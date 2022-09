Les modèles de site Web d'une page sont des structures préconçues qui vous permettent de mettre votre entreprise sur une seule page Web pour créer un site Web d'entreprise simple mais efficace. Les sites Web d'une seule page sont le moyen le plus efficace de faire rapidement connaître votre marque. Ces sites Web peuvent facilement attirer l'attention de vos visiteurs sans les surcharger.

Les sites Web d'une seule page informent votre public sur qui vous êtes et ce que vous faites. Votre public peut facilement naviguer sur ces sites Web, ce qui en fait une approche plus productive pour stimuler votre entreprise et vos conversions. Lors du démarrage d'une nouvelle entreprise, vous devez prendre de nombreuses décisions cruciales, dont une est associée au site Web de votre entreprise. Construire le site Web de votre entreprise ne devrait pas être difficile ; vous pouvez créer votre site Web d'une seule page en deux étapes ; tout d'abord, obtenez le modèle, puis activez le modèle.

Choisissez un modèle de site Web d'une page efficace pour lancer votre idée d'entreprise

Le choix du modèle de site Web de votre entreprise est une décision cruciale pour vous, car votre modèle de site Web définit la mise en page, l'affichage et la manière dont il fonctionnera. Il y a un tas de choses à penser, comme des éléments supplémentaires et des perspectives de personnalisation. Il est naturel de devenir hébété lors du choix du modèle réactif parfait pour le site Web de votre entreprise. Dans cet esprit, nous avons rassemblé une collection de 20 modèles de sites Web efficaces d'une page pour des sites simples d'une page. Dans cet article, nous allons discuter de ces modèles. Voici 20 modèles efficaces d'une page que vous pouvez utiliser pour créer le site Web de votre entreprise.

FinApp

Cherchez-vous à promouvoir votre nouvelle application mobile et souhaitez-vous que le monde le sache ? Créez un site Web d'entreprise d'une page à l'aide du modèle FinApp créé par LightningLab. FinApp fournit un modèle de site Web d'une page HTML5 élégant et réactif avec une mise en page épurée qui fonctionnerait efficacement pour une application mobile. Le site Web de votre entreprise définira le fonctionnement de votre application mobile et pourquoi les gens devraient l'utiliser.

Ce modèle offre un style de design contemporain avec une belle palette de couleurs de bleu et de blanc qui fonctionne généralement bien pour le créneau technologique, comme les services bancaires mobiles, les portefeuilles ou les projets de financement. Vous pouvez facilement personnaliser votre modèle de site Web d'une page pour rendre le site Web de votre entreprise plus attrayant.

Fonctionnalités

Convivial pour le référencement Section Héros Nettoyer le code Prend en charge tous les principaux navigateurs

Portofino

Portofino, créé par Pablo Ramos, est un autre modèle de site Web unique d'une page qui vous permet de créer un fantastique site Web d'entreprise d'une page. Il est principalement conçu pour les agences immobilières qui souhaitent mettre en valeur leurs propriétés exclusives. Ce site Web d'entreprise s'associe aux gens et leur montre comment de belles maisons peuvent débloquer une nouvelle vie. Le site Web d'une seule page avec ce modèle est facile à naviguer. Lors du défilement, il apporte les blocs où vous pouvez mettre des photos ou des vidéos à la maison. Le bloc avec des images donne aux clients potentiels la possibilité de cliquer sur n'importe quelle image pour une vue agrandie. Portofino est le meilleur choix pour votre entreprise immobilière car il est réactif et élégamment conçu.

Fonctionnalités

Galeries Lightbox CTA Diapositives

Capture

Le modèle de capture créé par Pablo Ramos est le modèle de site Web d'une page le plus approprié pour les photographes, car il combine le concept d'application de photos à deux colonnes avec du texte fluide - l'un est dédié à la rédaction d'un court texte sur vous et votre travail. Dans le même temps, l'autre colonne ajoute d'autres exemples de votre travail. De plus, ce pager offre une excellente configuration de navigation qui offre aux utilisateurs un accès direct à l'endroit où ils veulent aller. Capture permet aux photographes de montrer leur travail sur une seule page d'accueil de photographie. Vous pouvez utiliser ce modèle réactif HTML5 pour créer un simple site Web de portefeuille d'une page. Capture fournit une fonction de transition en douceur qui permet aux utilisateurs de passer d'une image à l'autre en un seul clic. Que vous souhaitiez utiliser Capture pour votre site Web de portefeuille ou un site Web d'entreprise pour obtenir des clients et développer votre entreprise, ce modèle vous aidera à établir votre espace dans l'environnement en ligne.

