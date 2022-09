Einseitige Website-Vorlagen sind vorgefertigte Strukturen, mit denen Sie Ihr Unternehmen auf einer einzigen Webseite platzieren können, um eine einfache, aber effektive Unternehmens-Website zu erstellen. Single-Page-Websites sind der effizienteste Weg, um eine Marke schnell bekannt zu machen. Diese Websites können die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich ziehen, ohne sie zu überladen.

Einseitige Websites informieren Ihr Publikum darüber, wer Sie sind und was Sie tun. Ihr Publikum kann problemlos auf diesen Websites navigieren, was es zu einem produktiveren Ansatz macht, um Ihr Geschäft und Ihre Conversions zu steigern. Bei der Gründung eines neuen Unternehmens müssen Sie viele wichtige Entscheidungen treffen, und eine hängt mit Ihrer Unternehmenswebsite zusammen. Das Erstellen Ihrer Unternehmenswebsite sollte keine Herausforderung sein; Sie können Ihre einseitige Website in zwei Schritten erstellen; Holen Sie sich zuerst die Vorlage und aktivieren Sie die Vorlage zweitens.

Wählen Sie eine effektive einseitige Website-Vorlage, um Ihre Geschäftsidee zu starten

Die Auswahl Ihrer Business-Website-Vorlage ist eine entscheidende Entscheidung für Sie, da Ihre Website-Vorlage das Layout, die Anzeige und die Funktionsweise Ihrer Website definiert. Es gibt eine Menge Dinge zu bedenken, wie z. B. zusätzliche Elemente und Anpassungsmöglichkeiten. Es ist ganz natürlich, dass Sie bei der Auswahl der perfekten responsiven Vorlage für Ihre Unternehmenswebsite verwirrt sind. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Sammlung von 20 effektiven einseitigen Website-Vorlagen für einfache einseitige Websites zusammengestellt. In diesem Artikel werden wir diese Vorlagen besprechen. Hier sind 20 effektive einseitige Vorlagen, die Sie zum Erstellen Ihrer Unternehmenswebsite verwenden können.

FinApp

Möchten Sie für Ihre neue mobile App werben und die Welt darüber informieren? Erstellen Sie eine einseitige Unternehmenswebsite mit der von LightningLab erstellten FinApp-Vorlage. FinApp bietet eine stilvolle HTML5-responsive einseitige Website-Vorlage mit einem übersichtlichen Layout, das für eine mobile App effektiv funktionieren würde. Ihre Unternehmenswebsite definiert, wie Ihre mobile App funktioniert und warum Menschen sie verwenden sollten.

Diese Vorlage bietet einen zeitgemäßen Designstil mit einer schönen Farbpalette aus Blau und Weiß, die sich im Allgemeinen gut für die technische Nische eignet, wie z. B. Mobile Banking, Brieftaschen oder Finanzierungsprojekte. Sie können Ihre einseitige Website-Vorlage ganz einfach anpassen, um Ihre Unternehmens-Website ansprechender zu gestalten.

Merkmale

SEO-freundlich Helden-Sektion Sauberer Code Unterstützt alle gängigen Browser

Portofino

Portofino, erstellt von Pablo Ramos, ist eine weitere einzigartige einseitige Website-Vorlage, mit der Sie eine fantastische einseitige Unternehmenswebsite erstellen können. Es ist hauptsächlich für Immobilienagenturen gedacht, die ihre exklusiven Eigenschaften hervorheben möchten. Diese Business-Website verbindet sich mit Menschen und zeigt ihnen, wie schöne Häuser ein neues Leben eröffnen können. Eine einseitige Website mit dieser Vorlage ist einfach zu navigieren. Beim Scrollen werden die Blöcke angezeigt, in denen Sie Fotos oder Videos nach Hause legen können. Der Block mit Bildern bietet potenziellen Kunden die Möglichkeit, auf beliebige Bilder zu klicken, um eine vergrößerte Ansicht zu erhalten. Portofino ist die beste Wahl für Ihr Immobiliengeschäft, da es reaktionsschnell und elegant gestaltet ist.

