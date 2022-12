L'applicazione per ordinare online nei ristoranti offre eccellenti vantaggi a entrambe le parti, il destinatario e il venditore. I clienti possono risparmiare tempo utilizzando l'applicazione per ristoranti invece di recarsi nei punti vendita. L'applicazione per ordinare online al ristorante migliora il processo del cliente, perché gli permette di vedere gli ordini precedenti, le fantastiche offerte o i piatti più venduti con l'aiuto di un'applicazione per ristoranti online. Quindi, un'applicazione per ordinare online al ristorante è tutto ciò di cui il cliente ha bisogno per risparmiare tempo e fatica. L'applicazione del vostro ristorante contribuirà ad aumentare la portata del ristorante a un numero maggiore di persone, offrendo così un'eccellente opportunità per incrementare le entrate.

Il vostro ristorante ha bisogno di un'applicazione?

Sono diversi i parametri che determinano la necessità di un software per le ordinazioni al ristorante. Se state pensando a un'applicazione per ristoranti, considerate cosa potete ottenere da un'applicazione per ordinazioni di ristoranti. Può aiutare a semplificare il processo di acquisto per i vostri clienti, può anche dare punti fedeltà ai clienti, che li faranno tornare, o potete fornire offerte e coupon in modo che continuino a tornare. Non è solo essenziale considerare i vantaggi che otterrete dall'applicazione, ma anche quelli che otterranno i vostri clienti. Se non siete sicuri dello scopo della creazione di un software, potete anche esaminare i servizi offerti dai vostri concorrenti con le loro applicazioni. Ma una volta identificati gli obiettivi, sarà un'ottima opportunità per espandere il vostro business.

Come posso creare un'applicazione mobile per il mio ristorante senza dover ricorrere al codice?

Lo sviluppo di un'applicazione mobile è diventato un processo semplice grazie alla disponibilità di software senza codici. Alcuni sviluppatori di applicazioni no-code offrono strumenti gratuiti essenziali per lo sviluppo di applicazioni no-code e offrono applicazioni ricche di funzionalità a un prezzo maggiorato. Quindi, con l'aiuto di questi strumenti, anche se non siete esperti di codifica, potete sviluppare un'applicazione mobile senza codice.

Per semplificare le cose, si può ricorrere a costruttori di applicazioni senza codice come AppMaster o a qualsiasi altro strumento di costruzione in grado di soddisfare i propri obiettivi. Supponiamo che stiate costruendo un'applicazione con l'aiuto di AppMaster o di qualsiasi altro costruttore di applicazioni. In questo caso, è necessaria una ricerca adeguata per raccogliere dati sui requisiti delle persone, sullo scopo e sul piano. Dopo la strutturazione e la pianificazione, è necessario verificare il budget a disposizione. A questo punto si deve decidere se si vuole assumere qualcuno o fare il lavoro da soli. Successivamente, è necessario selezionare i modelli, personalizzarli e pubblicare l'applicazione.

Quanto costa costruire un'applicazione per ristoranti senza codice?

È fondamentale decidere se si vuole sviluppare un'applicazione da soli, assumere un team o collaborare con qualcuno. A tal fine, è necessario considerare il proprio budget. Se seguite i metodi tradizionali di costruzione di un'applicazione, vi costerà circa 15.000 dollari. Se invece sviluppate il vostro software con un app builder no-code come AppMaster, il costo è di circa 250 dollari. Dovete individuare l'ammontare dell'investimento necessario per espandere la vostra attività e realizzare il vostro sogno. Un software builder può offrire pacchetti economici rispetto ai metodi di codifica tradizionali.

Contrariamente alla convinzione diffusa che sia difficile creare un'applicazione, costruire un'app per ristoranti senza codifica non è complicato. Con l'aiuto di un costruttore di app senza codice, potete realizzare il vostro sogno di avere un'applicazione per ristoranti.

