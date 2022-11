One page website templates zijn vooraf ontworpen structuren waarmee u uw bedrijf op een enkele webpagina kunt plaatsen om een eenvoudige maar effectieve bedrijfswebsite te maken. Websites met één pagina zijn de meest efficiënte manier om snel naamsbekendheid te krijgen. Deze websites kunnen gemakkelijk de aandacht van uw bezoekers trekken zonder hen te overladen.

Websites met één pagina laten uw publiek weten wie u bent en wat u doet. Uw publiek kan gemakkelijk door deze websites navigeren, waardoor het een productievere aanpak is om uw bedrijf en conversies te stimuleren. Bij het starten van een nieuw bedrijf moet u veel cruciale beslissingen nemen, en één daarvan heeft te maken met uw zakelijke website. Het bouwen van uw zakelijke website moet niet uitdagend zijn, u kunt uw single page website te maken in twee stappen, ten eerste, krijgen de sjabloon, en ten tweede, activeer de sjabloon.

Kies een effectieve één pagina website template om uw business idee te lanceren

Het kiezen van uw zakelijke website template is een cruciale beslissing voor u, omdat uw website template bepaalt de lay-out van uw site, weergave, en hoe het zal functioneren. Er zijn een heleboel dingen om over na te denken, zoals extra elementen en aanpassingsmogelijkheden. Het is normaal dat u verdwaasd raakt bij het kiezen van de perfecte responsieve template voor uw zakelijke website. Met dat in gedachten hebben we een verzameling van 20 effectieve sjablonen voor eenvoudige websites met één pagina samengesteld. In dit artikel gaan we deze sjablonen bespreken. Hier zijn 20 effectieve one page templates die u kunt gebruiken om uw zakelijke website te bouwen.

FinApp

Wilt u uw nieuwe mobiele app promoten en dat aan de wereld laten weten? Bouw een zakelijke website met één pagina met het FinApp-sjabloon van LightningLab. FinApp biedt een stijlvolle HTML5 responsieve one-page website template met een overzichtelijke lay-out die effectief zou presteren voor een mobiele app. Uw zakelijke website zal definiëren hoe uw mobiele app werkt en waarom mensen hem zouden moeten gebruiken.

Deze template biedt een eigentijdse ontwerpstijl met een mooi kleurenpalet van blauw en wit dat over het algemeen prima presteert voor de tech niche, zoals mobiel bankieren, portemonnee, of financieringsprojecten. U kunt uw one-page website template gemakkelijk aanpassen om uw zakelijke website aantrekkelijker te maken.

Kenmerken

SEO vriendelijk Held sectie Schone code Ondersteunt alle belangrijke browsers

Portofino

Portofino, gemaakt door Pablo Ramos, is een ander uniek één-pagina website sjabloon waarmee u een fantastische één-pagina zakelijke website kunt bouwen. Het is voornamelijk ontworpen voor makelaars die hun exclusieve eigendommen willen benadrukken. Deze zakelijke website associeert met mensen en laat hen zien hoe mooie huizen een nieuw leven kunnen ontsluiten. Single page website met deze sjabloon is gemakkelijk te navigeren. Tijdens het scrollen, het brengt de blokken waar u kunt huis foto's of video's. Het blok met afbeeldingen geeft potentiële klanten een optie om op elke foto te klikken voor een vergrote weergave. Portofino is de beste keuze voor uw onroerend goed bedrijf omdat het is responsief en elegant ontworpen.

Kenmerken

Lightbox galerijen CTA's Dia's

Capture

Capture template gemaakt door Pablo Ramos is de meest geschikte one-page website template voor fotografen omdat het het concept combineert van het toepassen van twee-koloms foto's naast vloeiende tekst - een is gewijd aan het schrijven van een korte tekst over u en uw werk. Tegelijkertijd voegt de andere kolom meer voorbeelden van uw werk toe. Bovendien biedt deze one-pager een uitstekende navigatie opzet die gebruikers direct toegang geeft tot waar ze heen willen. Met Capture kunnen fotografen hun werk tonen op een enkele fotografie-homepage. U kunt deze HTML5 responsive template gebruiken om een eenvoudige one-page portfolio website te maken. Capture biedt een vloeiende fade-overgangsfunctie waarmee gebruikers met één klik van de ene afbeelding naar de volgende kunnen gaan. Of u Capture nu wenst te gebruiken voor uw portfolio website of een zakelijke website om klanten te werven en uw bedrijf te laten groeien, deze template zal helpen uw ruimte in de online omgeving te vestigen.

