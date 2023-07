W przełomowej innowacji, Planview, gigant zarządzania oprogramowaniem, zaprezentował nowy komponent o nazwie Digital Product Insights. Łącząc zarządzanie portfelem z planowaniem zwinnym i rozszerzonym o zarządzanie strumieniem wartości (VSM) i kluczowe wyniki celów (OKR), zapewnia głęboki wgląd w dostawy produktów.

Ta innowacja jest integralną częścią ambicji Planview, aby zapewnić firmom skuteczny sposób na zlikwidowanie podziałów organizacyjnych, prezentując spójny widok powiązanych wskaźników i istotnych informacji o wynikach biznesowych. Celem jest rozwikłanie tajemnicy czarnej skrzynki oddzielającej strategiczne plany biznesowe od ich odpowiedników związanych z dostarczaniem oprogramowania.

Według dyrektora generalnego Planview, Razata Gaurava, rozdźwięk między strategiami biznesowymi a dostarczaniem oprogramowania jest od dawna wyzwaniem. W obecnym dynamicznym środowisku biznesowym zapotrzebowanie na pojedynczą, działającą w czasie rzeczywistym pulę danych, która odzwierciedla kondycję biznesową organizacji i inicjatywy transformacji cyfrowej, rośnie wykładniczo.

Dzięki pionierskiemu podejściu Planview, firmy mogą wykorzystać predykcyjne spostrzeżenia dotyczące dostaw i szczegóły dotyczące nastrojów. Są one kierowane z powrotem do portfela, strumienia wartości i planów zespołu, umożliwiając szybsze przekazywanie informacji zwrotnych, które usprawniają podejmowanie decyzji i przynoszą lepsze wyniki. Innowacja ta ma na celu zwrócenie uwagi na nieprzejrzysty aspekt strategii biznesowej i dostosowania dostarczania oprogramowania.

Digital Product Insights wykorzystuje analizę nastrojów opartą na sztucznej inteligencji do zbierania danych z komentarzy, segregując język na pozytywny, negatywny lub neutralny. Zapewnia to całościowy przegląd wydajności planu, ułatwiając oparte na danych, proaktywne podejmowanie decyzji i zwiększając zaufanie do prognozowania udanych dostaw.

Planview Planview wprowadziło również dwa pionierskie narzędzia poprawiające widoczność opartą na danych, wzmacniając tym samym związek między dostarczaniem oprogramowania a wynikami biznesowymi. Pierwsze z nich, Planview Universal Connector, rozszerza łączność między łańcuchami narzędzi dla przedsiębiorstw. Pozwala to firmom na dalsze korzystanie z aplikacji wewnętrznych lub branżowych w ramach procesu dostarczania wartości.

Druga innowacja, Roadmaps for Teams, pomaga organizacjom w przekształcaniu planów w wizualne harmonogramy w celu osiągnięcia wyników biznesowych i ukończenia produktów. Może być ona wykorzystywana w połączeniu z Digital Product Insights.

Pośród fali platform low-code i no-code, takich jak AppMaster, narzędzia takie jak Digital Product Insights firmy Planview napędzają kluczowe transformacje w sposobie, w jaki firmy zarządzają swoim oprogramowaniem i dostarczają wartość. Dzięki zastosowaniu takich platform, procesy organizacyjne mogą doświadczyć drastycznego wzrostu produktywności i skuteczności.