Dans l'industrie du développement logiciel, les plateformes "no-code" ont gagné en popularité en permettant aux utilisateurs de créer des applications sans avoir besoin de connaissances en codage. Zoho Creator est l'une de ces plateformes. Cet article se penche sur l'histoire de la plateforme, ses principales caractéristiques et son fonctionnement.

Zoho Corporation, une entreprise technologique internationale de premier plan, a lancé Zoho Creator en 2006. Sridhar Vembu et Tony Thomas ont fondé la plateforme dans le cadre de la suite d'applications de productivité d'entreprise de Zoho. Zoho Creator a été conçu dans le but de permettre aux entreprises, grandes et petites, de créer des applications personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques, sans les contraintes du codage traditionnel.

Zoho Creator permet aux utilisateurs de créer des applications Web et mobiles à l'aide d'une interface visuelle, éliminant ainsi la nécessité d'écrire un code complexe. La plateforme offre une interface intuitive de type glisser-déposer, qui permet aux utilisateurs de concevoir des interfaces, de créer des flux de travail et d'automatiser des processus d'affaires sans effort.

Les utilisateurs peuvent commencer à créer des applications en définissant des structures de données, appelées formulaires, dans l'interface conviviale de Zoho Creator. Ces formulaires servent d'éléments de base pour le stockage et la gestion des données. Les utilisateurs peuvent créer des applications puissantes et dynamiques qui répondent aux besoins de leur entreprise, grâce à divers champs de formulaire et options de personnalisation.

Zoho Creator offre également un puissant moteur de script appelé Deluge, un langage de programmation low-code, qui permet aux utilisateurs d'ajouter de la logique et d'automatiser des actions dans leurs applications. Deluge simplifie les flux de travail complexes, facilite la mise en œuvre de règles commerciales sophistiquées et l'intégration avec d'autres applications Zoho et tierces.

Caractéristiques principales

La plateforme répond aux diverses exigences des développeurs et des organisations, en offrant des fonctionnalités essentielles :

Interface glisser-déposer : Zoho Creator offre une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de concevoir des écrans d'application sans effort grâce à ses capacités drag-and-drop .

Zoho Creator offre une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de concevoir des écrans d'application sans effort grâce à ses capacités . Nombreux champs de formulaire : La plateforme offre une gamme variée de champs de formulaire, permettant aux utilisateurs de capturer différents types de données, comme du texte, des chiffres, des dates, des pièces jointes, des signatures, et plus encore.

Automatisation des flux de travail : Zoho Creator facilite l'automatisation des tâches répétitives et des processus d'affaires grâce à ses capacités de gestion des flux de travail. Cette fonction permet de rationaliser les opérations, de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

Zoho Creator facilite l'automatisation des tâches répétitives et des processus d'affaires grâce à ses capacités de gestion des flux de travail. Cette fonction permet de rationaliser les opérations, de gagner du temps et d'augmenter la productivité. Rapports et tableaux de bord avancés : Les utilisateurs peuvent exploiter les fonctions de rapports et de tableaux de bord de Zoho Creator pour analyser les données, suivre les indicateurs clés et obtenir des informations exploitables. Les tableaux et graphiques personnalisables facilitent la visualisation des données.

Les utilisateurs peuvent exploiter les fonctions de rapports et de tableaux de bord de Zoho Creator pour analyser les données, suivre les indicateurs clés et obtenir des informations exploitables. Les tableaux et graphiques personnalisables facilitent la visualisation des données. Collaboration et intégration : Zoho Creator favorise la collaboration entre les membres de l'équipe en permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur la même application. La plateforme permet également une intégration transparente avec d'autres applications Zoho, ainsi qu'avec des services tiers populaires comme G Suite et Office 365.

Zoho Creator favorise la collaboration entre les membres de l'équipe en permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur la même application. La plateforme permet également une intégration transparente avec d'autres applications Zoho, ainsi qu'avec des services tiers populaires comme G Suite et Office 365. Développement d'applications mobiles : Zoho Creator permet aux utilisateurs de développer des applications mobiles natives pour les appareils iOS et Android. Ces applications peuvent être facilement publiées et distribuées, offrant une expérience mobile transparente aux utilisateurs finaux.

Qui peut l'utiliser ?

Zoho Creator s'adresse à un public varié en raison de son interface conviviale et de ses capacités polyvalentes. Voici quelques-uns des groupes qui peuvent tirer parti de la puissance de Zoho Creator :

Propriétaires de petites entreprises : Les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser Zoho Creator pour créer des applications personnalisées adaptées à leurs processus d'affaires. Qu'il s'agisse de gérer les clients potentiels, de suivre les stocks ou d'automatiser les processus de vente, Zoho Creator peut fournir les bons outils pour optimiser les opérations.

