Titolo di lavoro: Co-fondatore e CEO

Azienda: Softr

Istruzione: Laurea triennale e magistrale, Facoltà di Matematica, Università statale di Yerevan

Anno della Fondazione Softr: 2019

Pionieri come Mariam Hakobyan stanno dando forma al futuro con i loro approcci innovativi nel settore dello sviluppo software in continua evoluzione. In qualità di co-fondatrice e CEO di Softr, il viaggio di Mariam è una testimonianza del potere delle piattaforme no-code nel rivoluzionare il modo in cui creiamo soluzioni digitali.

Viaggio di carriera

Il percorso professionale di Mariam Hakobyan testimonia la sua incrollabile dedizione alla tecnologia, all'innovazione e alla creazione di soluzioni significative. Armata di una laurea e un master in matematica presso l'Università statale di Yerevan, Mariam ha intrapreso un percorso che l'avrebbe vista evolversi da ingegnere a imprenditrice visionaria. Bilanciando il suo ruolo di madre di due figli e di appassionata di tecnologia, il viaggio di Mariam è stato caratterizzato da una profonda passione per tutto ciò che riguarda tecnologia, prodotto e design.

La sua carriera è iniziata poco più che ventenne, quando si è avventurata nel mondo dell'ingegneria. Con il passare degli anni, ha messo in mostra le sue eccezionali capacità di leadership dirigendo team di prodotto e di ingegneria poco più che ventenne. Nel 2012, Mariam ha intrapreso il suo viaggio imprenditoriale creando Daily-Challenge.co, una piattaforma innovativa per assistere i candidati nella preparazione per i colloqui con importanti gruppi tecnologici. Questa piattaforma offriva una sfida quotidiana con domande tipiche di un colloquio, favorendo la preparazione e la fiducia tra le persone in cerca di lavoro.

Mentre Daily-Challenge.co ha segnato la sua prima impresa, sottolineando l'aiuto reciproco e l'inclusività, il viaggio di Mariam ha preso una nuova direzione dopo due anni. È passata a ruoli di ingegnere stipendiato, ascendendo progressivamente a posizioni dirigenziali all'interno di team tecnici composti prevalentemente da colleghi uomini. In un’intervista con Inside.com, Mariam ha riconosciuto candidamente la presenza di pregiudizi di genere in molte organizzazioni, una sfida che ha affrontato con resilienza e determinazione.

Il percorso professionale di Mariam Hakobyan funge da narrativa stimolante di perseveranza, adattabilità e innovazione. Dal suo background formativo di base alle sue attività imprenditoriali e ai ruoli di leadership, ha costantemente infranto le barriere e dimostrato che la diversità e l'inclusione sono pilastri essenziali per il progresso della tecnologia e l'emancipazione delle donne nel settore.

Fondatore Softr

Nel 2019, Mariam Hakobyan e Artur Mkrtchyan hanno unito le forze per dare vita a Softr, una startup innovativa che ridefinirebbe lo sviluppo web e rivoluzionerebbe il modo in cui le persone creano piattaforme online. In concomitanza con questa impresa, Mariam ha intrapreso un programma di mentoring di 12 mesi progettato per promuovere la diversità e l'inclusione all'interno dell'ecosistema delle startup, a testimonianza del suo impegno nella creazione di un settore tecnologico più equo.

L'iterazione iniziale di Softr è stata presentata nell'agosto 2020, introducendo un nuovo approccio alla creazione di siti Web. Emulando la meccanica di un gioco di costruzioni, la piattaforma ha consentito agli utenti di progettare siti Web assemblando blocchi personalizzabili, adattati alle loro esigenze specifiche. Basandosi su questo successo, pochi mesi dopo è emersa una versione successiva, che ha consentito la creazione di potenti applicazioni web che sfruttavano le capacità di Airtable.

La concezione di Softr era profondamente radicata nelle esperienze dei suoi cofondatori. Mariam Hakobyan e Artur Mkrtchyan hanno riconosciuto la natura ripetitiva dello sviluppo di strumenti simili per aziende diverse, che necessitano tutte di funzionalità comparabili come strumenti interni, sistemi di messaggistica e portali clienti. Con questa intuizione, Softr è stato concepito come una soluzione per gli ingegneri per automatizzare le attività di routine, liberando il loro tempo per concentrarsi su sfide più complesse che richiedono competenze tecniche più elevate.

