Numa inovação pioneira, Planview, o gigante da gestão de software, revelou um novo componente denominado Digital Product Insights. Combinando a gestão de portfólio com o planeamento ágil e aumentado pela gestão do fluxo de valor (VSM) e pelos resultados-chave dos objectivos (OKRs), fornece uma visão profunda das entregas de produtos.

Esta inovação é parte integrante da ambição da Planview de fornecer às empresas uma forma eficaz de desmantelar as divisões organizacionais, apresentando uma visão coesa das métricas associadas e das informações essenciais sobre os resultados comerciais. O objetivo é desvendar o mistério da caixa negra que separa os planos estratégicos de negócios das suas contrapartes de entrega de software.

De acordo com o CEO da Planview, Razat Gaurav, a desconexão entre as estratégias de negócios e a entrega de software tem sido um desafio de longa data. No atual ambiente empresarial dinâmico, a necessidade de um conjunto de dados único, em tempo real e acionável que reflicta a saúde do negócio de uma organização e as iniciativas de transformação digital está a crescer exponencialmente.

Com a abordagem pioneira da Planview, as empresas podem tirar partido de informações preditivas de entrega e de pormenores de sentimento. Estes são canalizados de volta para o portfólio, fluxo de valor e planos de equipa, permitindo ciclos de feedback mais rápidos que melhoram a tomada de decisões e produzem resultados superiores. Esta inovação tem como objetivo lançar uma luz sobre o aspeto opaco da estratégia empresarial e do alinhamento da entrega de software.

O Digital Product Insights emprega a análise de sentimentos com base em IA para recolher dados de comentários, separando a linguagem em positiva, negativa ou neutra. Isto fornece uma visão geral inclusiva do desempenho do plano, facilitando a tomada de decisões proactivas e baseadas em dados e aumentando a confiança na previsão de entregas bem-sucedidas.

Planview A Planview também introduziu duas ferramentas pioneiras para melhorar a visibilidade orientada por dados, reforçando assim a ligação entre a entrega de software e os resultados comerciais. A primeira, o Planview Universal Connector, alarga a conetividade entre cadeias de ferramentas empresariais. Isto permite que as empresas continuem a utilizar aplicações internas ou específicas do sector como parte do seu processo de entrega de valor.

A segunda inovação, Roadmaps for Teams, ajuda as organizações a converter os planos em linhas de tempo visuais para obter resultados comerciais e concluir as entregas. Pode ser utilizado em conjunto com o Digital Product Insights.

Em meio a essa onda de plataformas low-code e no-code, como o AppMaster, ferramentas como o Digital Product Insights da Planview impulsionam transformações fundamentais na forma como as empresas gerenciam seus softwares e entregam valor. Ao utilizar estas plataformas, os processos organizacionais podem registar um aumento drástico da produtividade e da eficácia.