة. يمكنك توصيل رسالة عملك من خلال محتوى الفيديو. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا دمج محتوى أساسي آخر لنشر رسالتك وحث المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء. يسلط هذا النموذج الضوء على جميع مزايا كتابك أو دورتك التدريبية وتأثيرها على رغبة الضيوف في شرائه أو قراءته.

سمات

رسوم متحركة جذابة الأمثل للهواتف المحمولة سريع الاستجابة وقابل للتخصيص نموذج التقاط البريد الإلكتروني



سيلي

Selly هو قالب موقع ويب سريع الاستجابة مكون من صفحة واحدة تم إنشاؤه بواسطة Zerocodegirl ، تم تطويره بشكل أساسي لبيع الدورات والمنتجات عبر الإنترنت. القالب مثالي للأعمال التجارية عبر الإنترنت ومحسّن بشكل مثالي لجميع الحلول والتطبيقات العامة ، مما يجعله يعمل بالكامل على أي جهاز. باستخدام نموذج Selly ، يمكنك بسهولة تخصيص الألوان والخطوط والعناوين والصور والنصوص وتخطيطات الصفحات.

سمات

إنه قابل للتخصيص بنسبة 100٪ متوافق مع الجوال تصميم مذهل جيل الرصاص السريع



لين

تم تصميم قالب موقع الويب المكون من صفحة واحدة Soft بواسطة Ciprian Paraschiv خصيصًا للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا. يلبي هذا النموذج عالي الاستجابة المكون من صفحة واحدة جميع متطلبات تصميم موقع الويب التقني. التصميم الحديث والطباعة الأنيقة والمرئيات الجذابة تجعله تصميم ويب أكثر إبداعًا وتنوعًا للمنتجات التقنية. لذلك ، يمكنك استخدامه للبرامج وتطبيقات الأجهزة المحمولة . هناك مساحة كبيرة تسمح لك بإدراج ميزات منتجك التي تريد أن يعرفها الزوار. أفضل جزء هو أن Soft قابل للتخصيص بالكامل - يمكنك تغيير الأنماط والخطوط والنص والألوان والمزيد.

سمات

شكل المقسمات منزلق جميل شاشة مشروط الفيديو نماذج الاتصال والاشتراك



لاندر

Lander هو نموذج تم إنشاؤه بواسطة Rowan Hartsuiker ، وهو قالب موقع ويب سريع الاستجابة من صفحة واحدة يوفر ثلاثة أنواع مختلفة من الصفحات المقصودة: التنزيل والحدث والوصول. تُستخدم صفحة التنزيل لوضع ملف pdf لنشرة إخبارية أو أوصاف منتج تريد أن يقرأه العملاء للنص. في الوقت نفسه ، تعد صفحة الحدث رائعة لتجميع الاشتراكات. من السهل تخصيص Lander ، ويمكنك تصميم الأقسام المطلوبة وتنظيمها بالطريقة التي تريدها.

سمات

ثلاثة أنواع مختلفة من الصفحات المقصودة شريط تمرير مستجيب أشكال مختلفة رموز قابلة لإعادة الاستخدام

المؤتمرات

Conferencos هو نموذج تم إنشاؤه بواسطة Fouroom للأحداث وورش العمل والمهرجانات والحفلات الموسيقية. إنه يأتي بتأثيرات مختلفة لجذب انتباه المستخدمين. عندما يقوم شخص ما بتمرير قصير لأسفل ، تنفجر دوامة من الصور ، وهذا يولد تفاعلًا جذابًا للغاية. لأولئك الذين يبحثون عن قالب حديث لحدث صفحة واحدة بتنسيق HTML ، قد يكون Conferencos هو الخيار الصحيح.