Merkmale

Lightbox-Galerien CTAs Folien

Erfassung

Die von Pablo Ramos erstellte Capture-Vorlage ist die am besten geeignete einseitige Website-Vorlage für Fotografen, da sie das Konzept der Anwendung von zweispaltigen Fotos neben fließendem Text kombiniert - eine dient dazu, einen kurzen Text über Sie und Ihre Arbeit zu schreiben. Gleichzeitig fügt die andere Spalte weitere Beispiele Ihrer Arbeit hinzu. Darüber hinaus bietet dieser One-Pager ein hervorragendes Navigations-Setup, das den Benutzern direkten Zugriff auf das gewünschte Ziel bietet. Capture ermöglicht es Fotografen, ihre Arbeit auf einer einzigen Fotografie-Homepage zu zeigen. Sie können diese responsive HTML5-Vorlage verwenden, um eine einfache einseitige Portfolio-Website zu erstellen. Capture bietet eine Funktion für sanfte Überblendungen, mit der Benutzer mit einem einzigen Klick von einem Bild zum nächsten wechseln können. Egal, ob Sie Capture für Ihre Portfolio-Website oder eine Unternehmens-Website verwenden möchten, um Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen, diese Vorlage wird Ihnen helfen, Ihren Platz in der Online-Umgebung zu etablieren.

Merkmale

Bietet ein ansprechendes Design Mehrere Abschnitte mit schönen Designs Textabschnitt Web-Schriftarten

Deluxe

Delux, erstellt von Rebecca Lowe, ist eine responsive Business-HTML-Vorlage, die hauptsächlich für einseitige Business-Websites entwickelt wurde. Diese Vorlage ist fantastisch für das Finanzgeschäft und die Lead-Generierung. Das Design von Delux ist schön und stilvoll und außerdem sehr einfach anzupassen. Es gibt fantastische Symbole, Google-Webfonts und animierte Übergänge. Das Beste daran ist, dass die Vorlage Platz für Videohintergrund auf der Homepage bietet.

Merkmale

Video im Hintergrund Freundliches Kontaktformular Blogseiten Animiertes Portfolio



Vivlio

Unabhängig davon, ob Sie Online-Kurse, E-Books oder etwas anderes verkaufen, Sie benötigen eine Website, um für Ihr Unternehmen zu werben. Mit der von Uros Mikic erstellten Vivlio-Vorlage können Sie dies tun. Es ist eine einfache, saubere, attraktive und hochauflösende einseitige Website-Vorlage, mit der Sie Ihr gesamtes Unternehmen auf einer einzigen Seite platzieren können. Sie können Ihre Geschäftsbotschaft über Videoinhalte übermitteln. Sie können jedoch auch andere wichtige Inhalte integrieren, um Ihre Botschaft zu verbreiten und Benutzer zu einer Kaufentscheidung zu verleiten. Diese Vorlage hebt alle Vorteile Ihres Buches oder Kurses und dessen Einfluss auf die Kauf- oder Leselust der Gäste hervor.

Merkmale

Attraktive Animationen Optimiert für Handys Reaktionsschnell und anpassbar E-Mail-Erfassungsformular



Selly

Selly ist eine reaktionsschnelle einseitige Website-Vorlage, die von Zerocodegirl erstellt wurde und hauptsächlich für den Verkauf von Kursen und Online-Produkten entwickelt wurde. Die Vorlage ist perfekt für Online-Unternehmen und perfekt optimiert für alle allgemeinen Lösungen und Anwendungen, sodass sie vollständig auf jedem Gerät ausgeführt werden kann. Mit der Selly-Vorlage können Sie Farben, Schriftarten, Titel, Bilder, Texte und Seitenlayouts ganz einfach anpassen.

Merkmale

Es ist zu 100 % anpassbar Mobilfreundlich Erstaunliches Design Agile Leadgenerierung



Sanft

Die einseitige Website-Vorlage Soft von Ciprian Paraschiv wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die in der Tech-Nische tätig sind. Diese äußerst reaktionsschnelle einseitige Vorlage erfüllt alle Anforderungen an das Design einer technischen Website. Modernes Design, stilvolle Typografie und ansprechende Optik machen es zu einem kreativeren und vielseitigeren Webdesign für Technologieprodukte. Sie können es also für Software und mobile Apps verwenden. Es gibt viel Platz, um die Funktionen Ihres Produkts aufzulisten, von denen Sie möchten, dass Besucher sie kennen. Das Beste daran ist, dass Soft vollständig anpassbar ist – Sie können Stile, Schriftarten, Text, Farben und mehr ändern.