10 passaggi su come costruire un'applicazione per ristoranti online con un costruttore di app no-code per la vostra azienda:

1. Esplorare gli sviluppatori di app online senza codice per costruire l'applicazione

Diversi strumenti aiutano a sviluppare software per ristoranti con applicazioni no-code per il vostro ristorante, come AppMaster, Builder Studio, Glide, Twinr, Instappy, Andromo, Appmyysite, Bubble, ecc. I diversi costruttori di applicazioni offrono modelli diversi per sviluppare l'applicazione perfetta per l'ordinazione online del vostro ristorante, per migliorare l'esperienza dei clienti. Tutto ciò che dovete fare è esplorare i servizi offerti da questi costruttori di applicazioni e verificare se soddisfano le vostre aspettative. È assolutamente necessario ricercare questi costruttori di applicazioni prima di eseguire il lavoro, e conoscere il vostro scopo è ancora più importante.

2. Selezionare un'applicazione online senza codice per se stessi

Tutti i costruttori di software offrono layout e piani diversi, come temi aggiornati, opzioni di personalizzazione, opzioni di ordine multiple per i clienti, idoneità per utenti iOS e Android, ecc. Dopo aver esaminato questi strumenti per lo sviluppo di applicazioni no-code, sceglietene uno che si adatti alle aspettative del vostro software applicativo per ristoranti. Sarebbe meglio esaminare i piani tariffari di questi strumenti software e scegliere quello che è accessibile per voi. Potete anche fare riferimento ad altri parametri, come le app per ristoranti o le app per ordini di cibo con la possibilità di visualizzare le immagini del cibo o l'opzione per gli ordini combinati, ecc. Questa fase vi aiuterà a creare un'applicazione per i vostri clienti.

3. Esaminare i modelli di design

Gli sviluppatori offrono molti modelli per le app di ordinazione online dei ristoranti senza codici. Il formato dei modelli è dotato di strutture personalizzabili. I modelli già progettati nelle piattaforme di questi costruttori di app ci aiutano a non partire da zero. Ma se volete creare l'applicazione da zero, potete farlo anche voi. Alcune app consentono di convertire direttamente il sito in un'applicazione.

4. Selezionare un modello di design

È essenziale perché influisce sull'usabilità e sull'esperienza interattiva dei clienti. La vostra app per la costruzione di un ristorante deve avere un aspetto perfetto e curato. Selezionate il modello che ritenete possa essere coinvolgente e interattivo per il vostro pubblico di riferimento. Il modello è molto importante. Deve offrire tutte le opzioni ed essere innovativo e attraente per coinvolgere i clienti. Le app di design-builder di template offrono un grande sollievo perché non è necessario apportare modifiche. I modelli di design hanno semplificato la creazione del software.

È consigliabile utilizzare i modelli per agevolare il lavoro. I design di queste app di build sono solitamente perfetti grazie alla grafica. Inoltre, questi modelli possono facilitare il processo di sviluppo e creare qualcosa di meraviglioso e unico.

5. Caricare un foglio di calcolo

Non è una fase critica del processo. Se avete già dei contenuti per la vostra applicazione, potete caricare il foglio di calcolo per convertirlo nel software. Questa opzione è ideale se disponete già dei dati per la creazione della vostra app per ristoranti o del software per le consegne. A volte vorremmo scegliere la possibilità di creare un'applicazione unica a modo nostro, piuttosto che scegliere da modelli già pronti. Quindi, caricare il foglio di calcolo è una delle opzioni se avete dei contenuti e volete aggiungere innovazione alla vostra applicazione per ristoranti.

6. Personalizzare l'applicazione

Dopo aver scelto il modello o caricato un foglio di calcolo, potete passare alla fase di personalizzazione della vostra app per ordinare al ristorante con l'aiuto di esperti costruttori di app. È possibile apportare modifiche per renderla più funzionale e accattivante. Potete aggiungere il marchio del vostro ristorante scegliendo vari font, schemi di colori, ecc. Una delle caratteristiche migliori della costruzione di un'app senza codice è l'opzione drag and drop, che consente di trascinare e rilasciare tutti i componenti che si desidera siano visibili nel software del ristorante. In questo modo, non si fa altro che selezionare le strutture di cui ha bisogno la vostra applicazione per ristoranti online con l'aiuto di esperti costruttori di app.