سمات

حوامل عالمية صفحة دليل النمط



MeetSpeech

MeetSpeech معروف جيدًا بالأحداث والمؤتمرات. يتيح لك نموذج الهبوط المتميز الذي أنشأته Maria Marin الإعلان عن عملائك والتواصل معهم بكفاءة. يتيح لك قالب موقع الويب هذا المكون من صفحة واحدة عرض خطتك والمحاضرين والتفاصيل المطلوبة للحدث الذي تريد تنظيمه. باستخدام Meetspeech ، يمكن لأصحاب الأعمال إبلاغ جمهورهم بمكان عقد مؤتمرات الأعمال هذه. يتيح هذا التصميم المكون من صفحة واحدة أيضًا للجمهور حضور حدث العمل عن بُعد. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى قالب حدث صفحة واحدة ، قد يكون Meetspeech هو أفضل قالب موقع ويب تبحث عنه.

سمات

يوفر وسائط العرض المبسط صفحات الأحداث وصفحة كلمة المرور المخصصة تعليمات الاستخدام صفحة 404 مخصصة



احتمالية

Contabile هو قالب موقع ويب من صفحة واحدة سريع الاستجابة للغاية تم إنشاؤه بواسطة LightningLab للمحاسبين والاستشاريين. إذا كنت محاسبًا أو مستشارًا ، فأنت بحاجة إلى موقع ويب سريع الاستجابة لإظهار المهارات التي تقدمها ، وكسب الثقة ، ومنح الجمهور إمكانية الاتصال بك. يأتي Contabile مع رسوم متحركة وتفاعلات سلسة لجعل موقع الويب الخاص بك أكثر متعة وسهولة في الاستخدام. يمكن تخصيص جهاز النداء الواحد هذا بالكامل ، مما يعني أنه يمكنك تغيير وتصميم كل شيء بالطريقة التي تريدها. مع هذا التصميم ، يمكنك التأكد من حصول عملائك على انطباع احترافي.

سمات

يدعم جميع المتصفحات الرئيسية نموذج الاتصال



GrooveBar

GrooveBar مخصص لأولئك الذين يرغبون في إنشاء صفحة رئيسية لناديهم أو بارهم أو أي أحداث ترفيهية أخرى. هذا القالب المتأرجح الذي أنشأته Udesly بسيط وحصري. يمكنك مشاركة جدول النادي الخاص بك والأحداث في الأقسام المخصصة خصيصًا للأحداث القادمة. بصفتك مالكًا للنادي أو البار ، فأنت بحاجة إلى موقع ويب سريع الاستجابة مع قالب جميل للترويج لعملك رقميًا. قد يكون تخطيط الصفحة الواحدة هو أفضل قالب لهذا النوع من الأعمال.

سمات

شريط تمرير مستجيب شبكة CSS نموذج الاشتراك



روابط سريعة

يتيح لك قالب Quicklinks تحويل متابعيك إلى عملاء محتملين. Quicklinks هو قالب موقع ويب مذهل من صفحة واحدة في Bio for Instagram أو Tiktok أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. يمكن لأي شخص الإعلان عن أعماله بكفاءة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام روابط قابلة للنقر. يوفر لك تصميم الروابط السريعة أيضًا مساحة كبيرة لوضع محتوى آخر ذي صلة. تلعب الشهادات دورًا مهمًا في تعزيز سمعتك ، ويوفر هذا النداء المفرد المهتز قسمًا مخصصًا لتقديم عروض الأسعار. تم إنشاء هذا القالب المكون من صفحة واحدة لتمكين التدريب والدورات الدراسية عبر الإنترنت.

سمات

حظر روابط وسائل التواصل الاجتماعي قسم للاقتباسات

مطعم

لأولئك الذين يتطلعون إلى إطلاق موقع ويب لمطاعمهم ومقاهيهم ، فإن Restaurante هو نموذج حصري تم إنشاؤه بواسطة Pablo Ramos. إنه قالب موقع ويب بسيط مناسب لمطعم ، مما يوفر طريقة سريعة لتزويد العملاء بالمعلومات ذات الصلة مثل القوائم والساعات والموقع. يتيح هذا التصميم البسيط لعملائك فهم عملك بالكامل على صفحة واحدة فقط دون الحاجة إلى حثهم على الانتقال إلى صفحة أخرى على الموقع. يعد Restaurante تخطيطًا نظيفًا لمساعدة المقهى الخاص بك على النهوض والتشغيل. إنه قابل للتخصيص بنسبة 100٪ ، مما يعني أنه يمكنك تصميم الأقسام والعناصر بالطريقة التي تريدها أن تبدو. بمظهر بارز وتصميم بسيط ، فإن Restaurante هو قالب صفحة هبوط سريع الاستجابة يمنح المقهى الخاص بك طريقة سهلة لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت.

