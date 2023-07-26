Yazılım yönetimi devi Planview, çığır açan bir yenilikle Digital Product Insights adlı yeni bir bileşeni ortaya çıkardı. Portföy yönetimini çevik planlamayla birleştiren ve değer akışı yönetimi (VSM) ile zenginleştirilen ve temel sonuçları hedefleyen (OKR'ler), ürün teslimatlarına ilişkin derin içgörüler sağlar.

Bu yenilik, Planview işletmelere organizasyonel ayrımları ortadan kaldırmak için etkili bir yol sağlama, ilgili ölçütlerin uyumlu bir görünümünü ve temel iş sonucu içgörülerini sunma tutkusunun ayrılmaz bir parçasıdır. Amaç, stratejik iş planlarını yazılım teslim muadillerinden ayıran kara kutu gizemini çözmektir.

Planview CEO'su Razat Gaurav'a göre, iş stratejileri ile yazılım teslimi arasındaki kopukluk uzun süredir devam eden bir sorun. Mevcut dinamik iş ortamında, bir kuruluşun işinin sağlığını ve dijital dönüşüm girişimlerini yansıtan tek, gerçek zamanlı, işlem yapılabilir bir veri havuzuna duyulan ihtiyaç katlanarak artıyor.

Planview öncü yaklaşımıyla işletmeler, tahmine dayalı teslimat içgörülerinden ve duyarlılık ayrıntılarından yararlanabilir. Bunlar, portföye, değer akışına ve ekip planlarına geri aktarılarak karar vermeyi iyileştiren ve üstün sonuçlar veren daha hızlı geri bildirim döngüleri sağlar. Bu yenilik, iş stratejisi ve yazılım teslimi uyumunun opak yönüne ışık tutmayı amaçlıyor.

Digital Product Insights, dili olumlu, olumsuz veya tarafsız olarak ayırarak yorumlardan veri toplamak için yapay zeka destekli duyarlılık analizi kullanır. Bu, plan performansına kapsamlı bir genel bakış sunarak veriye dayalı, proaktif karar almayı kolaylaştırır ve başarılı teslimatları tahmin etmede güveni artırır.

Planview ayrıca veriye dayalı görünürlüğü iyileştirmek için iki öncü araç sunarak yazılım teslimi ve iş sonuçları arasındaki bağlantıyı güçlendirdi. İlki olan Planview Universal Connector, kurumsal araç zincirleri genelinde bağlantıyı genişletir. Bu, işletmelerin değer sağlama süreçlerinin bir parçası olarak şirket içi veya sektöre özgü uygulamaları kullanmaya devam etmelerine olanak tanır.

İkinci yenilik olan Ekipler için Yol Haritaları, kuruluşların iş sonuçlarını gerçekleştirmek ve çıktıları tamamlamak için planları görsel zaman çizelgelerine dönüştürmelerine yardımcı olur. Digital Product Insights ile birlikte kullanılabilir.

AppMaster gibi low-code ve no-code platformlardaki bu artışın ortasında, Planview'in Digital Product Insights gibi araçlar, işletmelerin yazılımlarını yönetme ve değer sunma biçiminde önemli dönüşümler sağlıyor. Bu tür platformları kullanarak, örgütsel süreçler üretkenlik ve etkinlikte ciddi bir artış yaşayabilir.