作为一项突破性创新，软件管理巨头Planview 推出了名为 "数字产品洞察"（Digital Product Insights）的新组件。它将产品组合管理与敏捷规划相结合，并通过价值流管理（VSM）和目标关键成果（OKRs）加以强化，从而为产品交付提供了深刻的洞察力。

Planview 的目标是为企业提供一种有效的方法来打破组织隔阂，为相关指标和重要的业务成果洞察提供一个统一的视图，而这一创新与 的目标密不可分。其目的是揭开战略业务计划与软件交付对应计划之间的黑箱之谜。

Planview 首席执行官 Razat Gaurav 认为，业务战略与软件交付之间的脱节是一个长期存在的挑战。在当前多变的商业环境中，对反映企业业务和数字化转型计划健康状况的单一、实时、可操作数据池的需求正呈指数级增长。

借助Planview的开创性方法，企业可以利用预测性交付洞察力和情感细节。这些数据会被反馈到投资组合、价值流和团队计划中，实现更快的反馈循环，从而改善决策并取得卓越成果。这一创新旨在为业务战略和软件交付协调的不透明方面投下聚光灯。

Digital Product Insights 采用人工智能支持的情感分析来收集评论数据，将评论语言分为正面、负面或中性。这样就能全面了解计划的执行情况，促进数据驱动的前瞻性决策，增强预测成功交付的信心。

Planview Planview 还推出了两个开创性的工具，以提高数据驱动的可见性，从而加强软件交付与业务成果之间的联系。第一个工具是 Planview Universal Connector，它扩大了企业工具链之间的连接。这使企业能够继续使用内部或特定行业的应用程序，将其作为价值交付流程的一部分。

第二项创新是团队路线图（Roadmaps for Teams），可帮助企业将计划转化为可视化时间表，以实现业务成果并完成交付。它可与 "数字产品洞察 "结合使用。

在low-code 和no-code 平台（如AppMaster）激增的背景下，Planview 的 Digital Product Insights 等工具推动了企业管理软件和交付价值方式的关键变革。通过采用此类平台，组织流程的生产力和效率将得到大幅提升。