Fonctionnalités

Fournit une conception réactive Plusieurs sections avec de beaux designs Section de texte Polices Web

Delux

Delux, créé par Rebecca Lowe, est un modèle HTML professionnel réactif principalement conçu pour les sites Web professionnels d'une page. Ce modèle est fantastique pour les affaires financières et la génération de prospects. Le design de Delux est beau et élégant et aussi très facile à personnaliser. Il existe des icônes fantastiques, des polices Web Google et des transitions animées. La meilleure partie est que le modèle fournit un espace pour l'arrière-plan vidéo sur la page d'accueil.

Fonctionnalités

Vidéo en arrière-plan Formulaire de contact convivial Blogs Portfolio animé



Vivlio

Que vous vendiez des cours en ligne, des livres électroniques ou que vous fassiez autre chose, vous avez besoin d'un site Web pour promouvoir votre entreprise. Le modèle Vivlio créé par Uros Mikic vous permet de le faire. Il s'agit d'un modèle de site Web d'une page simple, propre, attrayant et haute résolution qui vous permet de mettre l'ensemble de votre entreprise sur une seule page. Vous pouvez transmettre votre message commercial par le biais de contenu vidéo. Cependant, vous pouvez également incorporer d'autres contenus essentiels pour diffuser votre message et inciter les utilisateurs à prendre une décision d'achat. Ce modèle met en évidence tous les avantages de votre livre ou cours et son influence sur le désir des clients de l'acheter ou de le lire.

Fonctionnalités

Des animations attractives Optimisé pour les mobiles Réactif et personnalisable Formulaire de capture d'e-mail



Vendre

Selly est un modèle de site Web d'une page très réactif créé par Zerocodegirl, principalement développé pour la vente de cours et de produits en ligne. Le modèle est parfait pour les entreprises en ligne et parfaitement optimisé pour toutes les solutions et applications générales, ce qui le rend entièrement exécuté sur n'importe quel appareil. À l'aide du modèle Selly, vous pouvez facilement personnaliser les couleurs, les polices, les titres, les images, les textes et les mises en page.

Fonctionnalités

Il est 100% personnalisable Adapté aux mobiles Conception étonnante Génération agile de leads



Mou, tendre

Le modèle de site Web d'une page Soft créé par Ciprian Paraschiv est spécialement conçu pour les entreprises travaillant dans le créneau technologique. Ce modèle d'une page très réactif répond à toutes les exigences d'une conception de site Web technologique. Un design moderne, une typographie élégante et des visuels attrayants en font une conception Web plus créative et polyvalente pour les produits technologiques. Ainsi, vous pouvez l'utiliser pour les logiciels et les applications mobiles . Il y a beaucoup d'espace vous permettant de lister les fonctionnalités de votre produit que vous souhaitez que les visiteurs connaissent. La meilleure partie est que Soft est entièrement personnalisable - vous pouvez modifier les styles, les polices, le texte, les couleurs, etc.

Fonctionnalités

Diviseurs de forme Beau curseur Écran modal vidéo Formulaires de contact et d'inscription



Atterrisseur

Lander est un modèle créé par Rowan Hartsuiker, un modèle de site Web réactif d'une page qui fournit trois types de page de destination différents : téléchargement, événement et accès. La page de téléchargement est utilisée pour placer un pdf d'une newsletter ou des descriptions de produits dont vous souhaitez que les clients lisent le texte. Dans le même temps, la page de l'événement est idéale pour collecter des inscriptions. Lander est facile à personnaliser et vous pouvez styliser et systématiser les sections requises comme vous le souhaitez.

Fonctionnalités

Trois types de pages de destination différents Curseur réactif Différentes formes Symboles réutilisables

Conférences

Conferencos est un modèle créé par Fouroom pour les événements, les ateliers, les festivals et les concerts. Il est livré avec divers effets pour attirer l'attention des utilisateurs. Lorsque quelqu'un fait un court défilement vers le bas, une spirale d'images explose, ce qui génère une interaction très engageante. Pour ceux qui recherchent un modèle d'événement HTML d'une seule page moderne, Conferencos peut être le bon choix.

Fonctionnalités

Échantillons globaux Guide de style



MeetDiscours

MeetSpeech est bien connu pour ses événements et ses conférences. Ce modèle d'atterrissage premium créé par Maria Marin vous permet de faire de la publicité et de communiquer efficacement avec vos clients. Ce modèle de site Web d'une page vous permet d'afficher votre plan, les conférenciers et les détails requis pour l'événement que vous souhaitez organiser. Avec Meetspeech, les propriétaires d'entreprise peuvent informer leur public de l'endroit où se tiennent ces conférences d'affaires. Cette conception d'une page permet également au public d'assister à distance à l'événement commercial. Pour ceux qui ont besoin d'un modèle d'événement d'une seule page, Meetspeech peut être le meilleur modèle de site Web que vous recherchez.

