في ابتكار رائد ، كشفت شركة Planview ، عملاق إدارة البرامج ، عن مكون جديد يسمى Digital Product Insights. دمج إدارة المحفظة مع التخطيط السريع والمدعوم بإدارة تدفق القيمة (VSM) والنتائج الرئيسية للأهداف (OKRs) ، فإنه يوفر رؤى عميقة لتسليم المنتجات.

يعد هذا الابتكار جزءًا لا يتجزأ من طموح Planview لتزويد الشركات بطريقة فعالة لتفكيك الأقسام التنظيمية ، وتقديم رؤية متماسكة للمقاييس المرتبطة ورؤى نتائج الأعمال الأساسية. والهدف هو كشف لغز الصندوق الأسود الذي يفصل خطط العمل الاستراتيجية عن نظرائهم في تسليم البرامج.

وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة Planview ، رزات غوراف ، فإن الانفصال بين استراتيجيات العمل وتسليم البرامج يمثل تحديًا طويل الأمد. في بيئة الأعمال الديناميكية الحالية ، تزداد الحاجة إلى مجموعة بيانات واحدة في الوقت الفعلي وقابلة للتنفيذ تعكس صحة أعمال المؤسسة ومبادرات التحول الرقمي بشكل كبير.

من خلال نهج Planview الرائد ، يمكن للشركات الاستفادة من رؤى التسليم التنبؤية وتفاصيل المشاعر. يتم توجيهها مرة أخرى إلى المحفظة وتدفق القيمة وخطط الفريق ، مما يتيح حلقات تغذية مرتدة أسرع تعمل على تحسين عملية صنع القرار وتحقيق نتائج متفوقة. يهدف هذا الابتكار إلى إلقاء الضوء على الجانب الغامض لاستراتيجية العمل ومواءمة توصيل البرامج.

تستخدم Digital Product Insights تحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لجمع البيانات من التعليقات ، وفصل اللغة إلى إيجابية أو سلبية أو محايدة. يوفر هذا نظرة عامة شاملة على أداء الخطة ، وتسهيل اتخاذ القرار الاستباقي المستند إلى البيانات ، وتعزيز الثقة في التنبؤ بعمليات التسليم الناجحة.

قدمت Planview أيضًا أداتين رائدين لتحسين الرؤية القائمة على البيانات ، وبالتالي تعزيز الصلة بين تسليم البرامج ونتائج الأعمال. الأول ، وهو Planview Universal Connector ، يوسع الاتصال عبر سلاسل أدوات المؤسسة. يتيح ذلك للشركات الاستمرار في استخدام التطبيقات الداخلية أو الخاصة بالصناعة كجزء من عملية تسليم القيمة.

يساعد الابتكار الثاني ، خرائط الطريق للفرق ، المؤسسات في تحويل الخطط إلى جداول زمنية مرئية لتحقيق نتائج الأعمال والتسليمات الكاملة. يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع Digital Product Insights.

وسط هذه الزيادة في الأنظمة الأساسية low-code no-code ، مثل AppMaster ، تعمل أدوات مثل رؤى المنتج الرقمي من Planview على إحداث تحولات محورية في الطريقة التي تدير بها الشركات برامجها وتقدم القيمة. من خلال استخدام مثل هذه المنصات ، يمكن أن تشهد العمليات التنظيمية تحسينًا جذريًا في الإنتاجية والفعالية.