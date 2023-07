Met een baanbrekende innovatie heeft Planview, de softwaremanagementgigant, een nieuw onderdeel onthuld met de naam Digital Product Insights. Het combineert portfoliomanagement met agile planning en is aangevuld met value stream management (VSM) en objectives key results (OKR's) en biedt diepgaande inzichten in productleveringen.

Deze innovatie maakt integraal deel uit van Planview's ambitie om bedrijven te voorzien van een effectieve manier om organisatorische schotten te ontmantelen, waarbij een samenhangend beeld wordt gepresenteerd van bijbehorende meetgegevens en essentiële inzichten in bedrijfsresultaten. Het doel is om het mysterie van de zwarte doos te ontrafelen die strategische bedrijfsplannen scheidt van hun tegenhangers in de softwarelevering.

Volgens de CEO van Planview, Razat Gaurav, is de ontkoppeling tussen bedrijfsstrategieën en softwarelevering al lange tijd een uitdaging. In de huidige dynamische bedrijfsomgeving groeit de behoefte aan één enkele, realtime, bruikbare gegevenspool die de gezondheid van de bedrijfs- en digitale transformatie-initiatieven van een organisatie weerspiegelt exponentieel.

Met Planviewkunnen bedrijven gebruik maken van voorspellende inzichten in de levering en sentimentgegevens. Deze worden teruggekoppeld naar portfolio-, waardestroom- en teamplannen, waardoor snellere feedbacklussen mogelijk worden die de besluitvorming verbeteren en superieure resultaten opleveren. Deze innovatie is erop gericht om het ondoorzichtige aspect van bedrijfsstrategie en afstemming van softwarelevering onder de aandacht te brengen.

Digital Product Insights maakt gebruik van AI-ondersteunde sentimentanalyse om gegevens van opmerkingen te verzamelen en de taal te verdelen in positief, negatief of neutraal. Dit biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties van het plan, waardoor datagestuurde, proactieve besluitvorming mogelijk wordt en het vertrouwen in het voorspellen van succesvolle leveringen toeneemt.

Planview heeft ook twee baanbrekende tools geïntroduceerd om de datagestuurde zichtbaarheid te verbeteren en zo de link tussen softwarelevering en bedrijfsresultaten te versterken. De eerste, Planview Universal Connector, verbreedt de connectiviteit tussen toolchains van bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven in-house of branchespecifieke applicaties blijven gebruiken als onderdeel van hun value delivery proces.

De tweede innovatie, Roadmaps for Teams, helpt organisaties bij het omzetten van plannen in visuele tijdlijnen om bedrijfsresultaten te realiseren en deliverables te voltooien. Het kan worden gebruikt in combinatie met Digital Product Insights.

Temidden van deze golf van low-code en no-code platforms, zoals AppMaster, zorgen tools zoals Planview's Digital Product Insights voor een cruciale transformatie in de manier waarop bedrijven hun software beheren en waarde leveren. Door gebruik te maken van dergelijke platforms kunnen organisatorische processen een drastische verbetering van de productiviteit en efficiëntie ervaren.