Dans le cadre d'une innovation révolutionnaire, Planview, le géant de la gestion de logiciels, a dévoilé un nouveau composant appelé Digital Product Insights. Fusionnant la gestion de portefeuille avec la planification agile et augmentée par la gestion de la chaîne de valeur (VSM) et les objectifs de résultats clés (OKR), elle fournit des informations approfondies sur les livraisons de produits.

Cette innovation fait partie intégrante de l'ambition de Planview de fournir aux entreprises un moyen efficace de démanteler les cloisons organisationnelles, en présentant une vue cohérente des mesures associées et des résultats essentiels de l'entreprise. L'objectif est d'élucider le mystère de la boîte noire qui sépare les plans d'affaires stratégiques de leurs équivalents en matière de livraison de logiciels.

Selon le PDG de Planview, Razat Gaurav, la déconnexion entre les stratégies commerciales et la fourniture de logiciels est un défi de longue date. Dans l'environnement commercial dynamique actuel, le besoin d'un pool de données unique, en temps réel et exploitable qui reflète la santé des initiatives de transformation commerciale et numérique d'une organisation croît de manière exponentielle.

Grâce à l'approche pionnière de Planview, les entreprises peuvent tirer parti d'informations prédictives sur les livraisons et de détails sur les sentiments. Ceux-ci sont réinjectés dans les plans de portefeuille, de flux de valeur et d'équipe, ce qui permet des boucles de rétroaction plus rapides qui améliorent la prise de décision et produisent des résultats supérieurs. Cette innovation vise à mettre en lumière l'aspect opaque de la stratégie commerciale et de l'alignement des livraisons de logiciels.

Digital Product Insights utilise l'analyse des sentiments soutenue par l'IA pour collecter des données à partir des commentaires, en séparant le langage en positif, négatif ou neutre. Cela permet d'obtenir une vue d'ensemble des performances du plan, de faciliter la prise de décision proactive fondée sur des données et de renforcer la confiance dans la prévision de livraisons réussies.

Planview Planview a également introduit deux outils pionniers pour améliorer la visibilité basée sur les données, renforçant ainsi le lien entre la livraison de logiciels et les résultats de l'entreprise. Le premier, Planview Universal Connector, élargit la connectivité entre les chaînes d'outils de l'entreprise. Il permet aux entreprises de continuer à utiliser des applications internes ou sectorielles dans le cadre de leur processus de création de valeur.

La seconde innovation, Roadmaps for Teams, aide les entreprises à convertir les plans en calendriers visuels afin d'obtenir des résultats commerciaux et d'achever les livrables. Elle peut être utilisée conjointement avec Digital Product Insights.

Au milieu de cette vague de plateformes low-code et no-code, telles qu'AppMaster, des outils tels que Digital Product Insights de Planview permettent de transformer radicalement la manière dont les entreprises gèrent leurs logiciels et fournissent de la valeur. En utilisant ces plateformes, les processus organisationnels pourraient connaître une amélioration drastique de la productivité et de l'efficacité.