Merkmale

Formteiler Schöner Schieber Modaler Videobildschirm Kontakt- und Abonnementformulare



Lander

Lander ist eine von Rowan Hartsuiker erstellte Vorlage, eine reaktionsschnelle einseitige Website-Vorlage, die drei verschiedene Landingpage-Typen bietet: Download, Event und Get Access. Die Download-Seite wird verwendet, um ein PDF eines Newsletters oder Produktbeschreibungen zu platzieren, die Kunden den Text lesen sollen. Gleichzeitig eignet sich die Veranstaltungsseite hervorragend zum Sammeln von Anmeldungen. Lander lässt sich einfach anpassen, und Sie können die erforderlichen Abschnitte nach Ihren Wünschen gestalten und systematisieren.

Merkmale

Drei verschiedene Zielseitentypen Reaktionsschneller Schieberegler Verschiedene Formen Wiederverwendbare Symbole

Konferenzen

Conferencos ist eine von Fouroom erstellte Vorlage für Events, Workshops, Festivals und Konzerte. Es kommt mit verschiedenen Effekten, um die Aufmerksamkeit der Benutzer zu erregen. Wenn jemand kurz nach unten scrollt, explodiert eine Spirale von Bildern, und dies erzeugt eine äußerst fesselnde Interaktion. Für diejenigen, die nach einer modernen einseitigen HTML-Veranstaltungsvorlage suchen, ist Conferencos möglicherweise die richtige Wahl.

Merkmale

Globale Muster Styleguide-Seite



MeetSpeech

MeetSpeech ist bekannt für Events und Konferenzen. Mit dieser von Maria Marin erstellten Premium-Landing-Vorlage können Sie effizient werben und mit Ihren Kunden kommunizieren. Mit dieser einseitigen Website-Vorlage können Sie Ihren Plan, die Dozenten und die erforderlichen Details für die Veranstaltung, die Sie arrangieren möchten, anzeigen. Mit Meetspeech können Geschäftsinhaber ihr Publikum darüber informieren, wo diese Geschäftskonferenzen stattfinden. Dieses One-Page-Design ermöglicht es dem Publikum auch, aus der Ferne an der Geschäftsveranstaltung teilzunehmen. Für diejenigen, die eine einseitige Veranstaltungsvorlage benötigen, ist Meetspeech möglicherweise die beste Website-Vorlage, nach der Sie suchen.

Merkmale

Bietet eine Medien-Lightbox Ereignisseiten und benutzerdefinierte Passwortseite Nutzungsbedingungen Benutzerdefinierte 404-Seite



Kontabel

Contabile ist eine hochgradig reaktionsschnelle einseitige Website-Vorlage, die von LightningLab für Buchhalter und Berater erstellt wurde. Wenn Sie ein Buchhalter oder Berater sind, benötigen Sie eine ansprechende Website, um die von Ihnen angebotenen Fähigkeiten zu zeigen, Vertrauen zu gewinnen und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, Sie zu kontaktieren. Contabile bietet reibungslose Animationen und Interaktionen, um Ihre Website angenehmer und benutzerfreundlicher zu gestalten. Dieser rockige One-Pager ist vollständig anpassbar, was bedeutet, dass Sie alles nach Ihren Wünschen ändern und gestalten können. Mit dieser Gestaltung sorgen Sie für einen professionellen Eindruck bei Ihren Kunden.

Merkmale

Unterstützt alle gängigen Browser Kontakt Formular



GrooveBar

GrooveBar ist für diejenigen, die eine Homepage für ihren Club, ihre Bar oder andere Unterhaltungsveranstaltungen erstellen möchten. Diese von Udesly erstellte Schaukelvorlage ist einfach und exklusiv. Sie können Ihren Clubplan und Ihre Veranstaltungen in den Abschnitten teilen, die speziell bevorstehenden Veranstaltungen gewidmet sind. Als Club- oder Barbesitzer benötigen Sie eine ansprechende Website mit einer schönen Vorlage, um Ihr Unternehmen digital zu bewerben. Ein einzelnes Seitenlayout ist möglicherweise die beste Vorlage für diese Art von Geschäft.

Merkmale

Reaktionsschneller Schieberegler CSS-Raster Formular abonnieren



Mit der Quicklinks-Vorlage können Sie Ihre Follower in potenzielle Kunden umwandeln. Quicklinks ist eine beeindruckende einseitige Website-Vorlage in der Bio für Instagram, Tiktok oder andere soziale Medien. Jeder kann sein Unternehmen effizient über soziale Medien mit anklickbaren Links bewerben. Das Quicklink-Design bietet Ihnen auch viel Platz, um andere relevante Inhalte zu platzieren. Testimonials spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung Ihres Rufs, und dieser rockige One-Pager bietet einen Abschnitt, der dem Servieren mit Zitaten gewidmet ist. Diese einseitige Vorlage wurde erstellt, um Coaching und Online-Kursarbeit zu ermöglichen.

