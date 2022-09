Os modelos de site de uma página são estruturas pré-projetadas que permitem que você coloque sua empresa em uma única página da Web para criar um site de negócios simples e eficaz. Sites de página única são a maneira mais eficiente de fazer um reconhecimento rápido da marca. Esses sites podem facilmente chamar a atenção do visitante sem sobrecarregá-los.

Sites de página única informam ao seu público quem você é e o que faz. Seu público pode navegar facilmente nesses sites, tornando-se uma abordagem mais produtiva para impulsionar seus negócios e conversões. Ao iniciar um novo negócio, você precisa tomar muitas decisões críticas, e uma delas está associada ao site da sua empresa. Construir seu site de negócios não deve ser um desafio; você pode criar seu site de página única em duas etapas; primeiro, obtenha o modelo e, segundo, ative o modelo.

Escolha um modelo de site de uma página eficaz para lançar sua ideia de negócio

Escolher o modelo de site comercial é uma decisão crucial para você, porque o modelo de site define o layout, a exibição e o funcionamento do site. Há um monte de coisas para se pensar, como elementos adicionais e perspectivas de personalização. É natural ficar atordoado ao escolher o modelo responsivo perfeito para o site da sua empresa. Com isso em mente, reunimos uma coleção de 20 modelos eficazes de sites de uma página para sites simples de uma página. Neste artigo, vamos discutir esses modelos. Aqui estão 20 modelos eficazes de uma página que você pode usar para criar seu site de negócios.

FinApp

Você está procurando promover seu novo aplicativo móvel e quer que o mundo saiba disso? Crie um site comercial de uma página usando o modelo FinApp criado pelo LightningLab. FinApp fornece um modelo de site de uma página responsivo HTML5 elegante com um layout organizado que funcionaria de forma eficaz para um aplicativo móvel. O site da sua empresa definirá como seu aplicativo móvel funciona e por que as pessoas devem usá-lo.

Este modelo oferece um estilo de design contemporâneo com uma linda paleta de cores de azul e branco que geralmente funciona bem para o nicho de tecnologia, como bancos móveis, carteiras ou projetos de financiamento. Você pode personalizar facilmente seu modelo de site de uma página para tornar seu site comercial mais atraente.

Características

SEO amigável Seção de heróis Código limpo Suporta todos os principais navegadores

Portofino

Portofino, criado por Pablo Ramos, é outro modelo exclusivo de site de uma página que permite criar um fantástico site de negócios de uma página. Ele é projetado principalmente para agências imobiliárias que desejam enfatizar suas propriedades exclusivas. Este site de negócios se associa às pessoas e mostra como belas casas podem desbloquear uma nova vida. Site de página única com este modelo é fácil de navegar. Durante a rolagem, ele traz os blocos onde você pode colocar fotos ou vídeos caseiros. O bloco com imagens oferece aos clientes em potencial a opção de clicar em qualquer imagem para uma visualização ampliada. Portofino é a melhor escolha para o seu negócio imobiliário, pois é responsivo e com design elegante.

Características

Galerias de lightbox CTAs Apresentações

Capturar

O modelo de captura criado por Pablo Ramos é o modelo de site de uma página mais adequado para fotógrafos, pois combina o conceito de aplicar fotos de duas colunas ao lado de texto corrido - uma é dedicada a escrever um texto curto sobre você e seu trabalho. Ao mesmo tempo, a outra coluna adiciona mais exemplos do seu trabalho. Além disso, este one-pager oferece uma excelente configuração de navegação que fornece aos usuários acesso direto para onde eles querem ir. O Capture permite que os fotógrafos mostrem seu trabalho em uma única página inicial de fotografia. Você pode usar este modelo responsivo HTML5 para criar um site de portfólio simples de uma página. O Capture fornece um recurso de transição de fade suave que permite que os usuários passem de uma imagem para outra com um único clique. Se você deseja usar o Capture para seu site de portfólio ou um site de negócios para obter clientes e expandir seus negócios, este modelo ajudará a estabelecer seu espaço no ambiente online.

