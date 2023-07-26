Компания Planview, специализирующаяся на управлении программным обеспечением, представила новый компонент под названием Digital Product Insights. Этот компонент, объединяющий управление портфелем с гибким планированием и дополненный управлением потоками создания стоимости (VSM) и ключевыми результатами (OKR), позволяет получить глубокое представление о поставках продукции.

Эта инновация является неотъемлемой частью стремления Planview предоставить компаниям эффективный способ разрушения организационных перегородок, представляя целостную картину связанных с ними показателей и важнейших результатов деятельности. Цель - разгадать тайну "черного ящика", отделяющего стратегические бизнес-планы от их аналогов, связанных с поставкой программного обеспечения.

По словам генерального директора Planview Разата Гаурава, несоответствие между бизнес-стратегиями и поставками программного обеспечения является давней проблемой. В современной динамичной бизнес-среде потребность в едином пуле данных, отражающем состояние бизнеса и инициативы по цифровой трансформации организации, в режиме реального времени растет в геометрической прогрессии.

Благодаря новаторскому подходу Planviewкомпании могут использовать предиктивные данные о поставках и информацию о настроениях. Эти данные включаются в портфели, потоки создания стоимости и планы команд, что позволяет ускорить цикл обратной связи, улучшить процесс принятия решений и получить превосходные результаты. Эта инновация призвана пролить свет на непрозрачный аспект согласования бизнес-стратегии и поставки программного обеспечения.

Digital Product Insights использует анализ настроений на основе искусственного интеллекта для сбора данных из комментариев, разделяя их на положительные, отрицательные или нейтральные. Это позволяет получить полную картину выполнения плана, облегчает принятие проактивных решений на основе данных и повышает уверенность в прогнозировании успешных поставок.

Planview Кроме того, компания Planview представила два новаторских инструмента для повышения наглядности данных и укрепления связи между поставкой ПО и результатами бизнеса. Первый инструмент, Planview Universal Connector, расширяет возможности подключения к корпоративным цепочкам инструментов. Это позволяет предприятиям продолжать использовать собственные или отраслевые приложения как часть процесса создания стоимости.

Вторая новинка, Roadmaps for Teams, помогает организациям преобразовывать планы в визуальные графики для реализации бизнес-результатов и завершения работ. Она может быть использована в сочетании с Digital Product Insights.

На фоне бурного развития платформ low-code и no-code, таких как AppMaster, такие инструменты, как Planview's Digital Product Insights, способствуют кардинальным преобразованиям в управлении программным обеспечением и обеспечении его ценности. Использование таких платформ позволяет резко повысить производительность и эффективность организационных процессов.