7. Esaminare il lavoro svolto finora

È fondamentale eliminare gli errori o rimuovere le funzioni non necessarie e aggiungere quelle che potrebbero essere sfuggite durante la fase precedente per facilitare l'esperienza del cliente nell'utilizzo dell'app per le ordinazioni online. È come rileggere il vostro foglio di risposte per trovare gli errori e migliorare il vostro lavoro cambiando alcune cose. Non perdete questa fase, perché a volte si commettono errori di ortografia o si scopre che è stata inserita una funzione che non è appropriata o che la combinazione di colori che abbiamo scelto non è interessante, attraente o estetica. È necessario sviluppare un'app per ristoranti online bella e facile da usare, che aiuti a migliorare l'esperienza dei clienti. L'app senza codifica vi permetterà di raggiungere questi obiettivi.

8. Pubblicare l'app

Una volta sviluppata un'app per ordinare un ristorante su un app builder senza codice che mostri le caratteristiche desiderate per la vostra applicazione online, il vostro progetto è pronto per essere pubblicato. Potete pubblicare la vostra applicazione per ristoranti con il supporto di costruttori di applicazioni professionali, in modo che le persone possano accedervi facilmente. È come un'opera d'arte che avete costruito con le vostre mani e la vostra mente. La vostra creazione e la vostra risorsa vi aiuteranno a espandere la vostra attività. Potete anche apportare delle modifiche, di cui parleremo nella fase successiva.

9. Testatelo

Una volta terminata la pubblicazione dell'app no-code, è sempre bello sentire le recensioni e inculcare gli spunti offerti dagli altri. È un passo essenziale perché potremmo perdere qualcosa di importante. Dopo tutto, non ci è passato per la testa perché eravamo impegnati nello sviluppo, ma altri potrebbero coglierlo. È quindi utile chiedere consigli alle persone. Inoltre, è possibile verificare l'andamento dell'app e se la portata dell'applicazione è aumentata, è segno che il percorso di creazione dell'app ha avuto successo. Non è solo un modo per testarla. È ovviamente possibile verificare le prestazioni dell'app costruita esaminando i diversi parametri di successo.

10. Continuare ad aggiungere/sottrarre funzionalità in base al mondo che cambia

Siamo tutti consapevoli dei drastici effetti della pandemia sul mondo. In situazioni come queste, è importante aggiungere o sottrarre funzionalità in base alle esigenze del momento. Ad esempio, i costruttori di app per ordinare online i ristoranti offrono la possibilità di contattare il fattorino. Quindi, continuate a iterare la vostra idea per adeguarla al ritmo del mondo. È un processo semplice perché avrete il vostro sviluppatore di app no-code. Inoltre, vorrete mostrare le vostre aggiunte al menu, le offerte che state proponendo ai clienti, pubblicare le recensioni positive che avete ricevuto dai vostri clienti, ecc.

Conclusione

Un'app per ristoranti è ciò che serve ai vostri clienti per risparmiare tempo e fatica. La vostra app online contribuirà ad aumentare la portata dei clienti, offrendo così un'eccellente opportunità di incremento delle entrate. L'utilizzo di strumenti per la creazione di software per le ordinazioni senza codice, come AppMaster ecc.

Lo sviluppo di un'applicazione può portare ampi benefici all'azienda. AppMaster aiuta a creare un solido database di servizi di ristorazione online e un catalogo di opzioni disponibili. Il vantaggio più significativo di AppMaster è che non è necessario creare più di un'applicazione; se necessario, è possibile creare un numero qualsiasi di applicazioni no-code su un unico backend. Quindi, sviluppate la vostra applicazione e fate parte della gara.