Características

Oferece um design responsivo Multi seções com belos designs Seção de texto Fontes da Web

Deluxe

Delux, criado por Rebecca Lowe, é um modelo HTML de negócios responsivo projetado principalmente para sites de uma página de negócios. Este modelo é fantástico para negócios financeiros e geração de leads. O design da Delux é lindo e estiloso e também muito fácil de personalizar. Existem ícones fantásticos, fontes da web do Google e transições animadas. A melhor parte é que o modelo fornece um espaço para fundo de vídeo na página inicial.

Características

Vídeo no fundo Formulário de contato amigável Páginas do blog Portfólio animado



Vivlio

Se você vende cursos on-line, e-books ou faz outra coisa, você precisa de um site para promover seu negócio. O modelo Vivlio criado por Uros Mikic permite que você faça isso. É um modelo de site de uma página simples, limpo, atraente e de alta resolução que permite colocar todo o seu negócio em uma única página. Você pode entregar sua mensagem de negócios por meio de conteúdo de vídeo. No entanto, você também pode incorporar outros conteúdos essenciais para divulgar sua mensagem e motivar os usuários a tomar uma decisão de compra. Este modelo destaca todas as vantagens do seu livro ou curso e sua influência no desejo dos visitantes de comprá-lo ou lê-lo.

Características

Animações atraentes Otimizado para celulares Responsivo e personalizável Formulário de captura de e-mail



Selly

Selly é um modelo de site de uma página altamente responsivo criado pela Zerocodegirl, desenvolvido principalmente para vender cursos e produtos online. O modelo é perfeito para negócios online e perfeitamente otimizado para todas as soluções e aplicativos gerais, tornando-o totalmente executado em qualquer dispositivo. Usando o modelo Selly, você pode personalizar facilmente cores, fontes, títulos, imagens, textos e layouts de página.

Características

É 100% personalizável Compatível com dispositivos móveis Design incrível Geração ágil de leads



Suave

O modelo de site de uma página Soft feito por Ciprian Paraschiv é especialmente projetado para empresas que trabalham no nicho de tecnologia. Este modelo de uma página altamente responsivo atende a todos os requisitos de um design de site de tecnologia. Design moderno, tipografia elegante e visuais atraentes o tornam um web design mais criativo e versátil para produtos de tecnologia. Assim, você pode usá-lo para software e aplicativos móveis . Há muito espaço permitindo que você liste os recursos do seu produto que você deseja que os visitantes conheçam. A melhor parte é que o Soft é totalmente personalizável - você pode alterar estilos, fontes, texto, cores e muito mais.

Características

Divisores de forma Lindo controle deslizante Tela modal de vídeo Formulários de contato e assinatura



Lander

Lander é um modelo criado por Rowan Hartsuiker, um modelo de site responsivo de uma página que fornece três tipos diferentes de página de destino: download, evento e acesso. A página de download é usada para colocar um pdf de um boletim informativo ou descrições de produtos que você deseja que os clientes leiam o texto. Ao mesmo tempo, a página do evento é ótima para coletar inscrições. O Lander é fácil de personalizar e você pode estilizar e sistematizar as seções necessárias da maneira que desejar.

Características

Três tipos diferentes de página de destino Controle deslizante responsivo Formas diferentes Símbolos reutilizáveis

Conferências

Conferencos é um template criado pela Fourroom para eventos, workshops, festivais e shows. Ele vem com vários efeitos para chamar a atenção dos usuários. Quando alguém faz uma pequena rolagem para baixo, uma espiral de imagens explode, e isso gera uma interação altamente envolvente. Para aqueles que procuram um modelo de evento de página única HTML moderno, o Conferencos pode ser a escolha certa.

Características

Amostras globais Página do guia de estilo



MeetSpeech

MeetSpeech é conhecido por eventos e conferências. Este modelo de destino premium criado por Maria Marin permite que você anuncie e se comunique de forma eficiente com seus clientes. Este modelo de site de uma página permite que você mostre seu plano, palestrantes e detalhes necessários para o evento que deseja organizar. Com o Meetspeech, os empresários podem informar seu público onde essas conferências de negócios são realizadas. Esse design de uma página também permite que o público participe do evento de negócios remotamente. Para aqueles que precisam de um modelo de evento de página única, Meetspeech pode ser o melhor modelo de site que você está procurando.

