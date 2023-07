In einer bahnbrechenden Innovation hat der Softwaremanagement-Riese Planview eine neue Komponente namens Digital Product Insights vorgestellt. Durch die Kombination von Portfoliomanagement und agiler Planung, ergänzt durch Wertstrommanagement (VSM) und Objectives Key Results (OKRs), bietet sie tiefe Einblicke in Produktlieferungen.

Diese Innovation ist ein wesentlicher Bestandteil des Bestrebens von Planview, Unternehmen einen effektiven Weg zu bieten, organisatorische Trennungen aufzulösen und eine zusammenhängende Sicht auf die zugehörigen Metriken und wesentlichen Geschäftsergebnisse zu präsentieren. Ziel ist es, das Geheimnis der Blackbox zu lüften, die strategische Geschäftspläne von ihren Pendants in der Softwareentwicklung trennt.

Laut dem CEO von Planview, Razat Gaurav, ist die Trennung zwischen Geschäftsstrategien und Softwarebereitstellung seit langem eine Herausforderung. In der gegenwärtigen dynamischen Geschäftsumgebung wächst der Bedarf an einem einzigen, in Echtzeit verfügbaren und umsetzbaren Datenpool, der den Zustand der Geschäfts- und digitalen Transformationsinitiativen eines Unternehmens widerspiegelt, exponentiell.

Mit dem bahnbrechenden Ansatz von Planviewkönnen Unternehmen prädiktive Einblicke in die Lieferung und Stimmungsdetails nutzen. Diese fließen in Portfolio-, Wertstrom- und Teampläne ein und ermöglichen schnellere Feedbackschleifen, die die Entscheidungsfindung verbessern und zu besseren Ergebnissen führen. Diese Innovation zielt darauf ab, den undurchsichtigen Aspekt der Abstimmung von Geschäftsstrategie und Softwarebereitstellung zu beleuchten.

Digital Product Insights setzt KI-gestützte Stimmungsanalyse ein, um Daten aus Kommentaren zu sammeln und die Sprache in positiv, negativ oder neutral zu unterteilen. So entsteht ein umfassender Überblick über die Planleistung, der eine datengesteuerte, proaktive Entscheidungsfindung erleichtert und das Vertrauen in die Prognose erfolgreicher Lieferungen stärkt.

Planview Darüber hinaus wurden zwei bahnbrechende Tools eingeführt, um die datengestützte Transparenz zu verbessern und so die Verbindung zwischen Softwarelieferung und Geschäftsergebnissen zu stärken. Das erste, Planview Universal Connector, erweitert die Konnektivität über Unternehmens-Toolchains hinweg. Dadurch können Unternehmen weiterhin interne oder branchenspezifische Anwendungen als Teil ihres Wertschöpfungsprozesses nutzen.

Die zweite Neuerung, Roadmaps for Teams, unterstützt Unternehmen bei der Umwandlung von Plänen in visuelle Zeitpläne, um Geschäftsergebnisse zu erzielen und Leistungen zu vollenden. Sie kann in Verbindung mit Digital Product Insights eingesetzt werden.

Inmitten dieser Flut von low-code und no-code Plattformen, wie AppMaster, treiben Werkzeuge wie Planviews Digital Product Insights entscheidende Veränderungen in der Art und Weise voran, wie Unternehmen ihre Software verwalten und Werte liefern. Durch den Einsatz solcher Plattformen können Unternehmensprozesse eine drastische Steigerung der Produktivität und Effizienz erfahren.