Merkmale

Block für Social-Media-Links Abschnitt für Zitate

Restaurant

Für diejenigen, die eine Website für ihre Restaurants und Cafés erstellen möchten, ist Restaurante eine exklusive Vorlage, die von Pablo Ramos erstellt wurde. Es ist eine einfache Website-Vorlage, die für ein Restaurant geeignet ist und eine schnelle Möglichkeit bietet, Kunden relevante Informationen wie Menüs, Öffnungszeiten und Standort anzubieten. Dieses einfache Design ermöglicht es Ihren Kunden, Ihr gesamtes Unternehmen auf nur einer Seite zu verstehen, ohne den verlockenden Drang, zu einer anderen Seite der Website zu wechseln. Restaurante ist ein übersichtliches Layout, das Ihrem Café hilft, in Betrieb zu gehen. Es ist zu 100 % anpassbar, was bedeutet, dass Sie Abschnitte und Elemente so gestalten können, wie Sie es möchten. Mit einem herausragenden Aussehen und einem einfachen Design ist Restaurante eine ansprechende Zielseitenvorlage, die Ihrem Café eine einfache Methode zum Einrichten einer Website bietet.

Merkmale

Optimiertes Design Kontakt Formular Bilder- und Videogalerie Verschiedene Schriftarten Mehrere kostenlose Symbole

Rev

Reva ist eine von BouthyThemes erstellte Vorlage, mit der Sie eine einfache, aber reaktionsschnelle einseitige Website erstellen können, um Ihre Geschäftsbotschaft an die Online-Branche zu übermitteln. Mit Reva können Sie sich und sogar die Fähigkeiten, die Sie Kunden vermitteln, ganz einfach präsentieren. Diese Vorlage wurde mit modernen Technologien wie Sass, CSS3, HTML5, Latest jQuery und BootStrap entwickelt. Sie können Text, Farben, Stile und andere Elemente anpassen. Das Beste daran ist, dass es vollständig ansprechbar ist und alle modernen Browser unterstützt.

Merkmale

Mehrere Farben Basierend auf BootStrap 4 Multi-Header Übergänge



Mitex

Mitex ist eine von themesindustry erstellte Vorlage für kreative Unternehmen, Webstudios und einfache Unternehmensgründungen. Dieses responsive HTML 5-Webdesign umfasst responsive Navigationen und mehrere Home-Layouts. Navigationsdesigns sind in diesem Layout mit CSS- und JQuery-Animationen eingeschlossen.

Merkmale

HTML5 und CSS3 Attraktives Design Einfach zu bearbeiten Mehrere Schieberegler

Verbieten

Outlaw ist eine von Alexandru Butnaru exklusiv für Anwaltskanzleien erstellte Vorlage. Es hat ein spezielles Farbschema für Weiß, Schwarz, Blau und Grau. Dieses Farbschema funktioniert in mehreren Branchen gut. Der am meisten bevorzugte Teil der Vorlage ist das Kontaktformular, mit dem Menschen ein kostenloses Angebot erhalten können. Wenn es um ernstere Geschäfte wie die Rechtsabteilung geht, gibt es immer ein Gleichgewicht zwischen der Beibehaltung eines kompetenten Gespürs und ein wenig Stil. Die Outlaw-Landingpage bietet Designmerkmale, die verhindern, dass sie langweilig wird. Es gibt verschiedene Abschnitte mit Inhalten, und jeder hat durch Scrollen ausgelöste Animationen.

Merkmale

Inhaltsverwaltung Kostenloses Angebotsformular Reibungslose Interaktionen

Jäger

Hunter ist eine vollständig ansprechende einseitige HTML5-Website-Vorlage, die hauptsächlich für professionelle Fotografen und Freiberufler entwickelt wurde. Es enthält einen Abschnitt über mich, eine Fotogalerie und ein Kontaktformular. Fotografen, die für ihr Geschäft werben möchten, brauchen keine mehrseitige Website. Mit Hunter können Sie ganz einfach Ihr professionelles Logo und Ihr bevorzugtes Farbschema hinzufügen, um Ihre Unternehmenswebsite innerhalb von Sekunden zu starten. Die Top-Präferenz ist, dass eine einzige Seite mit einer Hunter-Vorlage ausreicht, um Ihre Fotos vor Kunden zu bringen. Hunter verfügt über ein modernes Layout und professionelles Webdesign, um das Publikum zu beeindrucken und potenzielle Leads zu sammeln.

