Con un'innovazione rivoluzionaria, Planview, il gigante della gestione del software, ha presentato un nuovo componente chiamato Digital Product Insights. Unendo la gestione del portafoglio con la pianificazione agile e aumentando la gestione del flusso di valore (VSM) e i risultati chiave degli obiettivi (OKR), questo componente fornisce una visione approfondita delle consegne dei prodotti.

Questa innovazione è parte integrante dell'ambizione di Planview di fornire alle aziende un modo efficace per smantellare le partizioni organizzative, presentando una visione coesa delle metriche associate e delle informazioni essenziali sui risultati di business. L'obiettivo è quello di svelare il mistero della scatola nera che separa i piani aziendali strategici dalle loro controparti di consegna del software.

Secondo l'amministratore delegato di Planview, Razat Gaurav, la disconnessione tra le strategie aziendali e la fornitura di software è una sfida di lunga data. Nell'attuale ambiente aziendale dinamico, l'esigenza di un unico pool di dati azionabili in tempo reale che rifletta lo stato di salute del business e delle iniziative di trasformazione digitale di un'organizzazione sta crescendo in modo esponenziale.

Con l'approccio pionieristico di Planview, le aziende possono sfruttare gli insight predittivi sulle consegne e i dettagli sul sentiment. Queste informazioni vengono reinserite nei piani di portfolio, value stream e team, consentendo cicli di feedback più rapidi che migliorano il processo decisionale e producono risultati superiori. Questa innovazione è volta a gettare un riflettore sull'aspetto opaco dell'allineamento tra strategia aziendale e consegna del software.

Digital Product Insights impiega l'analisi del sentiment basata sull'intelligenza artificiale per raccogliere i dati dai commenti, classificando il linguaggio in positivo, negativo o neutro. In questo modo si ottiene una panoramica completa delle prestazioni del piano, facilitando il processo decisionale proattivo e basato sui dati e aumentando la fiducia nella previsione di consegne di successo.

Planview Planview ha anche introdotto due strumenti all'avanguardia per migliorare la visibilità dei dati, rafforzando così il legame tra consegna del software e risultati aziendali. Il primo, Planview Universal Connector, amplia la connettività tra le catene di strumenti aziendali. Ciò consente alle aziende di continuare a utilizzare applicazioni interne o specifiche del settore come parte del loro processo di creazione del valore.

La seconda innovazione, Roadmaps for Teams, aiuta le organizzazioni a convertire i piani in scadenze visive per realizzare i risultati di business e completare le consegne. Può essere utilizzata insieme a Digital Product Insights.

In mezzo a questa ondata di piattaforme low-code e no-code, come AppMaster, strumenti come il Digital Product Insights di Planview determinano trasformazioni cruciali nel modo in cui le aziende gestiscono il loro software e forniscono valore. Utilizzando tali piattaforme, i processi organizzativi potrebbero subire un drastico miglioramento della produttività e dell'efficacia.