Fonctionnalités

Fournit une Lightbox multimédia Pages d'événement et page de mot de passe personnalisée Conditions d'utilisation Page 404 personnalisée



Contable

Contabile est un modèle de site Web d'une seule page très réactif créé par LightningLab pour les comptables et les consultants. Si vous êtes comptable ou consultant, vous avez besoin d'un site Web réactif pour montrer les compétences que vous offrez, gagner la confiance et donner au public la possibilité de vous contacter. Contabile est livré avec des animations et des interactions fluides pour rendre votre site Web plus agréable et convivial. Ce pager à bascule est entièrement personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez modifier et styliser tout ce que vous voulez. Avec cette conception, vous pouvez vous assurer que vos clients reçoivent une impression professionnelle.

Fonctionnalités

Prend en charge tous les principaux navigateurs Formulaire de contact



GrooveBar

GrooveBar est destiné à ceux qui souhaitent créer une page d'accueil pour leur club, bar ou autres événements de divertissement. Ce modèle à bascule créé par Udesly est simple et exclusif. Vous pouvez partager le calendrier et les événements de votre club dans les sections spécialement dédiées aux événements à venir. En tant que propriétaire de club ou de bar, vous avez besoin d'un site Web réactif avec un beau modèle pour promouvoir votre entreprise numériquement. Une mise en page unique peut être le meilleur modèle pour ce type d'entreprise.

Fonctionnalités

Curseur réactif Grille CSS Formulaire d'inscription



Liens rapides

Le modèle Quicklinks vous permet de convertir vos abonnés en clients potentiels. Quicklinks est un superbe modèle de site Web d'une page dans la Bio pour Instagram, Tiktok ou d'autres médias sociaux. Tout le monde peut annoncer efficacement son entreprise via les médias sociaux avec des liens cliquables. La conception des liens rapides vous offre également beaucoup d'espace pour mettre d'autres contenus pertinents. Les témoignages jouent un rôle crucial dans la promotion de votre réputation, et ce pager à bascule propose une section dédiée au service avec des citations. Ce modèle d'une page est conçu pour permettre le coaching et les cours en ligne.

Fonctionnalités

Bloquer les liens vers les réseaux sociaux Section pour les devis

Restaurant

Pour ceux qui cherchent à lancer un site Web pour leurs restaurants et cafés, Restaurante est un modèle exclusif créé par Pablo Ramos. Il s'agit d'un modèle de site Web simple adapté à un restaurant, offrant un moyen rapide d'offrir aux clients des informations pertinentes telles que les menus, les heures et l'emplacement. Cette conception simple permet à vos clients de comprendre l'ensemble de votre entreprise sur une seule page sans l'envie tentante de passer à une autre page du site Web. Restaurante est une mise en page propre pour aider votre café à démarrer et à fonctionner. Il est 100% personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez styliser les sections et les éléments comme vous le souhaitez. Avec un look éminent et un design simple, Restaurante est un modèle de page de destination réactif qui offre à votre café une méthode simple pour créer un site Web.

Fonctionnalités

Conception optimisée Formulaire de contact Galerie d'images et de vidéos Diverses polices Plusieurs icônes gratuites

Rêva

Reva est un modèle créé par BouthyThemes qui vous permet de créer un site Web d'une seule page simple mais réactif pour transmettre votre message commercial à l'industrie en ligne. Avec Reva, vous pouvez facilement vous présenter et même les compétences que vous offrez aux clients. Ce modèle est conçu avec des technologies modernes telles que Sass, CSS3, HTML5, Latest jQuery et BootStrap. Il vous permet de personnaliser le texte, les couleurs, les styles et d'autres éléments. La meilleure partie est qu'il est entièrement réactif et prend en charge tous les navigateurs modernes.

Fonctionnalités

Multicolores Basé sur BootStrap 4 En-tête multiple Transitions



Mitex

Mitex est un modèle créé par themesindustry pour les entreprises créatives, les studios Web et les startups simples. Cette conception Web réactive HTML 5 comprend des navigations réactives et plusieurs mises en page d'accueil. Les conceptions de navigation sont incluses dans cette mise en page avec des animations CSS et JQuery.