Características

Fornece um Lightbox de mídia Páginas de eventos e página de senha personalizada Termos de uso Página 404 personalizada



Contabil

Contabile é um modelo de site de página única altamente responsivo feito pela LightningLab para contadores e consultores. Se você é um contador ou consultor, precisa de um site responsivo para mostrar as habilidades que você oferece, ganhar confiança e dar ao público a possibilidade de entrar em contato com você. Contabile vem com animações e interações suaves para tornar seu site mais agradável e fácil de usar. Este balanço de uma página é totalmente personalizável, o que significa que você pode alterar e estilizar tudo da maneira que quiser. Com este design, você pode garantir que seus clientes recebam uma impressão profissional.

Características

Suporta todos os principais navegadores Formulário de Contato



GrooveBarName

O GrooveBar é para aqueles que desejam criar uma página inicial para seu clube, bar ou outros eventos de entretenimento. Este modelo de balanço criado pela Udesly é simples e exclusivo. Você pode compartilhar a programação e os eventos do seu clube nas seções especialmente dedicadas aos próximos eventos. Como proprietário de um clube ou bar, você precisa de um site responsivo com um belo modelo para promover seu negócio digitalmente. Um layout de página única pode ser o melhor modelo para esse tipo de negócio.

Características

Controle deslizante responsivo Grade CSS Formulário de inscrição



O modelo Quicklinks permite converter seus seguidores em clientes em potencial. Quicklinks é um modelo de site de uma página impressionante na Bio para Instagram, Tiktok ou outras mídias sociais. Qualquer pessoa pode anunciar seus negócios com eficiência através das mídias sociais com links clicáveis. O design de links rápidos também oferece muito espaço para colocar outros conteúdos relevantes. Depoimentos desempenham um papel crucial na promoção de sua reputação, e este balanço de uma página oferece uma seção dedicada a servir com citações. Este modelo de uma página é feito para permitir treinamento e cursos online.

Características

Bloquear links de redes sociais Seção para cotações

Restaurante

Para quem deseja lançar um site para seus restaurantes e cafés, Restaurante é um template exclusivo criado por Pablo Ramos. É um modelo de site simples adequado para um restaurante, oferecendo uma maneira rápida de oferecer aos clientes informações relevantes, como menus, horários e localização. Esse design simples permite que seus clientes entendam todo o seu negócio em apenas uma página, sem o desejo sedutor de passar para outra página no site. Restaurante é um layout limpo para ajudar seu café a funcionar. É 100% personalizável, o que significa que você pode estilizar seções e elementos da maneira que quiser. Com uma aparência eminente e design simples, o Restaurante é um modelo de página de destino responsivo que oferece ao seu café um método fácil de configurar um site.

Características

Design otimizado Formulário de Contato Galeria de imagens e vídeos Várias fontes Vários ícones gratuitos

Rev

Reva é um modelo criado por BouthyThemes que permite que você construa um site de página única simples e responsivo para transmitir sua mensagem comercial para a indústria online. Com o Reva, você pode apresentar facilmente a si mesmo e até mesmo as habilidades que oferece aos clientes. Este modelo foi projetado com tecnologias modernas como Sass, CSS3, HTML5, Latest jQuery e BootStrap. Ele permite que você personalize texto, cores, estilos e outros elementos. A melhor parte é que é totalmente responsivo e suporta todos os navegadores modernos.

Características

Muitas cores Baseado no BootStrap 4 Vários cabeçalhos Transições



Mitex

Mitex é um modelo criado pela themesindustry para empresas criativas, estúdios web e startups de negócios simples. Este web design responsivo HTML 5 inclui navegações responsivas e vários layouts de casa. Os designs de navegação são incluídos neste layout com animações CSS e JQuery.