Kenmerken

Biedt een responsief ontwerp Meerdere secties met prachtige ontwerpen Tekst sectie Web lettertypes

Delux

Delux, gemaakt door Rebecca Lowe, is een responsieve Business HTML Template voornamelijk ontworpen voor Business one-page websites. Deze template is fantastisch voor financiële zaken en lead generation. Het ontwerp van Delux is mooi en stijlvol en ook zeer gemakkelijk aan te passen. Er zijn fantastische pictogrammen, Google web fonts, en geanimeerde overgangen. Het beste deel is de sjabloon biedt een ruimte voor video-achtergrond op de homepage.

Kenmerken

Video op de achtergrond Vriendelijk contactformulier Blog pagina's Geanimeerde portfolio



Vivlio

Of u nu online cursussen, eBooks of iets anders verkoopt, u heeft een website nodig om uw bedrijf te promoten. Met de Vivlio template, gemaakt door Uros Mikic, kunt u dat doen. Het is een eenvoudig, schoon, aantrekkelijk en hoge resolutie één-pagina website sjabloon waarmee u uw hele bedrijf op een enkele pagina kunt zetten. U kunt uw zakelijke boodschap overbrengen door middel van video-inhoud. U kunt echter ook andere essentiële inhoud opnemen om uw boodschap te verspreiden en gebruikers te verleiden tot een aankoopbeslissing. Deze template benadrukt alle voordelen van uw boek of cursus en de invloed ervan op het verlangen van gasten om het te kopen of te lezen.

Kenmerken

Aantrekkelijke animaties Geoptimaliseerd voor mobiele telefoons Responsief en aanpasbaar E-mailformulier



Selly

Selly is een zeer responsieve one-page website template gemaakt door Zerocodegirl, voornamelijk ontwikkeld voor de verkoop van cursussen en online producten. De sjabloon is perfect voor online bedrijven en perfect geoptimaliseerd voor alle algemene oplossingen en toepassingen, waardoor het volledig draait op elk apparaat. Met behulp van de Selly template kunt u eenvoudig kleuren, lettertypen, titels, afbeeldingen, teksten en pagina lay-outs aanpassen.

Kenmerken

Het is 100% aanpasbaar Mobiel-vriendelijke Verbazingwekkend ontwerp Agile lead generatie



Zacht

De Soft one-page website template gemaakt door Ciprian Paraschiv is speciaal ontworpen voor bedrijven die werken in de tech niche. Deze zeer responsieve one-page template voldoet aan alle eisen van een tech website ontwerp. Modern design, stijlvolle typografie, en aantrekkelijke visuals maken het een meer creatieve en veelzijdige web design voor technologische producten. U kunt het dus gebruiken voor software en mobiele apps. Er is veel ruimte om de functies van uw product op te sommen waarvan u wilt dat bezoekers ze kennen. Het beste deel is dat Soft volledig aanpasbaar is - u kunt stijlen, lettertypen, tekst, kleuren en meer wijzigen.

Kenmerken

Vorm verdelers Mooie slider Video modaal scherm Contact en inschrijfformulieren



Lander

Lander is een template gemaakt door Rowan Hartsuiker, een responsive one-page website template die drie verschillende landing page types biedt: download, event, en get access. De downloadpagina wordt gebruikt om een pdf van een nieuwsbrief of productbeschrijvingen te plaatsen waarvan u wilt dat klanten de tekst lezen. Tegelijkertijd is de evenementpagina zeer geschikt voor het verzamelen van aanmeldingen. Lander is eenvoudig aan te passen, en u kunt de benodigde secties stylen en systematiseren zoals u dat wilt.

Kenmerken

Drie verschillende soorten landingspagina's Responsieve slider Verschillende formulieren Herbruikbare symbolen

Conferencos

Conferencos is een sjabloon gemaakt door Fouroom voor evenementen, workshops, festivals en concerten. Het wordt geleverd met verschillende effecten om de aandacht van gebruikers te trekken. Wanneer iemand een korte scroll naar beneden doet, explodeert een spiraal van beelden, en dit genereert een zeer boeiende interactie. Voor wie op zoek is naar een moderne HTML single page event template, kan Conferencos de juiste keuze zijn.

Kenmerken

Globale swatches Stijlgids pagina



MeetSpeech

MeetSpeech staat bekend om evenementen en conferenties. Deze premium landing template gemaakt door Maria Marin laat u adverteren en efficiënt communiceren met uw klanten. Deze one-page website template laat u uw plan, sprekers en benodigde details zien voor het evenement dat u wilt organiseren. Met Meetspeech kunnen ondernemers hun publiek informeren waar deze zakelijke conferenties worden gehouden. Dit one-page ontwerp stelt het publiek ook in staat om het zakelijke evenement op afstand bij te wonen. Voor degenen die een één pagina evenement template nodig hebben, kan Meetspeech de beste website template zijn die u zoekt.

