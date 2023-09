Storia dell'utente

Una User Story è una descrizione informale e in linguaggio naturale di una o più funzionalità di un sistema software o di un'applicazione, scritta dal punto di vista di un utente finale. Le User Story fungono da prezioso mezzo di comunicazione tra sviluppatori, progettisti, parti interessate e utenti durante il processo di sviluppo, garantendo che il prodotto finale soddisfi i requisiti funzionali e non funzionali del pubblico previsto. In un contesto di User Experience (UX) e di progettazione, le User Story vengono utilizzate per facilitare la creazione di interfacce e interazioni intuitive e centrate sull'utente fornendo una chiara comprensione degli obiettivi, delle aspettative e dei limiti dell'utente.

Nel campo dello sviluppo software, le User Story hanno guadagnato crescente popolarità con l’avvento delle metodologie agili. Sono emersi come parte del framework Agile, in particolare nel contesto di Extreme Programming (XP) e Scrum, e da allora sono stati ampiamente adottati come parte fondamentale della moderna progettazione software e della gestione dei progetti. Un vantaggio chiave delle User Story risiede nella loro capacità di colmare il divario tra le specifiche tecniche e gli scenari utente del mondo reale, consentendo a sviluppatori e progettisti di pensare in termini di soluzioni incentrate sull’utente anziché limitarsi a sviluppare funzionalità basate su requisiti tecnici.

Le User Story sono tipicamente costituite da tre componenti principali:

Titolo: una breve etichetta descrittiva che riassume il contenuto della storia. Descrizione: una breve spiegazione delle esigenze dell'utente e del risultato desiderato, spesso seguendo il modello: "Come [tipo di utente], desidero [eseguire un'azione] in modo che [scopo o vantaggio]". Criteri di accettazione: un elenco di condizioni specifiche e verificabili che devono essere soddisfatte affinché la storia sia considerata completa e la funzionalità venga implementata correttamente. Questi criteri costituiscono un insieme di obiettivi chiaramente definiti e possono essere utilizzati per creare e perfezionare test di sistema e processi di garanzia della qualità.

In AppMaster, una piattaforma leader no-code, le User Story svolgono un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Prima dell'inizio di qualsiasi progetto, le User Story vengono raccolte in base agli input e alle aspettative degli utenti target, delle parti interessate e del team AppMaster. Ciò aiuta a creare un quadro completo degli obiettivi e dei requisiti del progetto e garantisce che l'applicazione risultante soddisferà le esigenze degli utenti finali.

Ad esempio, supponiamo che un cliente richieda lo sviluppo di un'applicazione di gestione dei progetti per la propria organizzazione. Il team di AppMaster inizierà raccogliendo le User Story di vari personaggi all'interno dell'organizzazione del cliente, come project manager, membri del team e dirigenti di livello C. Queste User Story potrebbero includere:

"In qualità di project manager, desidero assegnare compiti ai membri del team in modo che il lavoro possa essere distribuito in modo efficace e successivamente monitorato."

"Come membro del team, desidero ricevere notifiche quando mi vengono assegnate attività in modo da poter dare priorità al mio lavoro."

"In qualità di dirigente di livello C, desidero generare rapporti sui progressi in base allo stato di completamento del progetto in modo da poter monitorare lo stato generale dei progetti dell'organizzazione."

Una volta definite e documentate, queste User Story forniscono un prezioso punto di riferimento per la progettazione e lo sviluppo delle funzionalità e delle interfacce desiderate. Il team di AppMaster utilizza le User Story come base per la creazione di modelli di dati (schema di database), processi di logica aziendale, API REST ed endpoints WSS e altri componenti dell'applicazione. Ciò garantisce che il prodotto finale sia in linea con le aspettative degli utenti e soddisfi le loro esigenze in modo efficace.

Man mano che lo sviluppo dell'applicazione avanza, le User Story sono soggette a continui perfezionamenti e controlli, garantendo che evolvano insieme al progetto e alla comprensione dei requisiti da parte dei suoi stakeholder. Questo approccio iterativo e incentrato sull'utente garantisce che l'applicazione rimanga allineata alle esigenze degli utenti, creando un'esperienza utente più fluida durante tutto il processo di sviluppo.

In conclusione, le User Story sono uno strumento essenziale nei contesti di User Experience e Design, promuovendo lo sviluppo di soluzioni centrate sull’utente che rispondono alle esigenze funzionali e non funzionali del pubblico di destinazione. Essendo una parte fondamentale della piattaforma AppMaster e delle metodologie Agile, le User Story consentono una comunicazione più efficace tra sviluppatori, progettisti, parti interessate e utenti finali e contribuiscono in modo significativo alla creazione di soluzioni software scalabili e di alta qualità.