Feature

Auf Geschwindigkeit optimiert Am besten für Portfolios

Rubik

Die Rubik-Vorlage wurde entwickelt, um attraktive und moderne Präsentationsseiten für eine Unternehmensgründung, eine Agentur oder ein persönliches Portfolio zu erstellen. Diese wunderschön gestaltete Vorlage enthält 47 handgefertigte Komponenten, die zu einzelnen Webseiten wie Portfolio, Kontaktformular und Google-Karte passen. Rubik hilft Ihnen dabei, die besten Design-Business-Websites zu erstellen und sie so zu gestalten, wie Sie es möchten.

Merkmale

Klebrige Seitenleiste Zahlreiche Blog-Layouts Nachdrückliche Themenoptionen

Kreativ

Creative ist eine Vorlage für Kreative und kleine Unternehmen. Das Creative-Design umfasst verschiedene reichhaltige Funktionen, mit denen Sie Ihre Homepage gestalten können. Diese fantastische Landevorlage mit stilvollem Design reagiert vollständig mit einem anpassbaren Navigationsmenü und Bildlaufanimationen. Die Vorlage enthält drei Beispiele, die Ihnen bei der Anpassung helfen.

Merkmale

Hintergrundgalerie Sechs eingebaute Module PSD-Dateien enthalten

Wie sieht eine One-Page-Website aus?

Inhalte auf einer einzelnen Zielseite werden gründlich in die Startseite gepackt, wodurch das Erlebnis für die Leser stabiler und flüssiger wird. Um zu verschiedenen Punkten auf einer einseitigen Website zu navigieren, klicken Besucher auf Navigationslinks, mit denen sie zu bestimmten Orten springen oder auf der Seite nach unten scrollen können, um auf zusätzliche Abschnitte zuzugreifen.

Single-Page-Websites bemühen sich, nur hilfreiche Informationen für einen Benutzer zu präsentieren, damit er entscheiden und darauf reagieren kann. Einseitige Website-Vorlagen werden für Zielseiten, Portfolios und ereignisbezogene Websites erstellt. Erfolgreiche Single-Page-Websites sind sauber und benutzerfreundlich. One-Page-Websites unterteilen Inhalte in einfache Teile und entfernen Unordnung in der Benutzeroberfläche.

Wie nennt man eine One-Page-Website?

Eine One-Page-Website wird auch als Long-Scrolling-Website bezeichnet. Alle Informationen sind an einem Ort angeordnet. Leser müssen die Seite nach unten scrollen, um den Inhalt zu finden, anstatt wie auf einer normalen Website zu Seiten zu springen. Es gibt jedoch verschiedene Abschnitte für Fotos, Text und Videos.

Wie erstellt man eine One-Page-Website?

Es gibt ein paar Schritte, um eine Single-Page-Website zu erstellen:

Definieren Sie das Ziel Ihrer Website Wählen Sie eine effektive einseitige Website-Vorlage Entwerfen Sie Ihre Website

Was soll auf einer Seite stehen?

Es sollte fünf wesentliche Elemente auf Ihrer einseitigen Website geben, wie zum Beispiel:

Eine lineare Struktur, die den Leser dazu bringt, die Seite nach unten zu scrollen Ein überlegener primärer Aufruf zum Handeln Kurze Beschreibungen Ihrer Leistungen im Klartext Kontakte Benutzerfreundliche Navigation

Fazit

One-Page-Websites sind eine ideale Möglichkeit, ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Portfolio in der Online-Branche zu präsentieren. Die relevantesten Single-Page-Websites reagieren auf Geräte, haben eine einfache und übersichtliche Vorlage, einen prominenten Call-to-Action und eine reaktionsschnelle Navigation. Aber Sie können es mit AppMaster noch besser machen. Mit dieser No-Code- Plattform können Sie ein leistungsstarkes Backend mit hoher Flexibilität erstellen und es mit Ihrer einseitigen Website-Vorlage zusammenarbeiten. Am Ende haben Sie eine produktive Website, die nicht in Monaten, sondern in Tagen erstellt wurde.