Kenmerken

Biedt een media Lightbox Evenementpagina's en aangepaste wachtwoordpagina Gebruiksvoorwaarden Aangepaste 404-pagina



Contabile

Contabile is een zeer responsieve single page website template gemaakt door LightningLab voor accountants en consultants. Als je een accountant of consultant bent, heb je een responsieve website nodig om de vaardigheden die je aanbiedt te laten zien, vertrouwen te verdienen en het publiek de mogelijkheid te geven om contact met je op te nemen. Contabile wordt geleverd met vloeiende animaties en interacties om uw website aangenamer en gebruiksvriendelijker te maken. Deze rockende one-pager is volledig aanpasbaar, wat betekent dat u alles kunt veranderen en stylen zoals u wilt. Met dit ontwerp kunt u ervoor zorgen dat uw klanten een professionele indruk krijgen.

Kenmerken

Ondersteunt alle belangrijke browsers Contactformulier



GrooveBar

GrooveBar is voor degenen die een homepage willen bouwen voor hun club, bar, of andere entertainment evenementen. Deze rockende sjabloon gemaakt door Udesly is eenvoudig en exclusief. U kunt uw clubschema en evenementen delen in de secties die speciaal gewijd zijn aan komende evenementen. Als een club of bar eigenaar, moet u een responsieve website met een mooie sjabloon om uw bedrijf digitaal te promoten. Een single page layout kan de beste template zijn voor dit type bedrijf.

Kenmerken

Responsieve slider CSS raster Inschrijfformulier



Met de Quicklinks template kunt u uw volgers omzetten in potentiële klanten. Quicklinks is een prachtige one-page website template in de Bio voor Instagram, Tiktok, of andere sociale media. Iedereen kan zijn bedrijf efficiënt adverteren via sociale media met klikbare links. Quicklinks ontwerp biedt u ook veel ruimte om andere relevante inhoud te plaatsen. Getuigenissen spelen een cruciale rol bij het promoten van uw reputatie, en deze schommelende one-pager biedt een sectie gewijd aan het dienen met citaten. Deze one-page template is gemaakt om coaching en online cursuswerk mogelijk te maken.

Kenmerken

Blok voor links naar sociale media Sectie voor citaten

Restaurante

Voor degenen die een website voor hun restaurants en cafés willen lanceren, is Restaurante een exclusief sjabloon gemaakt door Pablo Ramos. Het is een eenvoudige website template geschikt voor een restaurant, die een snelle manier geeft om klanten relevante informatie te bieden zoals menu's, uren, en locatie. Met dit eenvoudige ontwerp kunnen uw klanten uw hele bedrijf op slechts één pagina begrijpen zonder de verleidelijke drang om naar een andere pagina op de website te gaan. Restaurante is een schone lay-out om uw café op gang te helpen. Het is 100% aanpasbaar, wat betekent dat u secties en elementen kunt stylen zoals u dat wilt. Met een eminente uitstraling en een eenvoudig ontwerp, is Restaurante een responsieve landing page template die uw café een gemakkelijke methode geeft om een website op te zetten.

Kenmerken

Geoptimaliseerd ontwerp Contact formulier Beeld en video galerij Diverse lettertypen Meerdere gratis pictogrammen

Reva

Reva is een template gemaakt door BouthyThemes waarmee u een eenvoudige maar responsieve single page website kunt bouwen om uw zakelijke boodschap over te brengen aan de online industrie. Met Reva, kunt u gemakkelijk presenteren jezelf en zelfs de vaardigheden die u levert aan klanten. Deze template is ontworpen met moderne technologieën zoals Sass, CSS3, HTML5, Nieuwste jQuery en BootStrap. Het staat u toe om tekst, kleuren, stijlen en andere elementen aan te passen. Het beste deel is dat het volledig responsief is en alle moderne browsers ondersteunt.

Kenmerken

Meerdere kleuren Gebaseerd op BootStrap 4 Multi header Overgangen



Mitex

Mitex is een template gemaakt door themesindustry voor creatieve bedrijven, webstudio's en eenvoudige zakelijke starters. Dit HTML 5 responsive webdesign bevat responsive navigaties en meerdere home lay-outs. Navigatie ontwerpen zijn ingesloten in deze lay-out met CSS en JQuery animaties.