Fonctionnalités

HTML5 et CSS3 Conception attrayante Facile à modifier Plusieurs curseurs

Hors la loi

Outlaw est un modèle créé par Alexandru Butnaru exclusivement pour les cabinets d'avocats. Il a un jeu de couleurs blanc, noir, bleu et gris dédié. Cette palette de couleurs fonctionne bien dans plusieurs industries. La partie la plus préférée du modèle est le formulaire de contact, qui permet aux gens d'obtenir un devis gratuit. Lorsqu'il s'agit d'affaires plus sévères comme le juridique, il y a toujours un équilibre entre garder un sens compétent tout en incluant un peu de style. La page de destination hors-la-loi fournit des fonctionnalités de conception qui l'empêchent d'être ennuyeuse. Il existe différentes sections avec du contenu, et chacune a des animations déclenchées par défilement.

Fonctionnalités

Gestion de contenu Formulaire de devis gratuit Interactions fluides

Chasseur

Hunter est un modèle de site Web HTML5 d'une page parfaitement réactif, principalement conçu pour les photographes professionnels et les indépendants. Il comprend une section à propos de moi, une galerie de photos et un formulaire de contact. Les photographes qui souhaitent promouvoir leur entreprise n'ont pas besoin d'un site Web de plusieurs pages. Avec Hunter, vous pouvez facilement ajouter votre logo professionnel et votre palette de couleurs préférée pour lancer le site Web de votre entreprise en quelques secondes. La première préférence est qu'une seule page avec un modèle Hunter suffit pour que vos photos soient présentées aux clients. Hunter est livré avec une mise en page moderne et une conception Web professionnelle pour impressionner le public et recueillir des prospects potentiels.

Caractéristique

Optimisé pour la vitesse Idéal pour le portefeuille

Rubik

Le modèle Rubik est conçu pour créer des pages de présentation attrayantes et modernes pour une entreprise en démarrage, une agence ou un portefeuille personnel. Ce modèle magnifiquement conçu comprend 47 composants fabriqués à la main qui s'adaptent à des pages Web uniques telles que le portefeuille, le formulaire de contact et la carte Google. Rubik vous aide à créer les meilleurs sites Web d'entreprise de conception et à les personnaliser comme vous le souhaitez.

Fonctionnalités

Barre latérale collante De nombreuses mises en page de blog Options de thème emphatique

Créatif

Creative est un modèle pour les créatifs et les petites entreprises. La conception créative comprend diverses fonctionnalités riches que vous pouvez utiliser pour styliser votre page d'accueil. Ce modèle d'atterrissage au design fantastique et élégant est entièrement réactif avec un menu de navigation personnalisable et des animations de défilement. Le modèle fournit trois exemples pour vous aider dans la personnalisation.

Fonctionnalités

Galerie d'arrière-plan Six modules intégrés Fichiers PSD inclus

À quoi ressemble un site Web d'une page ?

Le contenu d'une seule page de destination est soigneusement emballé dans la page initiale, créant une expérience plus stable et plus fluide pour les lecteurs. Pour naviguer vers différents points sur un site Web d'une page, les visiteurs cliquent sur des liens de navigation qui leur permettent d'accéder à des endroits ou de faire défiler la page pour accéder à des sections supplémentaires.

Les sites Web d'une seule page s'efforcent de ne présenter que des informations utiles pour qu'un utilisateur puisse décider et s'en servir. Les modèles de sites Web d'une page sont conçus pour les pages de destination, les portefeuilles et les sites Web liés aux événements. Les sites Web à page unique réussis sont propres et conviviaux. Les sites Web d'une page divisent le contenu en éléments simples et suppriment l'encombrement de l'interface utilisateur.

Un site Web d'une page est également appelé un site Web à défilement long. Toutes les informations sont organisées en un seul endroit. Les lecteurs doivent faire défiler la page pour trouver son contenu au lieu de sauter aux pages comme sur un site Web ordinaire. Cependant, il existe différentes sections pour les photos, le texte et les vidéos.

Il y a quelques étapes pour créer un site Web d'une seule page :

Définir l'objectif de votre site Choisissez un modèle de site Web d'une page efficace Concevez votre site

Que devrait-il y avoir sur une page ?

Il devrait y avoir cinq éléments essentiels sur votre site Web d'une page, tels que :

Une structure linéaire qui permet aux lecteurs de faire défiler la page Un appel à l'action principal supérieur Brèves descriptions de vos services en texte clair Contacts Navigation facile à utiliser

Conclusion

Les sites Web d'une page sont un moyen idéal de présenter un produit, un service ou un portefeuille dans l'industrie en ligne. Les sites Web d'une seule page les plus pertinents sont adaptés aux appareils, ont un modèle simple et propre, un appel à l'action bien visible et une navigation réactive. Mais vous pouvez le rendre encore meilleur avec AppMaster. Avec cette plate -forme sans code , vous pouvez créer un backend puissant et flexible de haut niveau et le collaborer avec votre modèle de site Web d'une page. En fin de compte, vous aurez un site Web productif créé non pas en mois mais en jours.