Les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser Zoho Creator pour créer des applications personnalisées adaptées à leurs processus d'affaires. Qu'il s'agisse de gérer les clients potentiels, de suivre les stocks ou d'automatiser les processus de vente, Zoho Creator peut fournir les bons outils pour optimiser les opérations. Professionnels de l'informatique : Pour les professionnels des TI et les développeurs, Zoho Creator peut être un atout précieux pour prototyper et déployer rapidement des applications. Il leur permet de se concentrer sur des tâches plus importantes tout en permettant aux membres de l'équipe non technique de participer au processus de développement.

Pour les professionnels des TI et les développeurs, Zoho Creator peut être un atout précieux pour prototyper et déployer rapidement des applications. Il leur permet de se concentrer sur des tâches plus importantes tout en permettant aux membres de l'équipe non technique de participer au processus de développement. Professionnels non techniques : Zoho Creator permet aux professionnels non techniques, comme les spécialistes du marketing ou les responsables des ressources humaines, de créer des applications sans faire appel à des développeurs. Ils peuvent créer des formulaires, recueillir des données et automatiser des tâches, réduisant ainsi la dépendance au travail manuel.

Zoho Creator permet aux professionnels non techniques, comme les spécialistes du marketing ou les responsables des ressources humaines, de créer des applications sans faire appel à des développeurs. Ils peuvent créer des formulaires, recueillir des données et automatiser des tâches, réduisant ainsi la dépendance au travail manuel. Éducateurs : Zoho Creator peut aussi être un excellent outil pédagogique, permettant aux enseignants d'initier les étudiants aux concepts de développement d'applications sans les complexités du codage. Il favorise la créativité et la résolution de problèmes chez les étudiants de diverses disciplines.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Zoho Creator et Zoho Creator AppMaster

Bien que Zoho Creator et AppMaster soient tous deux de puissantes plateformes sans code, ils ont des points forts et des domaines d'intérêt distincts. Zoho Creator met principalement l'accent sur le développement d'applications Web et mobiles, offrant diverses options de personnalisation et des capacités d'intégration. Il propose une vaste bibliothèque de modèles préconstruits et s'adresse aux utilisateurs à la recherche d'une interface conviviale et intuitive.

D'autre part, AppMaster se différencie en mettant fortement l'accent sur le développement d'applications dorsales. Il se distingue par sa capacité à créer des modèles de données et une logique commerciale de manière visuelle. En outre, l'approche de AppMaster pour les applications mobiles, basée sur un cadre piloté par le serveur, permet des mises à jour transparentes sans qu'il soit nécessaire de soumettre des applications à la boutique en ligne.

Pour les applications web, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des interfaces interactives avec les fonctionnalités de drag-and-drop et de définir la logique d'entreprise pour chaque composant grâce au concepteur de BP Web. Les BP Web s'exécutent dans le navigateur de l'utilisateur, offrant une réactivité en temps réel et une expérience utilisateur améliorée. La plateforme génère également des applications web basées sur le framework Vue3, intégrant JavaScript et TypeScript.

Dans le domaine des applications mobiles, le Mobile BP Designer de AppMaster permet aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur avec des fonctionnalités drag-and-drop et de définir la logique commerciale de chaque composant. En utilisant un cadre piloté par le serveur basé sur Kotlin, Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, les applications mobiles construites avec AppMaster permettent aux utilisateurs de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API sans avoir à soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications. Ce processus rationalisé réduit considérablement le temps de mise sur le marché et simplifie la maintenance.

Conclusion

Zoho Creator et AppMaster sont tous deux des plateformes no-code polyvalentes et puissantes, qui permettent aux utilisateurs de créer des applications sophistiquées sans avoir de connaissances approfondies en codage. Zoho Creator se distingue par ses options de personnalisation, sa vaste bibliothèque de modèles et ses capacités d'intégration pour le développement d'applications Web et mobiles. AppMaster La force de Zoho Creator réside dans son approche globale, qui permet la création visuelle de modèles de données et de logique d'affaires, ainsi qu'un cadre de travail axé sur le serveur pour le développement d'applications mobiles.

Lors du choix d'une plateforme no-code, il est essentiel de prendre en compte vos exigences spécifiques, telles que les besoins de développement d'applications dorsales, les options de personnalisation, les capacités d'intégration et l'efficacité de la maintenance. En comprenant les points forts de chaque plateforme, vous pouvez prendre une décision éclairée pour atteindre vos objectifs de développement d'applications uniques.