Características

HTML5 e CSS3 Design atraente Fácil de editar Vários controles deslizantes

Bandido

Outlaw é um modelo criado por Alexandru Butnaru exclusivamente para escritórios de advocacia. Tem um esquema de cores dedicado branco, preto, azul e cinza. Esse esquema de cores funciona bem em vários setores. A parte mais preferida do modelo é o formulário de contato, que permite que as pessoas obtenham um orçamento gratuito. Quando se trata de negócios mais severos, como o jurídico, sempre há um equilíbrio entre manter um senso proficiente e incluir um pouco de estilo. A página de destino fora da lei fornece recursos de design que evitam que ela seja chata. Existem várias seções com conteúdo e cada uma possui animações acionadas por rolagem.

Características

Gerenciamento de conteúdo Formulário de orçamento gratuito Interações suaves

Caçador

Hunter é um modelo de site de uma página HTML5 totalmente responsivo, projetado principalmente para fotógrafos profissionais e freelancers. Inclui uma seção sobre mim, uma galeria de fotos e um formulário de contato. Fotógrafos que desejam promover seus negócios não precisam de um site com várias páginas. Com o Hunter, você pode adicionar facilmente seu logotipo profissional e esquema de cores favorito para lançar seu site comercial em segundos. A principal preferência é que uma única página com um modelo Hunter seja suficiente para colocar suas fotos na frente dos clientes. Hunter vem com um layout moderno e web design profissional para impressionar o público para reunir potenciais leads.

Característica

Otimizado para velocidade Melhor para portfólio

Rubik

O modelo Rubik é feito para criar páginas de apresentação atraentes e modernas para uma startup de negócios, agência ou portfólio pessoal. Este modelo lindamente projetado possui 47 componentes artesanais que se encaixam em páginas da Web únicas, como portfólio, formulário de contato e mapa do Google. Rubik ajuda você a criar os melhores sites de negócios de design e estilizá-los da maneira que desejar.

Características

Barra lateral cafona Vários layouts de blog Opções de temas enfáticos

Criativo

Creative é um modelo para criativos e pequenas empresas. O design criativo inclui vários recursos avançados que você pode usar para estilizar sua página inicial. Este modelo de destino de design fantástico e elegante é totalmente responsivo com um menu de navegação personalizável e animações de rolagem. O modelo fornece três amostras para ajudá-lo na personalização.

Características

Galeria de fundo Seis módulos integrados Arquivos PSD incluídos

Como é um site de uma página?

O conteúdo em uma única página de destino é totalmente compactado na página inicial, criando a experiência mais estável e fluida para os leitores. Para navegar para vários pontos em um site de uma página, os visitantes clicam em links de navegação que os permitem pular para lugares ou rolar a página para acessar seções adicionais.

Os sites de página única se esforçam para apresentar apenas informações úteis para um usuário decidir e atuar nela. Os modelos de site de uma página são feitos para páginas de destino, portfólios e sites relacionados a eventos. Sites de página única bem-sucedidos são limpos e fáceis de usar. Os sites de uma página dividem o conteúdo em partes simples e removem a desordem da interface do usuário.

Como se chama um site de uma página?

Um site de uma página também é chamado de site de rolagem longa. Todas as informações estão organizadas em um só lugar. Os leitores devem rolar a página para encontrar seu conteúdo em vez de pular para páginas como em um site normal. No entanto, existem várias seções para fotos, texto e vídeos.

Como você cria um site de uma página?

Existem algumas etapas para criar um site de página única:

Defina o objetivo do seu site Escolha um modelo de site de uma página eficaz Projete seu site

O que deve estar em uma página?

Deve haver cinco elementos essenciais em seu site de uma página, como:

Uma estrutura linear que mantém os leitores rolando a página Uma chamada à ação primária superior Breves descrições de seus serviços em texto simples Contatos Navegação fácil de usar

Conclusão

Os sites de uma página são uma maneira ideal de apresentar um produto, serviço ou portfólio na indústria online. Os sites de página única mais relevantes são responsivos a dispositivos, têm um modelo simples e limpo, call to action proeminente e navegação responsiva. Mas você pode torná-lo ainda melhor com o AppMaster. Com essa plataforma sem código , você pode criar um back-end de flexibilidade de alto nível e colaborá-lo com seu modelo de site de uma página. No final, você terá um site produtivo feito não em meses, mas em dias.