سمات

التصميم الأمثل نموذج الاتصال معرض الصور والفيديو خطوط مختلفة العديد من الرموز المجانية

ريفا

Reva هو نموذج تم إنشاؤه بواسطة BouthyThemes والذي يسمح لك بإنشاء موقع ويب بسيط وسريع الاستجابة لنقل رسالة عملك إلى الصناعة عبر الإنترنت. مع Reva ، يمكنك بسهولة تقديم نفسك وحتى المهارات التي تقدمها للعملاء. تم تصميم هذا القالب بتقنيات حديثة مثل Sass و CSS3 و HTML5 وأحدث jQuery و BootStrap. يسمح لك بتخصيص النص والألوان والأنماط والعناصر الأخرى. أفضل جزء هو أنه مستجيب تمامًا ويدعم جميع المتصفحات الحديثة.

سمات

ألوان متعددة استنادًا إلى BootStrap 4 رأس متعدد الانتقالات



ميتكس

Mitex هو نموذج تم إنشاؤه بواسطة themeindustry للأعمال الإبداعية واستوديوهات الويب والشركات الناشئة البسيطة. يتضمن تصميم الويب سريع الاستجابة HTML 5 تنقلات سريعة الاستجابة وتخطيطات منزلية متعددة. يتم تضمين تصميمات التنقل في هذا التخطيط مع الرسوم المتحركة CSS و JQuery.

سمات

HTML5 و CSS3 تصميم ملفت سهل التعديل منزلقات متعددة

الخارج عن القانون

Outlaw هو نموذج تم إنشاؤه بواسطة Alexandru Butnaru حصريًا لشركات المحاماة. إنه ذو نظام ألوان مخصص للأبيض والأسود والأزرق والرمادي. يعمل مخطط الألوان هذا بشكل جيد عبر العديد من الصناعات. الجزء الأكثر تفضيلاً في النموذج هو نموذج الاتصال ، والذي يسمح للأشخاص بالحصول على عرض أسعار مجاني. عندما يتعلق الأمر بأعمال أكثر شدة مثل القانونية ، هناك دائمًا توازن بين الحفاظ على الحس السليم مع تضمين أسلوب بسيط. توفر الصفحة المقصودة الخارجة عن القانون ميزات التصميم التي تمنعها من أن تكون مملة. هناك أقسام مختلفة تحتوي على محتوى ، ولكل منها رسوم متحركة يتم تشغيلها بالتمرير.

سمات

ادارة المحتوى نموذج عرض أسعار مجاني تفاعلات سلسة

صياد

Hunter هو قالب موقع ويب HTML5 من صفحة واحدة سريع الاستجابة مصمم بشكل أساسي للمصورين المحترفين والمستقلين. يتضمن قسمًا عني ومعرض صور ونموذج اتصال. لا يحتاج المصورون الذين يرغبون في الترويج لأعمالهم إلى موقع ويب متعدد الصفحات. مع Hunter ، يمكنك بسهولة إضافة شعارك الاحترافي ونظام الألوان المفضل لديك لإطلاق موقع الويب الخاص بشركتك في غضون ثوانٍ. التفضيل الأعلى هو أن صفحة واحدة مع قالب Hunter كافية لعرض صورك أمام العملاء. يأتي Hunter بتصميم حديث وتصميم ويب احترافي لإقناع الجمهور بجمع العملاء المحتملين.