Kenmerken

HTML5 & CSS3 Aantrekkelijk ontwerp Gemakkelijk te bewerken Meerdere sliders

Vogelvrij

Outlaw is een sjabloon gemaakt door Alexandru Butnaru exclusief voor advocatenkantoren. Het heeft een specifiek wit, zwart, blauw en grijs kleurenschema. Dit kleurenschema doet het goed in verschillende sectoren. Het meest favoriete onderdeel van de template is het contactformulier, waarmee mensen een gratis offerte kunnen aanvragen. Als het gaat om meer ernstige bedrijven zoals juridische, is er altijd een evenwicht tussen het houden van een bekwaam gevoel en tegelijkertijd een beetje stijl. De outlaw landing page biedt ontwerpkenmerken die voorkomen dat het saai wordt. Er zijn verschillende secties met inhoud, en elke sectie heeft scroll-getriggerde animaties.

Kenmerken

Beheer van inhoud Gratis offerteformulier Vlotte interacties

Jager

Hunter is een grondig responsieve HTML5 one-page website template voornamelijk ontworpen voor professionele fotografen en freelancers. Het bevat een over mij sectie, een fotogalerij en een contactformulier. Fotografen die hun bedrijf willen promoten hebben geen website met meerdere pagina's nodig. Met Hunter kunt u gemakkelijk uw professionele logo en favoriete kleurenschema toevoegen om uw zakelijke website binnen enkele seconden te lanceren. De top voorkeur is dat een enkele pagina met een Hunter sjabloon genoeg is om uw foto's voor klanten te krijgen. Hunter wordt geleverd met een moderne lay-out en professioneel webdesign om indruk te maken op het publiek om potentiële leads te verzamelen.

Kenmerken

Geoptimaliseerd voor snelheid Het beste voor portfolio

Rubik

Rubik template is gemaakt om aantrekkelijke en moderne presentatie pagina's voor een bedrijf startup, agentschap, of persoonlijke portfolio te maken. Deze prachtig ontworpen template heeft 47 handgemaakte componenten die passen bij enkele webpagina's zoals portfolio, contactformulier en Google map. Rubik helpt u de mooiste ontwerp zakelijke websites te bouwen en stijl ze zoals u wilt.

Kenmerken

Tacky zijbalk Talrijke blog lay-outs Krachtige thema-opties

Creatief

Creative is een sjabloon voor creatieven en kleine bedrijven. Het Creative ontwerp bevat verschillende rijke functies die u kunt gebruiken om uw homepage te stylen. Deze fantastische, stijlvolle design landings template is volledig responsive met een aanpasbaar navigatiemenu en scrollende animaties. De sjabloon biedt drie voorbeelden om u te helpen bij het aanpassen.

Kenmerken

Achtergrond Galerij Zes ingebouwde modules PSD bestanden inbegrepen

Hoe ziet een website met één pagina eruit?

De inhoud van een enkele landingspagina is grondig verpakt in de eerste pagina, waardoor de ervaring stabieler en lopend wordt voor de lezers. Om naar verschillende punten op een one-page website te navigeren, klikken bezoekers op navigatielinks waarmee ze naar plaatsen kunnen springen of naar beneden kunnen scrollen om toegang te krijgen tot extra secties.

Websites met één pagina streven ernaar om alleen nuttige informatie te presenteren, zodat een gebruiker kan beslissen en uitvoeren. Sjablonen voor websites met één pagina zijn gemaakt voor landingspagina's, portfolio's en evenementgerelateerde websites. Succesvolle websites met één pagina zijn schoon en gebruiksvriendelijk. Websites met één pagina breken de inhoud op in eenvoudige stukken en verwijderen UI-rommel.

Hoe wordt een website met één pagina genoemd?

Een one page website wordt ook wel een long scrolling website genoemd. Alle informatie is op één plaats gerangschikt. Lezers moeten naar beneden scrollen om de inhoud te vinden in plaats van naar pagina's te springen zoals op een gewone website. Wel zijn er verschillende secties voor foto's, tekst en video's.

Hoe maak je een website met één pagina?

Er zijn een paar stappen om een website met één pagina te maken:

Bepaal het doel van uw site Kies een effectief one-page website sjabloon Ontwerp uw site

Wat moet er op één pagina staan?

Er moeten vijf essentiële elementen op uw website met één pagina staan, zoals:

Een lineaire structuur die de lezers naar beneden laat scrollen op de pagina Een superieure primaire oproep tot actie Korte beschrijvingen van uw diensten in gewone tekst Contacten Gebruiksvriendelijke navigatie

Conclusie

Websites met één pagina zijn een ideale manier om een product, dienst of portfolio te presenteren in de online industrie. De meest relevante websites met één pagina zijn apparaat-responsief, hebben een eenvoudig en strak sjabloon, prominente oproepen tot actie en een responsieve navigatie. Maar u kunt het nog beter maken met AppMaster. Met dit no-code platform kunt u een krachtige backend met hoge flexibiliteit creëren en deze samenwerken met uw one page website template. Uiteindelijk zul je een productieve website hebben die niet in maanden maar in dagen is gemaakt.