La visione di Mariam Hakobyan, combinata con l'abilità tecnica di Artur Mkrtchyan, è culminata nella nascita di Softr. L'evoluzione della piattaforma ha segnato un momento cruciale nel movimento no-code, democratizzando lo sviluppo web e consentendo alle persone di creare siti Web e applicazioni potenti senza la necessità di una conoscenza approfondita della codifica. Questo viaggio esemplifica l'impegno di Mariam verso l'innovazione, la risoluzione dei problemi e la promozione di cambiamenti significativi nel settore tecnologico.

Stile e valori di leadership

Lo stile di leadership di Mariam Hakobyan è caratterizzato da una miscela unica di empatia, innovazione e impegno costante nel promuovere l'inclusività e la diversità nel mondo della tecnologia. I suoi valori sono profondamente radicati nella creazione di soluzioni che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone, evidente nel suo percorso dall'ingegneria all'imprenditorialità. Con una passione per la tecnologia, lo sviluppo del prodotto e il design, Mariam apporta un approccio olistico alla leadership, garantendo che ogni decisione sia in linea con la missione di Softr e l'obiettivo più ampio di democratizzare lo sviluppo web.

La sua enfasi sulla diversità e sull'inclusione si riflette nella sua dedizione al tutoraggio di giovani imprenditori e nel modo in cui la piattaforma di Softr consente a persone provenienti da contesti diversi di costruire e lanciare soluzioni digitali. La leadership di Mariam coltiva un ambiente in cui le idee e i contributi di tutti sono valorizzati, favorendo un'atmosfera di collaborazione e creatività. Il suo impegno nel rimanere in sintonia con le esigenze degli utenti e nell'adattare la piattaforma di conseguenza dimostra il suo approccio incentrato sul cliente, ponendo l'esperienza dell'utente al centro della crescita dell'azienda.

Guidata da una profonda comprensione delle sfide e delle opportunità del settore tecnologico, la leadership di Mariam incoraggia l'innovazione, l'agilità e il miglioramento continuo. Il suo stile di comunicazione aperto e la volontà di ascoltare il feedback creano un ambiente favorevole in cui i membri del team si sentono autorizzati a contribuire con il loro miglior lavoro. Attraverso la sua leadership, Mariam Hakobyan incarna i valori di inclusività, innovazione e ricerca incessante di creare strumenti che consentano alle persone di dare vita alle loro visioni digitali.

L’impatto sul mondo tecnologico

L'impatto di Mariam Hakobyan sul mondo tecnologico e sulle piattaforme come AppMaster è simile a quello di un pioniere nel campo della democratizzazione dello sviluppo web attraverso soluzioni no-code. Proprio come AppMaster consente alle persone di creare applicazioni potenti senza codifica complessa, gli sforzi di Mariam con Softr hanno trasformato il settore della creazione di siti Web e applicazioni Web. La sua leadership ha aperto la strada ai non sviluppatori per dare vita alle loro visioni digitali, colmando il divario tra competenze tecniche e idee creative.

Come l'enfasi di AppMaster nel fornire un'interfaccia potente ma intuitiva per la creazione di un'ampia gamma di applicazioni, l'approccio di Mariam con Softr ha prodotto una piattaforma che consente agli utenti di progettare siti Web e applicazioni Web con blocchi e componenti intuitivi. Consentendo agli utenti di personalizzare visivamente le proprie applicazioni, l'impatto di Mariam riecheggia il principio di consentire a tutti di partecipare al percorso di trasformazione digitale, indipendentemente dal loro background tecnico.

Proprio come AppMaster accelera il processo di sviluppo delle applicazioni attraverso la generazione automatizzata del codice sorgente, la piattaforma Softr di Mariam offre un'esperienza fluida per la creazione di applicazioni sofisticate senza la necessità di una codifica estesa. La sua attenzione all'esperienza utente e alla semplificazione del processo di sviluppo è in sintonia con i valori sostenuti da AppMaster, dove efficienza, scalabilità e agilità sono temi centrali.

In un mondo tecnologico in cui l'accessibilità e la semplicità stanno diventando sempre più importanti, l'influenza di Mariam Hakobyan traspare dalla sua dedizione alla creazione di piattaforme come Softr che consentono agli utenti di diventare creatori e innovatori a pieno titolo. Proprio come AppMaster guida l'innovazione nel settore no-code, la visione e la leadership di Mariam hanno contribuito in modo significativo a trasformare il modo in cui le persone affrontano lo sviluppo web, rendendolo più inclusivo, efficiente e di grande impatto.