ميزة

الأمثل للسرعة الأفضل للمحفظة

روبيك

تم تصميم قالب روبيك لإنشاء صفحات عروض تقديمية جذابة وحديثة لمشروع تجاري ناشئ أو وكالة أو محفظة شخصية. يحتوي هذا القالب المصمم بشكل جميل على 47 مكونًا مصنوعًا يدويًا يتناسب مع صفحات الويب الفردية مثل المحفظة ونموذج الاتصال وخريطة Google. يساعدك Rubik في بناء أفضل مواقع الأعمال التجارية وتصميمها بالطريقة التي تريدها.

سمات

شريط جانبي رديء العديد من تخطيطات المدونة خيارات الموضوع المؤكدة

مبدع

Creative هو نموذج للمبدعين والشركات الصغيرة. يتضمن التصميم الإبداعي العديد من الميزات الغنية التي يمكنك استخدامها لتصميم صفحتك الرئيسية. يستجيب قالب الهبوط هذا ذو التصميم الرائع والأنيق بشكل كامل مع قائمة تنقل قابلة للتخصيص وتمرير رسوم متحركة. يوفر النموذج ثلاث عينات لمساعدتك في التخصيص.

سمات

معرض الخلفية ست وحدات مدمجة وشملت ملفات PSD

كيف يبدو موقع الويب من صفحة واحدة؟

يتم تعبئة المحتوى الموجود على صفحة مقصودة واحدة بشكل كامل في الصفحة الأولى ، مما يخلق تجربة أكثر ثباتًا وسلاسة للقراء. للتنقل إلى نقاط مختلفة على موقع ويب من صفحة واحدة ، ينقر الزائرون على روابط التنقل التي تتيح لهم الانتقال إلى الأماكن أو التمرير لأسفل الصفحة للوصول إلى أقسام إضافية.

تسعى مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة إلى تقديم معلومات مفيدة فقط للمستخدم ليقررها وينفذها. يتم إنشاء قوالب مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة للصفحات المقصودة والمحافظ والمواقع الإلكترونية ذات الصلة بالأحداث. المواقع الناجحة للصفحة الواحدة نظيفة وسهلة الاستخدام. تقسم مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة المحتوى إلى أجزاء بسيطة وتزيل فوضى واجهة المستخدم.

ما هو موقع صفحة واحدة يسمى؟

يُطلق على موقع الويب المكون من صفحة واحدة أيضًا موقع الويب التمرير الطويل. يتم ترتيب جميع المعلومات في مكان واحد. يجب على القراء التمرير لأسفل الصفحة للعثور على محتواها بدلاً من القفز إلى صفحات مثل مواقع الويب العادية. ومع ذلك ، هناك أقسام مختلفة للصور والنصوص ومقاطع الفيديو.

كيف تنشئ موقعًا من صفحة واحدة؟

هناك بضع خطوات لإنشاء موقع ويب من صفحة واحدة:

حدد هدف موقعك اختر قالب موقع فعال من صفحة واحدة صمم موقعك

ماذا يجب أن يكون على صفحة واحدة؟

يجب أن يكون هناك خمسة عناصر أساسية على موقع الويب الذي يحتوي على صفحة واحدة ، مثل:

هيكل خطي يحافظ على تمرير القراء لأسفل الصفحة دعوة أساسية للعمل وصف موجز لخدماتك بنص عادي جهات الاتصال تنقل سهل الاستخدام

استنتاج

تعد مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة طريقة مثالية لتقديم منتج أو خدمة أو محفظة في الصناعة عبر الإنترنت. أكثر مواقع الويب ذات الصلة بالصفحة الواحدة تستجيب للأجهزة ، ولديها نموذج بسيط ونظيف ، وعبارة بارزة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ، وتنقل سريع الاستجابة. ولكن يمكنك جعله أفضل مع AppMaster. باستخدام هذا النظام الأساسي بدون رمز ، يمكنك إنشاء واجهة خلفية قوية ومرنة عالية المستوى والتعاون مع قالب موقع الويب الخاص بك من صفحة واحدة. في النهاية ، سيكون لديك موقع ويب منتج تم إنشاؤه ليس في شهور بل أيام.